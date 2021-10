Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay, cả nước có 23 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp; 15 tỉnh, thành phố kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến và học qua truyền hình; 25 tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Trong đó, TP.HCM thuộc nhóm kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. Còn Hà Nội lại nằm trong nhóm dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Hiện nay, đối với việc đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường học ở khu vực thuộc địa bàn có dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 là nguy cơ thấp và trung bình sẽ tổ chức dạy học trực tiếp. Cấp độ 3 - nguy cơ cao thì tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình. Còn cấp độ 4 - nguy cơ rất cao cần căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để quyết định tổ chức hình thức cho nghỉ học, hoặc dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học…

Tính đến ngày 22/10, 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã công bố cấp độ dịch Covid 19 của địa phương. Trong đó, 26 địa phương thuộc cấp độ 1, 37 địa phương thuộc cấp độ 2. Toàn quốc không có địa phương ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Tuy nhiên, vẫn có 14 huyện, 98 phường/xã được xác định cấp độ 3; 2 huyện và 37 phường, xã thuộc cấp độ 4.

Riêng TP.HCM được xác định thuộc cấp độ 2 và ngày 24/10, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chính thức thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch tại địa phương mình theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Trong đó, 22 địa phương cấp quận, huyện và TP Thủ Đức thì 9 địa phương đạt cấp độ 1, 12 địa phương đạt cấp độ 2 và 1 địa phương cấp độ 3. Như vậy, nếu chiếu theo đề nghị của Bộ thì đã có 9 thành phố/quận/huyện đủ điều kiện cho học sinh tới trường.

Tuy nhiên nếu căn cứ thêm 10 tiêu chí để mở cửa trường học mà TP.HCM vừa ban hành vẫn còn khó có thể cho học sinh đến trường ngay vào thời điểm trước mắt. Bởi lẽ tuy các tiêu chí an toàn vệ sinh, an toàn dịch tễ là do ngành y tế quyết định và phải tôn trọng nhưng thực tế, tiêu chí 3 về khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng học, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng học, phòng làm việc từ 2m trở lên thì nhiều trường học sẽ không đủ. Do đó, thời điểm mở cửa lại tất cả các trường học vẫn chưa được lên lịch cụ thể.

Hà Nội dù đang ở cấp độ 1 nhưng học sinh vẫn học trực tuyến và chưa xác định ngày mở lại trường, kể cả đối với ở khu vực ngoại thành khi hơn hai tháng qua không có ca mắc Covid-19 nào.

Trước đó, ngày 18/10 nhiều tờ báo đã đăng tải thông tin về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản đề xuất cho học sinh 18 huyện, thị ngoại thành và một số khối lớp của 12 quận nội thành học trực tiếp từ 25/10 cùng 3 kịch bản khác cho học sinh trở lại trường theo từng khối hoặc toàn bộ các cấp. Ngoài ra có cả phương án cho học sinh toàn thành phố trở lại trường dự kiến thực hiện vào 17/1/2022. Tuy nhiên, Sở đã rút lại đề xuất này chỉ sau đó một ngày với lý do là tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh lân cận còn phức tạp, số ca mắc Covid-19 là học sinh lên đến hàng trăm, nên thời điểm này chưa thích hợp để cho học sinh Hà Nội trở lại trường. Vì vậy, Sở đang tiếp tục xây dựng các phương án trở lại trường khác.