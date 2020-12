Bộ Xây dựng thoái thành công 40,53% vốn tại Tổng công ty Xây dựng số 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Bộ Xây dựng đã bán hết toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP (mã CC1- UPCoM).



Trước đó, Bộ Xây dựng thông báo sẽ thoái hết 44.583.500 cổ phần, tương đương 40,53% vốn tại Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (mã CC1) với giá khởi điểm 23.030 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 25/11 đến ngày 24/12/2020. Phương thức giao dịch là ngoài hệ thống.

Kết quả, Bộ Xây dựng thông báo vừa bán hết toàn bộ 44.583.500 cổ phiếu CC1, tương ứng tỷ lệ sở hữu 40,66% vốn điều lệ CC1. Sau giao dịch Bộ Xây dựng không còn sở hữu cổ phần nào tại CC1.

Hiện, ông Hoàng Trung Thanh - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên Hội đồng Quản trị cũng là người đại diện phần vốn góp đang nắm giữ: 6.800 CP (tỷ lệ 0,01%); ông Huỳnh Tấn Trí - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên Hội đồng Quản trị cũng là người đại diện phần vốn góp đang nắm giữ: 7.600 CP (tỷ lệ 0,01%) và ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên Hội đồng Quản trị là người đại diện phần vốn góp đang nắm giữ: 5.800 CP (tỷ lệ 0,01%).

Theo dữ liệu trên HNX, giá bình quân của CC1 từ ngày 25/11 là 14.000 đồng/cổ phiếu và tại ngày 7/12 tăng lên 22.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Hội đồng Quản trị CC1 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/1/2021 nhằm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; thông qua miễn nhiệm đối với các cá nhân do có đơn từ nhiệm vì lỹ do cá nhân: ông Lê Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Huỳnh Tấn Trí và ông Hoàng Trung Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị; Bầu bổ sung Hội đồng Quản trị;

Thông qua việc cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần sau 3 năm nắm giữ thay vì 5 năm so với cam kết trước đây; Thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CC1 được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết trước đây.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2020, công ty báo lỗ 5,9 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 89,3 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng lỗ 97,9 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 103,5 tỷ đồng.

CCI cho biết, sở dĩ quỹ 3/2020 lỗ là do Trạm thu phí Cầu Đồng Nai bị tạm dừng thu phí từ ngày 24/8/2020 do vậy doanh thu quý 3 giảm 64 tỷ. Mặt khác, chi phí khấu hao bị điều chỉnh, chi phí tài chính có liên quan đến Dự án Cầu Đồng Nai tăng 34 tỷ do điều chỉnh thời gian thu phí, phát sinh thêm chi phí trung tu bảo dưỡng đột xuất.