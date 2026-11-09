Bộ sưu tập hữu hạn 136 căn Treville Garden: Khi tiềm năng tăng giá, dòng tiền và giá trị sống cùng hội tụ

Tiềm năng tăng trưởng, khả năng khai thác và đặc quyền sống độc bản - ba giá trị hội tụ trong bộ sưu tập 136 căn nhà phố bên sông Treville Garden, kiến tạo một tài sản giàu triển vọng tại trung tâm Văn Giang.

Giá trị của một bất động sản không chỉ được xác lập bởi vị trí hiện hữu, mà còn được bồi đắp từ tầm nhìn phát triển và những vận hội của cả vùng đất.

VỊ THẾ TRUNG TÂM – ĐÓN ĐẦU GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI

Năm 2026, Văn Giang đứng trước vận hội chuyển mình với tầm nhìn đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028. Là đô thị cửa ngõ liền kề Hà Nội, khu vực được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian đô thị vùng Thủ đô.

Đáng chú ý, các trục giao thông chiến lược như Vành đai 3,5 – cầu Ngọc Hồi, Vành đai 4 – cầu Mễ Sở với những mốc hoàn thiện dự kiến từ năm 2027, cùng quy hoạch phát triển mạng lưới metro, hứa hẹn gia tăng kết nối với Hà Nội và sân bay quốc tế Gia Bình.

Treville tại trung tâm Văn Giang, cách vành đai 3,5 và ga metro 8B khoảng 200m.

Song hành cùng hạ tầng giao thông, sự phát triển của các đại đô thị, hệ thống đại học và khu công nghiệp, đặc biệt là siêu dự án thể thao đa năng PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi (lớn gấp khoảng 1,5 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) tạo động lực thu hút dân cư, chuyên gia, thúc đẩy nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Trong bối cảnh ấy, Treville Garden hội tụ lợi thế kép: thừa hưởng sức sống của trung tâm Văn Giang hiện hữu, đồng thời đón đầu dư địa gia tăng giá trị từ những chuyển động đô thị tương lai.

CÔNG NĂNG LINH HOẠT – KHAI THÁC GIÁ TRỊ THỰC

Nếu vị trí tạo nền tảng tăng trưởng, khả năng khai thác chính là yếu tố giúp bất động sản phát huy giá trị trong thực tế.

Tại Treville Garden, lợi thế thương mại được hình thành từ quy hoạch tổng thể. Bên cạnh 136 căn nhà phố là tòa cao tầng 811 căn hộ, dự kiến hình thành cộng đồng khoảng 2.500 cư dân, mang đến nguồn khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu tiêu dùng thường nhật.

Lợi thế ấy được mở rộng nhờ khả năng kết nối với các tuyến phố thương mại tại khu đô thị Vaquarius liền kề và không gian công cộng ven hồ Mắt Rồng. Theo định hướng phát triển, khu vực hồ được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và giải trí, góp phần thu hút khách tham quan, gia tăng sức sống giao thương.

Bộ sưu tập Treville Garden “Nhà trong vườn, phố bên sông”.

Thiết kế nhà phố Treville Garden tối ưu khả năng khai thác với mặt tiền rộng 6m, thuận lợi kinh doanh và nhận diện thương hiệu; tầng một cao 4,5m tạo không gian thông thoáng, linh hoạt bố trí công năng. Đặc biệt, diện tích sử dụng hơn 400m2 trên nền đất điển hình 90m2 cho phép kết hợp kinh doanh, văn phòng, cho thuê và sinh hoạt gia đình trong cùng một tài sản. Thay vì chỉ trông đợi vào triển vọng tăng giá, Treville Garden mở ra cơ hội tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, cho thuê khi sản phẩm được đưa vào khai thác.

ĐẶC QUYỀN SỐNG SÂU ĐỘC BẢN

Nếu vị trí và công năng tạo nên giá trị kinh tế, thì cảnh quan giữa ba miền mặt nước làm nên đặc quyền sống khó thay thế của Treville Garden.

Hiện diện bên hồ Mắt Rồng, sông Ngưu Giang cổ và kênh Tây, dự án sở hữu thế đất hội thủy, biểu tượng cho sự quy tụ sinh khí, tài lộc và thịnh vượng theo quan niệm phong thủy phương Đông.

Treville phát triển hệ tiện ích chăm sóc thân – tâm – trí với Trung tâm chăm sóc sức khoẻ quy mô lớn tại toà cao tầng, cùng năm khu vườn thiên nhiên đánh thức các giác quan theo triết lý “Chạm nhẹ, sống sâu”. Công viên hồ Mắt Rồng, những khoảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng tạo nên môi trường sống cân bằng giữa nhịp đô thị năng động và sự an nhiên riêng tư.

Công viên hồ Mắt Rồng - địa điểm giải trí của người dân Văn Giang.

Đó là nơi cư dân có thể thư thái dạo bước bên sông, tận hưởng những khu vườn xanh mát, dành thời gian cho gia đình và tìm lại sự cân bằng sau nhịp sống bận rộn.

Đặc biệt, chỉ 136 căn nhà phố bên sông được giới thiệu tại Treville Garden. Số lượng hữu hạn cùng lợi thế cảnh quan sông hồ đặc hữu tạo nên giá trị sở hữu khó thay thế giữa lòng đô thị Văn Giang đang chuyển mình.

Đồng hành cùng kế hoạch sở hữu, Treville Garden áp dụng chính sách tài chính linh hoạt: khách hàng chỉ cần 15% vốn tự có, được ngân hàng cho vay tối đa 55% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 24 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn. Chính sách giúp khách hàng chủ động phân bổ dòng tiền, duy trì nguồn lực cho những kế hoạch kinh doanh và đầu tư khác. Hiện dự án đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Không chỉ là tài sản tích lũy giá trị theo thời gian, mỗi căn nhà phố Treville Garden còn trở thành một tài sản khai thác, tạo nguồn thu từ kinh doanh, cho thuê hoặc kết hợp nhiều mô hình sử dụng. Đây chính là lợi thế của bất động sản có khả năng phát huy đồng thời giá trị sở hữu và hiệu quả đầu tư.

Treville – Chạm nhẹ, sống sâu.

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Phát Group (Liên danh Bảo Hưng Invest và các cổ đông).