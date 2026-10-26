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Bốn tiêu chí vượt trội tạo giá trị cho Khải Hoàn Imperial

T Tuấn Sơn

Khải Hoàn Imperial đang tạo sức hút mới tại thị trường Thuận An với những giá trị nổi bật, đáp ứng kỳ vọng về không gian sống cao cấp và tiềm năng đầu tư. Nhờ đó, dự án trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng và nhà đầu tư săn đón.

Tọa lạc ngay lõi trung tâm đô thị Thuận An, Khải Hoàn Imperial sở hữu lợi thế chiến lược hiếm có mà bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào cũng khao khát: vị trí trung tâm cực tăng trưởng kinh tế năng động của TP.HCM. Điều này giúp giá trị dự án không ngừng gia tăng theo thời gian.

TỌA ĐỘ SINH LỜI KÉP

Trực diện AEON Mall lớn nhất khu vực Đông Bắc TP.HCM: Mang lại đặc quyền tận hưởng nhịp sống sầm uất, hiện đại bậc nhất ngay ngưỡng cửa. Giá trị bất động sản giáp các trung tâm thương mại lớn cũng luôn có biên độ tăng giá cao hơn hẳn so với khu vực lân cận nhờ nhu cầu mua sắm, cho thuê cực lớn.

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị thế độc tôn ngay tâm điểm đô thị Thuận An.
Khải Hoàn Imperial sở hữu vị thế độc tôn ngay tâm điểm đô thị Thuận An.

Hệ sinh thái giao thương và công nghiệp kiểu mẫu: Nhờ vị trí liền kề các khu công nghiệp kiểu mẫu như VSIP 1, Việt Hương và kết nối trực tiếp ga metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn, Khải Hoàn Imperial tạo ra nhu cầu lưu trú rất lớn từ các chuyên gia và kỹ sư cấp cao. Đặc biệt, đại lộ Bình Dương sau khi mở rộng lên 14 làn xe và tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn đi vào hoạt động sẽ giúp giá trị Khải Hoàn Imperial bứt phá ít nhất gấp đôi so với các dự án thông thường.

Tầm nhìn panorama đắt giá: Kề cận sân golf Sông Bé và sông Sài Gòn, cư dân Khải Hoàn Imperial không chỉ được tận hưởng không gian sống trong lành, thoáng đãng mà còn sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá. Từ ban công mỗi căn hộ, cư dân có thể ngắm trọn bức tranh thành phố lung linh về đêm hoặc không gian xanh mướt của sân golf Sông Bé và sông Sài Gòn. Đây cũng là yếu tố cấu thành giá trị độc tôn của các dự án hạng sang trên toàn cầu.

Khải Hoàn Imperial sở hữu tầm nhìn đa hướng không giới hạn, thu trọn vẻ đẹp của thành phố và cảnh quan thiên nhiên.
Khải Hoàn Imperial sở hữu tầm nhìn đa hướng không giới hạn, thu trọn vẻ đẹp của thành phố và cảnh quan thiên nhiên.

BIỂU TƯỢNG KIẾN TRÚC NEO-CLASSIC GIỮA LÕI ĐÔ THỊ

Được chắp bút bởi Dewan Architects – Tập đoàn thiết kế nằm trong Top 5 thế giới, Khải Hoàn Imperial nổi bật với phong cách kiến trúc Neo-Classic sang trọng, tinh tế và hoàn toàn khác biệt tại khu vực Thuận An.

Đặc biệt, với 41 tầng, Khải Hoàn Imperial sở hữu chiều cao vượt trội án ngữ ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, giúp dự án vươn mình trở thành biểu tượng mới của lõi trung tâm đô thị Thuận An, qua đó khẳng định vị thế và tầm vóc của chủ nhân sở hữu. Chính lợi thế chiều cao và thiết kế thông minh giúp các căn hộ Khải Hoàn Imperial sở hữu tầm nhìn đa hướng không giới hạn.

“Resort trên mây” tại Khải Hoàn Imperial mang đến những trải nghiệm xa xỉ cho mỗi chủ nhân.
“Resort trên mây” tại Khải Hoàn Imperial mang đến những trải nghiệm xa xỉ cho mỗi chủ nhân.

CHUẨN BÀN GIAO HẠNG SANG VÀ HỆ TIỆN ÍCH TRÊN TẦNG MÂY

Khải Hoàn Imperial tiên phong định nghĩa lại khái niệm “căn hộ hạng sang” tại Thuận An bằng một tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt.

Dự án sử dụng vật liệu và trang thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Duravit, Grohe, Hafele, Bosch, Panasonic. Từng đường nét hoàn thiện công trình đều tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của một bất động sản hàng hiệu, mang đến không gian sống xứng tầm cho các chủ nhân.

Với hệ thống hơn 80 tiện ích đa dạng, thay vì bố trí dàn trải, chủ đầu tư tập trung kiến tạo một “resort trên mây” tại Khải Hoàn Imperial với tổng diện tích lên đến 500m2 trên tầng 21. Nơi đây quy tụ những tiện ích độc tôn như hồ bơi vô cực, Sky Garden xanh mát, trung tâm gym hiện đại, spa trị liệu chuyên sâu… biến mỗi khoảnh khắc tại đây thành những trải nghiệm xa xỉ bậc nhất.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HẤP DẪN 

Sở hữu hàng loạt giá trị vượt trội nhưng Khải Hoàn Imperial lại mang đến bài toán tài chính cực kỳ tối ưu cho khách hàng và nhà đầu tư muốn sở hữu: Mức giá chỉ từ 55 triệu đồng/m2 dễ tiếp cận, hệ thống chính sách bán hàng linh hoạt với chiết khấu lên đến 14%, hỗ trợ vay ngân hàng đến 75%, lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng.

Đặc biệt, phương thức Ưu việt với lộ trình thanh toán 18 triệu đồng/tháng trong giai đoạn thi công, giúp chủ động phân bổ dòng tiền. Có thể nói, tại khu vực Thuận An, đây là những đặc quyền vượt trội chỉ dành cho riêng cho các khách hàng của Khải Hoàn Imperial.

Các chuyên gia bất động sản khẳng định, với các gói ưu đãi đặc biệt, Khải Hoàn Imperial đang mở ra cơ hội sở hữu căn hộ hạng sang lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Bởi khách hàng chỉ phải bỏ ra số vốn ban đầu không đáng kể để nắm trong tay một căn hộ hạng sang đầy tiềm năng tăng giá trị và khai thác cho thuê lấy dòng tiền.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP.HCM

Website: https://khaihoanimperial.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official

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