Các trung tâm công nghiệp bão hòa sẽ thúc đẩy thị trường vệ tinh phát triển

Khi nhu cầu thuê cao, nhưng giá thuê không đổi và nguồn cung tại ba trung tâm công nghiệp chính là TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội chưa đáp ứng đủ, thì các khu công nghiệp mới có xu hướng phát triển dần về phía những tỉnh thành lân cận.

“Thị trường bất động sản công nghiệp đang chuyển mình, nhiều kế hoạch chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp hiện đại và thân thiện với môi trường đang được triển khai”, ông David Jackson, Tổng Giám đốc, Công ty Avison Young Việt Nam cho biết.

Tại phía Bắc, giá thuê hạ tầng trong khu công nghiệp Hà Nội ở mức 214 USD/m2/kỳ hạn, tăng 1% so với quý trước, và thấp dần về các khu vực xa thủ đô, dao động khoảng 120 - 165 USD/m2/kỳ hạn ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Đặc biệt, một số địa phương là Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam còn có tiềm năng trở thành điểm nóng công nghiệp tiếp theo, khi giá thuê dao động từ 90 - 120 USD/m2/kỳ hạn tính đến cuối quý 1/2024.

Bởi thực tế, thị trường miền Bắc đang duy trì sức hút với nhà đầu tư của Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Hiện nay, nhà sản xuất ôtô Chery dự kiến thiết lập nhà máy tại khu công nghiệp Geleximco, tỉnh Thái Bình; nhà sản xuất chip Victory Giant cũng đầu tư vào khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II; hay nhà sản xuất quang điện GoodWe vừa khánh thành nhà máy mới ở Hải Phòng.

Ngoài ra, theo ông David Jackson, nhu cầu gia tăng cũng thúc đẩy nhà phát triển tăng tốc xây dựng cơ sở công nghiệp để cho thuê, như Khu công nghiệp Sông Công II (giải đoạn 2) ở Thái Nguyên do Viglacera đầu tư, hay VSIP Lạng Sơn dự kiến khởi công vào quý 4/2024.

Còn Đà Nẵng, giá thuê cũng không đổi so với quý trước ở mức 95 USD/m2/kỳ hạn và không có nguồn cung mới được ghi nhận trong quý 1. Bên cạnh đó, 4/5 khu công nghiệp hiện hữu đã cho thuê gần như toàn bộ, nhưng việc triển khai đầu tư ba khu công nghiệp mới (Khu công nghiệp Hoà Cầm giai đoạn 2, Hoà Ninh và Hoà Nhơn) vẫn vướng mắc. Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế đang sắp có thêm Khu công nghiệp VSIP Bắc Thạch Hà và Khu công nghiệp Gilimex; tỉnh Khánh Hòa thì vừa phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng 288ha thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Là vùng công nghiệp trọng điểm của cả nước, khu vực Đông Nam Bộ có 100 khu công nghiệp và khu chế xuất, với tổng diện tích đất công nghiệp được sử dụng cao nhất nước tính đến quý 1/2024. Bên cạnh nguồn cung ổn định, giá thuê trung bình của TP.HCM không có sự thay đổi so quý trước, ở mức 230 USD/m2/kỳ hạn. Tương tự, Đồng Nai và Bình Dương, giá thuê bình quân quý 1 đạt 170-175 USD/m2/kỳ hạn, ổn định so với cuối năm ngoái.

Do đó, tỉnh Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến trở thành điểm đến tiếp theo cho nhà đầu tư bất động sản công nghiệp, nhờ giá thuê còn hợp lý ở mức 100-110 USD/m2/kỳ hạn. Mới đây, Suntory Pepsico Vietnam đã khởi công nhà máy lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, tỉnh Long An.

Hoạt động sản xuất ở Việt Nam khởi sắc trong ba tháng đầu năm 2024, càng cải thiện niềm tin vào triển vọng cho năm tới và các nhà sản xuất hiện đẩy mạnh tuyển dụng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục được bơm vào lĩnh vực sản xuất và bất động sản, mang lại tiềm năng tích cực lâu dài cho phân khúc bất động sản công nghiệp. Sự cạnh tranh thu hút FDI giữa các tỉnh dự báo sẽ cao hơn trong thời gian tới.