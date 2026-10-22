CAEX hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), công bố đã được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 vào ngày 22/10.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05), hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4 trước khi vận hành, khai thác. Việc công bố hoàn tất thẩm định, vì thế, đánh dấu cột mốc đặc biệt của CAEX trong quá trình đáp ứng các yêu cầu quan trọng về công nghệ, an toàn hệ thống và quản trị rủi ro theo khuôn khổ pháp lý thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đồng thời, việc là một trong những đơn vị đầu tiên đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 cũng khẳng định sự chủ động trong công tác chuẩn bị, năng lực triển khai và mức độ sẵn sàng của CAEX trước những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

AN TOÀN THÔNG TIN CẤP ĐỘ 4 – NỀN TẢNG CHO HỆ THỐNG GIAO DỊCH AN TOÀN, TUÂN THỦ

Từ khi thành lập, CAEX lựa chọn cách tiếp cận lấy tuân thủ làm nền tảng (regulated by design), tích hợp các yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro trực tiếp vào kiến trúc công nghệ, thay vì bổ sung các lớp kiểm soát sau khi hệ thống đã hình thành.

Theo định hướng này, CAEX tập trung đầu tư vào các cấu phần hạ tầng trọng yếu, bao gồm hệ thống giao dịch và khớp lệnh, lưu ký tài sản mã hóa, quản lý ví nóng – ví lạnh, thiết bị bảo mật và cơ chế quản lý khóa mật mã. Hệ thống được phát triển trên nền tảng hạ tầng điện toán đám mây riêng kết hợp trung tâm dữ liệu chính và dự phòng, bảo mật nhiều lớp và các cơ chế giám sát, ứng phó sự cố.

Cùng với các lớp bảo mật công nghệ, CAEX xây dựng hệ thống kiểm soát toàn diện, bao phủ hoạt động giao dịch và quản lý tài sản khách hàng. Các yêu cầu về định danh khách hàng,phòng chống rửa tiền, giám sát giao dịch, phân tách tài sản và đối soát được tích hợp ngay từ khâu thiết kế nghiệp vụ. Trên cơ sở này, CAEX tiếp tục phát triển năng lực giám sát giao dịch trên blockchain, sàng lọc địa chỉ ví và nhận diện các luồng tài sản có dấu hiệu rủi ro, hướng tới nâng cao khả năng kiểm soát, truy vết giao dịch và đáp ứng các chuẩn mực tuân thủ quốc tế.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, CAEX cũng chú trọng xây dựng mô hình vận hành và ứng phó sự cố chủ động, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận công nghệ, an ninh thông tin, vận hành, quản trị rủi ro và tuân thủ, nhằm duy trì an toàn hệ thống xuyên suốt quá trình hoạt động, kể cả khi thị trường biến động mạnh hoặc phát sinh các tình huống bất thường.

NỀN TẢNG TÀI CHÍNH MẠNH, CÔNG NGHỆ CHUẨN QUỐC TẾ

CAEX được xây dựng trên sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính, sự am hiểu thị trường nội địa của hệ sinh thái VPBank và năng lực công nghệ, chuyên môn cùng kinh nghiệm vận hành của các đối tác chiến lược quốc tế. Sự hội tụ này tạo nền tảng để CAEX phát triển một nền tảng giao dịch tài sản mã hóa theo các chuẩn mực quốc tế, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tiễn trong nước, hướng tới năng lực cạnh tranh dài hạn.

Là thành viên hệ sinh thái VPBank, CAEX có nền tảng nguồn lực vững chắc để đầu tư bài bản cho công nghệ, quản trị và vận hành. Khả năng kết nối và phát huy sức mạnh cộng hưởng trong hệ sinh thái tài chính mở ra dư địa để doanh nghiệp phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu thị trường, từng bước mở rộng quy mô và đóng góp vào sự hình thành thị trường tài sản mã hóa minh bạch, chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Song hành cùng nguồn lực trong nước, CAEX có sự đồng hành của các cổ đông chiến lược quốc tế giàu kinh nghiệm. HashKey giữ vai trò đối tác công nghệ cốt lõi, hỗ trợ phát triển nền tảng, kiến trúc hệ thống, bảo mật, quản trị rủi ro, tuân thủ và bản địa hóa công nghệ. Trong khi đó, OKX đồng hành với vai trò đối tác chiến lược, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại các thị trường quốc tế.

Bên cạnh lợi thế từ hệ sinh thái tài chính trong nước và kinh nghiệm quốc tế, CAEX còn quy tụ đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, blockchain, an ninh mạng, quản lý hệ thống giao dịch và vận hành nền tảng công nghệ quy mô lớn, hướng tới xây dựng năng lực quản trị và vận hành độc lập, chủ động, phù hợp với đặc thù thị trường và khuôn khổ pháp lý tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của các cổ đông, CAEX đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu theo Nghị quyết 05, củng cố nguồn lực tài chính để công ty phát triển công nghệ, hệ thống an ninh mạng, hạ tầng vận hành và năng lực quản trị rủi ro.

“Chúng tôi tin rằng niềm tin đối với một sàn giao dịch tài sản mã hóa phải bắt đầu từ sự an toàn của hệ thống, khả năng bảo vệ tài sản khách hàng và tính minh bạch trong vận hành. Việc hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4 là một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng CAEX. Với nguồn lực tài chính 10.000 tỷ đồng đã được góp đủ, sự đồng hành của các đối tác quốc tế và nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản, chúng tôi hướng tới xây dựng một sàn giao dịch đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao, có khả năng vận hành bền vững và phát triển lâu dài tại Việt Nam”, đại diện CAEX chia sẻ.

Trong thời gian tới, CAEX sẽ tiếp tục hoàn thiện các cấu phần công nghệ, quy trình nghiệp vụ và năng lực vận hành, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Việc cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sẽ được triển khai sau khi doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu liên quan theo quy định pháp luật và được cấp phép.

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa hàng đầu Việt Nam, mở rộng cơ hội tiếp cận các kênh đầu tư hiện đại, an toàn và tuân thủ.

Là thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), CAEX kết hợp lợi thế về tiềm lực tài chính vững mạnh, sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ các cổ đông chiến lược OKX Ventures và HashKey Capital.

Với định hướng phát triển theo nguyên tắc lấy tuân thủ làm nền tảng, CAEX đặt trọng tâm xây dựng hệ thống quản trị, vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và đáp ứng các yêu cầu pháp lý, qua đó góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho hoạt động giao dịch tài sản mã hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài sản số Việt Nam.