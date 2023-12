Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật trong năm 2024

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết: Quán triệt quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; đồng thời xác định rõ năm 2023 là năm quan trọng để thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Bộ Xây dựng đã tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành để triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, và đạt những kết quả nổi bật.

Cụ thể ,với việc xác định, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2023, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, tham mưu Chính phủ, trình và được Quốc hội thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023, với nhiều nội dung đổi mới.

Bên cạnh đó trong năm 2023, Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” cũng đạt một số kết quả tích cực; các địa phương khởi công 10 dự án với tổng số khoảng 19.853 căn, trong đó nhà ở xã hội 7 dự án, tổng số 8.815 căn hộ.

Mặt khác, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công hội nghị Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai hướng dẫn đối tượng, điều kiện của khách hàng, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thông qua 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước.

Đặc biệt, trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Xây dựng đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu.

Cụ thể: tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngành Xây dựng đạt 7,3-7,5, vượt kết hoạch năm 2023; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị, vượt kế hoạch năm 2023; tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 96%; tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 59,89%, vượt kế hoạch năm 2023; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng đạt 58,9%; tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh đạt 50%, vượt kế hoạch năm 2023...

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2023 và những năm trước, Bộ Xây dựng đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Trong đó, sẽ đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2024, bám sát chủ đề năm của Chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và tập trung, cố gắng cao độ để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5 - 7%; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 43,7%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt trên 26,5m2 sàn/người.

Ngoài ra, hướng đến năm 2024, Bộ tiếp tục xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết số 89/2023/QH15; nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, dự án Luật Cấp, thoát nước sau khi được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực đồng thời với Luật.