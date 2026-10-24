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Cận cảnh trung tâm thương mại lớn nhất Thanh Hóa đi vào hoạt động

Cận cảnh trung tâm thương mại lớn nhất Thanh Hóa đi vào hoạt động

N Nguyễn Thuấn

Tọa lạc tại phường Quảng Phú, AEON MALL Thanh Hóa có diện tích đất khoảng 105.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000 m2, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây là trung tâm thương mại có diện tích xây dựng lớn nhất trong hệ thống AEON MALL tại Việt Nam và là trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Đi vào hoạt động từ ngày 15/10, trung tâm quy tụ siêu thị AEON cùng hơn 130 cửa hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, gia dụng, nội thất, ẩm thực và giải trí. Sự đa dạng về hàng hóa và dịch vụ mang đến thêm lựa chọn mua sắm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân Thanh Hóa và khu vực lân cận.

Không chỉ mở rộng không gian mua sắm hiện đại, AEON MALL Thanh Hóa còn góp phần thu hút khách hàng, gia tăng lưu thông hàng hóa và tạo cơ hội kinh doanh cho các thương hiệu. Với quy mô nhân sự khoảng 3.500 người, dự án đồng thời tạo thêm việc làm, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Sự hiện diện của trung tâm thương mại quy mô lớn cũng cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Thanh Hóa đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại tỉnh, với 21 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5,85 tỷ USD.

Trong bối cảnh sức mua và nhu cầu trải nghiệm mua sắm ngày càng được quan tâm, AEON MALL Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực kích cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy thị trường bán lẻ địa phương phát triển theo hướng hiện đại.

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