CADIVI được vinh danh "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" 2026

Lễ trao giải “Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards" (APEA) 2026 vừa diễn ra ngày 15/10/2026 tại TP.HCM với chủ đề “Forging Legacy – Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai”. Năm nay, chương trình hướng đến những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo kiên định đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và theo đuổi tăng trưởng bền vững.
Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence) là một trong những hạng mục quan trọng nhất của APEA, dành cho các doanh nghiệp có năng lực tổ chức và quản trị hiệu quả, duy trì kết quả kinh doanh ổn định gắn với chiến lược dài hạn. Việc CADIVI góp mặt ở hạng mục này phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện hệ thống vận hành và đầu tư cho nguồn nhân lực.
Thành lập từ năm 1975, CADIVI hiện vận hành 4 nhà máy và 1 công ty thành viên, với hơn 1.300 nhân sự cùng hệ thống phân phối trải khắp cả nước. Nhiều năm liền, doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu dẫn đầu ngành dây và cáp điện, theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Sản phẩm của CADIVI hiện đã được xuất khẩu sang hơn 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Dây cáp điện CADIVI được sử dụng tại nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến Metro số 1 TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà hát đa năng APEC... Đây là những dự án có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, độ an toàn và năng lực cung ứng.
Trong quản trị, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số ở các khâu điều hành, sản xuất và logistics nhằm chuẩn hóa quy trình và tối ưu nguồn lực. Song song đó, CADIVI duy trì các chương trình đào tạo chuyên môn, hội thi tay nghề và phong trào sáng kiến cải tiến cho người lao động. Tháng 6/2026, doanh nghiệp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA) ở hạng mục Đầu tư vào Con người.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Trung Đức, Phó Tổng Giám đốc CADIVI cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận dành cho nhiều thế hệ cán bộ, người lao động CADIVI trong hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ, con người và sản phẩm xanh đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Trên hành trình này, năm 2026 CADIVI chính thức trở thành thành viên Liên đoàn các nhà sản xuất dây cáp điện quốc tế (ICF), tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho ngành dây và cáp điện toàn cầu. Việc gia nhập ICF giúp doanh nghiệp tiếp cận sớm các xu hướng công nghệ, tiêu chuẩn mới, đồng thời mở rộng kết nối với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.
APEA được Enterprise Asia khởi xướng từ năm 2007, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích nổi bật trong quản trị, tăng trưởng và đóng góp cho cộng đồng. Hiện giải thưởng được tổ chức tại 16 thị trường châu Á.
Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á bổ sung thêm một dấu mốc cho CADIVI, bên cạnh danh hiệu Thương hiệu quốc gia năm 2026, và vị trí trong danh sách Top 50 thương hiệu dẫn đầu 2026 do Forbes Việt Nam công bố, với giá trị thương hiệu 135 triệu USD.
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