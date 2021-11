Căn hộ biển tăng nhiệt hậu giãn cách

Thị trường bất động sản sức khỏe trên thế giới tăng vọt trong đại dịch, đạt mức tăng trưởng hai con số suốt những năm gần đây, theo đánh giá từ Forbes về phân khúc được coi là xu hướng sau đại dịch. Còn báo cáo từ Viện sức khỏe toàn cầu GWI ghi nhận trong giai đoạn 2019-2020, bất chấp dịch bệnh, bất động sản chăm sóc sức khỏe tăng trưởng đến hơn 22%.

NHU CẦU SỞ HỮU KHÔNG GIAN SỐNG TỐT CHO SỨC KHOẺ

Dịch Covid-19 tạo nên khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và những đợt giãn cách kéo dài được coi là nhân tố thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe thể chất và tinh thần, từ đó kéo theo khát khao về một môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên, tốt cho sức khỏe. Thời báo South China Morning Post ghi nhận một làn sóng giới siêu giàu “bỏ phố”, tìm đến những ngôi nhà ở vùng nông thôn và bãi biển giữa Covid-19 ở Anh và Australia. Các căn nhà ven biển ở một số khu vực tại đây tăng giá hơn 23,6% so với năm trước.

Chuyên viên nghiên cứu cao cấp củaViện sức khỏe toàn cầu GWI cho biết người mua ngày càng coi ngôi nhà của họ như một khoản đầu tư cho sức khỏe cá nhân. Ngôi nhà, cộng đồng và môi trường xung quanh có thể quyết định đến 80-90% chất lượng sức khỏe, theo chuyên gia này đánh giá.

Giới trung và thượng lưu ngày nay sẵn sàng chi trả để sở hữu không khí trong lành mơ ước ở những khu nghỉ dưỡng ven biển với sự yên bình, tĩnh tại, xa khói bụi, ô nhiễm. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh âm thanh của sóng biển có tác động đến sóng não, giúp tâm bình và thư giãn, từ đó giúp phục hồi cơ thể và tinh thần. Bên cạnh yếu tố thiên nhiên, các căn hộ ven biển ngày càng được đầu tư về tiện ích, như một hệ sinh thái khép kín, riêng tư đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt là các liệu pháp tăng cường sức khỏe, thêm sức hấp dẫn đặc biệt cho dòng sản phẩm này.

Đây cũng là loại hình được ưu ái trong mắt giới đầu tư vì tiềm năng sinh lời cao, giá trị khai thác từ cho thuê nghỉ dưỡng, lưu trú, đự đoán sẽ đón đầu sự hồi phục của du lịch sau đại dịch.

ĐIỂM SÁNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BIỂN

Sở hữu hơn 3.000 km đường bờ biển, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên quý giá với vô số bãi biển lớn, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, nhiều di sản văn hóa… Đây cũng được xem như "mỏ vàng" tạo điều kiện đưa bất động sản nghỉ dưỡng ven biển cất cánh.

Mới đây, giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) - được ví như "Oscar ngành du lịch" vừa công bố kết quả bình chọn khu vực châu Á. Trong đó, Việt Nam giành được 17 giải khác nhau ở các hạng mục resort, khách sạn, ở các khu vực vốn có quỹ đất ven biển đẹp như Hòa Bình, Lăng Cô (Huế), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang)... Kết quả này mang đến những tín hiệu lạc quan cho sự bật dậy của bất động sản nghỉ dưỡng ven biển hậu đại dịch.

