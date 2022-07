Căn hộ HT Pearl thu hút nhà đầu tư bởi phương thức thanh toán ưu đãi hấp dẫn

Khu Đông Tp.HCM đón làn sóng đầu tư bất động sản với rất nhiều dự án quy mô, nổi bật là dự án HT Pearl mang đến một dấu ấn đậm chất Nhật với thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, sang trọng. Đồng thời với phương thức thanh toán độc nhất cùng nhiều chính sách ưu đãi “khủng”, HT Pearl chính là bến đỗ an cư, đầu tư đắt giá nhất trong thời điểm này.

KHU ĐÔNG ĐÓN LÀN SÓNG ĐẦU TƯ MẠNH MẼ TỪ BẤT ĐỘNG SẢN

Theo nhiều chuyên gia trong ngành bất động sản, sau khi khu Đông được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông khiến mạch liên kết vùng giữa các khu vực được thuận tiện thì đây cũng là “thời cơ của bất động sản lên ngôi”. Điều đáng nói, phân khúc bất động sản của khu vực này cũng “sáng” lên với những dự án căn hộ, căn hộ cao cấp được tung ra thị trường liên tục, đáp ứng nhu cầu của cư dân.

HT PEARL DỰ ÁN TÂM ĐIỂM 5 THÀNH PHỐ

Tọa lạc tại trung tâm đô thị sáng tạo khu Đông, HT Pearl khơi nguồn vượng khí khi là tâm điểm của 5 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam gồm: Tp.HCM, thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An. Đây là 5 trung tâm kinh tế, dịch vụ và công nghiệp hiện đại đứng đầu cả nước. Năm thành phố tạo thành liên kết kim cương giúp HT Pearl trở thành siêu phẩm đầu tư - an cư được rất nhiều nhà đầu tư săn đón.

Sở hữu tổ hợp hạ tầng giao thông hiện đại, HT Pearl kết nối nhanh chóng đến trung tâm 5 thành phố, giúp chủ nhân tương lai sở hữu nơi an cư là tâm điểm giao thương. Vị trí tâm điểm 5 thành phố của HT Pearl cũng là lời giải cho bài toán xu thế đầu tư căn hộ vùng ven.

HT Pearl căn hộ chuẩn Nhật tâm điểm 5 thành phố đón nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, dự án được các nhà đầu tư đánh giá là phù hợp cho cả an cư lâu dài và đầu tư cho thuê nhờ vào hệ 30+ tiện ích nội khu phong phú như gym, hồ bơi, spa, khu vui chơi giải trí..., giúp đem lại cho cư dân cuộc sống thư giãn, đầy đủ.

CHỈ CẦN THANH TOÁN 9% KÝ NGAY HỢP ĐỒNG MUA BÁN HT PEARL

Ngày nay nhu cầu tìm kiếm nhà ở tăng cao, đặc biệt là với gia đình trẻ, họ không chỉ tìm kiếm những căn hộ đáp ứng nhu cầu sống, sinh hoạt mà còn đáp ứng được khả năng chi trả phù hợp với tài chính của mình. Thấu hiểu nỗi âu lo về tài chính của người mua, HT Pearl hợp tác cùng ngân hàng VPBank, VietinBank áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư, an cư hấp dẫn.

Khách hàng chỉ cần trả trước 9% - tương đương 250 triệu là đã có thể sở hữu căn hộ HT Pearl tiện nghi với tầm nhìn rộng lớn. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ thời gian trả lãi vay kéo dài 24 tháng hoặc cho đến khi có thông báo bàn giao nhà.

Chỉ cần thanh toán 9% tương đương 250 triệu đồng, khách hàng đã sở hữu căn hộ chuẩn Nhật bậc nhất khu Đông.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư HT Pearl còn cung cấp thêm phương thức thanh toán theo thời gian và tiến độ xây dựng. Những chính sách này được đánh giá cao bởi sự linh hoạt, giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện cho khách hàng tìm được nơi an cư và đầu tư phù hợp.

Dự án được thiết kế bởi Kume Design Asia; Hòa Bình - thi công phần hầm; Coteccons - thi công phần thân; Rankine & Hill - tư vấn thiết kế kết cấu cơ điện và Meinhardt - đơn vị tư vấn giám sát. Theo cập nhật đầu tháng 7/2022, nhà thầu Coteccons đã thi công xong tầng 16, đang thi công vách tầng 17.

Với tiến độ thi công xây dựng nhanh chóng, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn kép Việt Nhật, HT Pearl chính là nơi an cư xứng tầm, sản phẩm đầu tư vượt trội tại khu Đông.

