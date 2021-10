TP.HCM: Cộng đồng doanh nghiệp giáo dục mầm non kiến nghị những chính sách đặc biệt

Cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục mầm non tại TP.HCM vừa có Thư gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiến nghị các chính sách hỗ trợ đặc biệt cho người lao động và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trước bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, kiến nghị Thủ tướng tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đáp ứng đủ Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch trong trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM được sớm hoạt động trở lại; hỗ trợ các gói vay tín dụng không lãi suất hoặc lãi suất ưu đãi với thời gian tối thiểu 24 tháng để doanh nghiệp trang trải các chi phí cơ bản; hỗ trợ giãn nợ, khoanh nợ đối với các khoản vay tín dụng cho doanh nghiệp; miễn giảm thuế và các chi phí điện, nước…

Đối với cán bộ, nhân viên giáo viên ngành mầm non tư thục cần hỗ trợ ưu tiên tiêm vaccine cho giáo viên, cán bộ và nhân viên từ địa phương khác TP.HCM quay trở lại trường làm việc; đồng thời đề xuất Chính phủ có gói hỗ trợ riêng dành cho giáo viên và công nhân viên làm việc trong ngành giáo dục; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các nhân viên, giáo viên thuộc doanh nghiệp giáo dục mầm non trong thời gian chờ trường học được mở cửa trở lại…

Xét kiến nghị trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan: Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu đề xuất những chính sách cụ thể, phù hợp và khả thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất cụ thể; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trước ngày 1/11/2021.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân TP.HCM, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trong 2 năm qua, thành phố không tăng thêm trường phổ thông nào, còn các cơ sở giáo dục mầm non lại giảm. Trong khi những năm trước, tỷ lệ trường ngoài công lập tăng thêm hàng năm đều hơn 10%. Mặt khác, do dịch bệnh kéo dài nên hầu hết các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp học mầm non. Chỉ riêng năm học 2020 - 2021 có 151 cơ sở giáo dục mầm non, gồm 27 trường và 124 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập giải thể và ngưng hoạt động, dẫn đến giảm 411 phòng học.

Đặc biệt, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiện nay trong tổng số hơn 12.000 cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo bị mất việc do dịch Covid-19 thì có hơn 10.000 cán bộ, giáo viên ngành mầm non của một nhiều trường ngoài công lập phải nghỉ do trường dừng hoạt động.