Cũng trong tháng 10, nhiều báo quốc tế đồng loạt đưa tin về Việt Nam chuyển sang trạng thái bình thường mới, chuẩn bị đón khách quốc tế, trong đó giới thiệu các điểm đến an toàn, đảm bảo các tiêu chí về phòng chống dịch để phục vụ du khách như Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hội An (tỉnh Quảng Nam), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)…

Mới xuất hiện tại Nha Trang, một trong những thị trường nghỉ dưỡng có sức hút nhất Việt Nam, dự án New Galaxy Nha Trang do Hưng Thịnh Land làm chủ đầu tư được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ biển sức khỏe cao cấp, hâm nóng thị trường bất động sản ven biển hậu giãn cách. Căn hộ an cư - nghỉ dưỡng giữa lòng vịnh ngọc nhằm đáp ứng nhu cầu sống xanh, sống khỏe, hướng tới cuộc sống bền vững.

New Galaxy Nha Trang sở hữu không gian sống trong lành gần gũi với thiên nhiên. Ảnh Hưng Thịnh Land.

New Galaxy Nha Trang nằm trọn trong “trái tim” của Khu đô thị An Viên, được quy hoạch là đô thị thương mại nghỉ dưỡng cao cấp, quy tụ một cộng đồng cư dân thượng lưu tới an cư, nghỉ dưỡng, thực hiện những thương vụ đầu tư lớn. Vị trí đắc địa “ỷ sơn hướng hải”, tựa núi Cảng Long, tầm nhìn khoáng đạt ra biển Nha Trang và sông Cửa Bé đem đến vượng khí và môi trường sống trong lành cho chủ nhân. Được bao bọc giữa đồi núi, biển, sông, căn hộ biển New Galaxy Nha Trang mang đến hơi thở thiên nhiên thuần khiết, tươi mát mỗi ngày.

Coi giá trị sức khỏe và hạnh phúc của mỗi cư dân là trọng tâm, New Galaxy Nha Trang đưa triết lý “vị nhân sinh” vào trong thiết kế. Từng đường nét trong mỗi căn hộ mang tính thanh thoát, với cách bố trí để đón nắng, gió tự nhiên tối đa, đưa trọn thiên nhiên vào không gian. Chủ nhân căn hộ có thể cảm nhận thiên nhiên tràn ngập mỗi ngày khi ngắm bình minh, hít thở luồng gió mát lành từ biển ùa vào ban công bất cứ lúc nào.

Ngoài yếu tố tự nhiên, dự án còn được đầu tư, trang bị hệ thống tiện ích đa dạng, dễ dàng tiếp cận trong nội khu, đặc biệt chú trọng các liệu pháp dịch vụ phục vụ phát triển thể chất và phục hồi sức khỏe. Các căn hộ đặt trong không gian mở với công viên cây xanh, hồ bơi tràn bờ, bể sục, gym, trung tâm thương mại dịch vụ, khu thể thao đa năng, vườn nướng BBQ..., đem đến trải nghiệm “nghỉ dưỡng tại gia”, “du lịch tại nhà” mọi nơi, mọi lúc.

Cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng với hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe trọn vẹn tại New Galaxy Nha Trang. Ảnh Hưng Thịnh Land.

Nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân và du khách dễ dàng được đáp ứng với hệ thống shophouse ngay trong lòng dự án. Bên cạnh đó là các tiện ích thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, tài chính đa dạng đều hiện hữu xung quanh.

“Đón đầu sự hồi phục của du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng sau đại dịch, New Galaxy Nha Trang sẽ là nơi an cư cho một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, chất lượng là lựa chọn đầu tư lý tưởng, góp phần đem đến diện mạo mới cho bất động sản ven biển Nha Trang sau đại dịch”, đại diện Hưng Thịnh Land chia sẻ.

Hiện New Galaxy Nha Trang đang giới thiệu 2 block The Art và The Lux với chính sách chiết khấu lên đến 4,5%, chiết khấu thanh toán vượt 18%/năm/số ngày vượt, cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác. Đơn vị cũng hợp tác với Ngân hàng VPBank và MB đưa ra chính sách ưu đãi về lãi vay như VPBank cho vay 75% giá trị căn hộ; MB cho vay 70% giá trị căn hộ.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://newgalaxynhatrang.com.vn/

Hotline: 1900 6958.