Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm

Thông tin được Bộ Y tế cho biết trong văn bản vừa gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2023, Bộ đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, giám sát tại một số tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các địa phương đã triển khai tích cực hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, tỷ lệ sàng lọc, phát hiện sớm còn thấp; hoạt động quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tuyến y tế cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Một số trạm y tế xã chưa đảm bảo danh mục và số lượng thuốc thiết yếu cho quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, và chưa thực hiện xét nghiệm đường máu mao mạch cho quản lý, điều trị bệnh nhân đái tháo đường. Việc quản lý thông tin bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn chưa được đầy đủ.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần được phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần của địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã chủ động lập kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm hằng năm trên địa bàn, để báo cáo Ủy ban nhân dân và cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương. Ưu tiên kinh phí cho các hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ, sàng lọc phát hiện sớm và các hoạt động liên quan khác.

Các địa phương cũng tăng cường tổ chức triển khai các chương trình, hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là chương trình phòng, chống tác hại của rượu, bia; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực để nâng cao sức khỏe cho người dân.

Cùng với đó, giao đơn vị đầu mối lập kế hoạch, điều phối tổ chức thực hiện, thống kê báo cáo, quản lý số liệu, kiểm tra giám sát và tổng kết đánh giá kết quả phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại địa phương.

Các bệnh viện, đơn vị y tế tuyến tỉnh cung cấp số liệu cho đơn vị đầu mối, bảo đảm kết nối thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện để thống kê báo cáo, quản lý thông tin về bệnh không lây nhiễm theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần tổ chức tập huấn, tập huấn lại, hướng dẫn chuyên môn về phát hiện, dự phòng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần cho tuyến y tế cơ sở, để nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm đầy đủ thuốc, thiết bị y tế cần thiết cho quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, triển khai hiệu quả hoạt động dự phòng, phát hiện, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần ở tuyến y tế cơ sở.

Theo Bộ Y tế, ước tính mỗi năm tại Việt Nam số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 77% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân, chủ yếu là do các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...