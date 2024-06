Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau ca tử vong do não mô cầu tại Bắc Kạn

Sau khi ghi nhận 2 ca tử vong do não mô cầu tại tỉnh Bắc Kạn, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, tổ chức triển khai tăng cường phòng, chống bệnh do não mô cầu.

Trong công văn, Bộ Y tế cho biết theo thông tin giám sát dựa vào sự kiện ngày 12/6/2024 , tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh do não mô cầu. Đồng thời, trên cùng địa bàn cũng ghi nhận trường hợp tử vong có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm.

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chủ động, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới bệnh do não mô cầu tại cộng đồng, trong khu vực xảy ra ổ dịch.

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, sử dụng thuốc điều trị dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần, và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, địa phương cần đảm bảo tổ chức tốt thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm. Cung cấp thông tin về các biện pháp phòng lây nhiễm cho người chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Sở Y tế tỉnh cũng cần rà soát, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng thuốc, thiết bị y tế để hỗ trợ triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế, và các đơn vị liên quan về giám sát, phát hiện, điều tra ca bệnh. Hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch và hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh do não mô cầu. Đơn cử như, khi tiếp xúc với người bệnh và ở tại ổ dịch cần đeo khẩu trang; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc.

Vận động người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, trước đó, khoảng 18h ngày 9/6, Trung tâm nhận được thông tin từ Trạm Y tế xã Mỹ Phương về ca tử vong chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn về chưa rõ nguyên nhân. Đó là bà H. T. Đ, sinh năm 1960, ở thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể.

Theo người nhà bà Đ kể, sáng ngày 9/6, bà Đ dậy ăn sáng bình thường. Sau đó đi cắt cỏ, thấy người mệt, lạnh, đau đầu, nên đã về nhà uống 2 viên thuốc Seda. Thấy đỡ, bà đi sang nhà chung của thôn, sau thấy khó chịu con gái đưa về nhà và đi bệnh viện, trên đường đi viện bị nôn và đi ngoài tiêu chảy, được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông để cấp cứu.

Sau đó người bệnh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, tím tái, nguy kịch. Đầu giờ chiều cùng ngày gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà, trên đường về thì bệnh nhân tử vong.

Trước đó, cháu Đ.T.V sinh năm 2022, cháu ruột của bà Đ, cũng có các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nôn và đi ngoài tiêu chảy, đã tử vong ngày 5/6.

Sáng 10/6, Đoàn công tác Sở Y tế Bắc Kạn đã làm việc với các đơn vị liên quan của huyện Ba Bể và thống nhất điều tra lấy mẫu người mắc bệnh và những người trong gia đình. Qua điều tra ca bệnh và trao đổi với người nhà được biết, khoảng một tuần nay gia đình ăn uống bình thường, không ăn thức ăn gì lạ.

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình bệnh của những người trong gia đình người bệnh…

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh viêm màng não do não mô cầu thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính xảy ra đột ngột với các triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, cổ cứng, thường có ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc hôn mê. Có trường hợp biểu hiện mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc.

Bệnh có các thể lâm sàng đa dạng như viêm màng não tuỷ cấp có mủ, nhiễm vi khuẩn huyết do não mô cầu, viêm khớp do não mô cầu, viêm màng trong tim do não mô cầu. Ngoài ra, có nhiều người bị nhiễm não mô cầu nhưng chỉ có sốt và/hoặc viêm mũi họng...