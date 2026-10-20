BRGMart đạt Thương hiệu quốc gia 2026 - Khẳng định vị thế trong ngành bán lẻ Việt Nam

BRGMart, thương hiệu bán lẻ thuộc Tập đoàn BRG, được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026”. Kết quả ghi nhận năng lực phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, đổi mới vận hành và kết nối nhà sản xuất trong nước với người tiêu dùng.

Thương hiệu BRGMart được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026”.

Với triết lý “Thương hiệu Việt vì người Việt”, BRGMart phát triển hoạt động bán lẻ gắn với việc mở rộng thị trường cho sản phẩm trong nước. Định hướng này được cụ thể hóa bằng chính sách ưu tiên hàng Việt, chú trọng chất lượng hàng hóa và nâng cao hiệu quả phân phối.

MỞ RỘNG KÊNH PHÂN PHỐI, ĐƯA HÀNG VIỆT ĐẾN GẦN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Sở hữu hệ thống bán lẻ tại: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và TP.HCM, BRGMart phục vụ hơn 360.000 lượt mua sắm mỗi tháng. Hệ thống cung cấp gần 6.000 mã hàng thuộc nhiều nhóm ngành, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ uống đến hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng và đặc sản vùng miền.

Nền tảng phân phối của BRGMart gắn với mạng lưới hơn 700 nhà cung cấp, trong đó trên 96% là doanh nghiệp Việt Nam. Hàng Việt chiếm hơn 91% cơ cấu hàng hóa, thể hiện sự gắn kết giữa hoạt động của hệ thống bán lẻ với nguồn cung trong nước.

Chất lượng và nguồn gốc xuất xứ được chú trọng trong lựa chọn hàng hóa. Danh mục sản phẩm bao gồm các mặt hàng đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ cùng nhiều đặc sản địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng.

Hàng Việt chiếm hơn 91% cơ cấu hàng hóa tại hệ thống siêu thị BRGMart.

Đáng chú ý, BRGMart hiện phân phối khoảng 122 mã hàng OCOP chủ lực, gồm gạo, miến, bột, mì, măng, nấm và trái cây theo mùa, đóng góp khoảng 11% doanh thu bán hàng. Sự hiện diện trong hệ thống siêu thị tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng đô thị, mở rộng đầu ra qua kênh bán lẻ hiện đại. Qua đó, BRGMart góp phần kết nối thế mạnh sản xuất của các địa phương với nhu cầu thị trường.

ĐỔI MỚI VẬN HÀNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ

Cùng với phát triển hệ thống phân phối, BRGMart đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị. Các hệ thống quản trị nguồn lực (ERP), quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và quản lý chuỗi cung ứng (SCM) được nội địa hóa, hỗ trợ kết nối các khâu mua hàng, quản lý kho và phân phối, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận.

Hiệu quả số hóa được thể hiện qua những cải tiến cụ thể. Phần mềm kiểm kê trên điện thoại thông minh giúp rút ngắn thời gian thực hiện tại mỗi siêu thị từ khoảng một ngày xuống còn nửa ngày, giảm 70–80% nhân lực thực hiện kiểm kê và tiết kiệm 40–60% chi phí. Phần mềm mua hàng tập trung giúp giảm 50–70% thời gian xử lý hồ sơ tại các đơn vị thuộc khối bán lẻ.

Ở khâu phục vụ khách hàng, việc triển khai eVoucher tại cửa hàng góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm linh hoạt, thuận tiện hơn.

Những cải tiến này cụ thể hóa định hướng “Tiên phong – Đổi mới – Sáng tạo” của BRGMart. Công nghệ được ứng dụng để giải quyết các yêu cầu thực tế, sử dụng nguồn lực hiệu quả và tạo nền tảng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh cho thương hiệu.

BRGMart chú trọng đổi mới hoạt động, nâng cao trải nghiệm mua sắm và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

TỪ NĂNG LỰC THỰC THI ĐẾN UY TÍN THƯƠNG HIỆU

Bốn năm liên tiếp, từ 2023 đến 2026, BRGMart góp mặt trong Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín do Vietnam Report công bố. Kết quả này là bảo chứng uy tín của thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ, ghi nhận quá trình phát triển hệ thống và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2025, BRGMart được Bộ Công Thương vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu phát triển thị trường thủy sản trong nước”. Sự ghi nhận cho thấy vai trò của hệ thống trong phát triển kênh phân phối thủy sản nội địa, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng và mở rộng thị trường cho sản phẩm trong nước.

Việc được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 là dấu mốc ghi nhận năng lực và những giá trị BRGMart đã xây dựng. Trong hệ sinh thái Tập đoàn BRG, thương hiệu tiếp tục nâng chuẩn chất lượng hàng hóa, dịch vụ và hiệu quả phân phối, góp phần mở rộng thị trường cho hàng Việt, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.