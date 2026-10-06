Cần Thơ “chạy đua” giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng cuối năm

Sau 8 tháng, Cần Thơ mới giải ngân khoảng 5.556 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 29,2% kế hoạch năm. Nhưng chỉ trong 28 ngày của tháng 9/2026, địa phương này đã giải ngân thêm khoảng 5.056 tỷ đồng, gần bằng số vốn thực hiện trong 8 tháng trước đó.

Chỉ riêng tháng 9/2026, TP. Cần Thơ đã tạo ra mức tăng 27,1 điểm phần trăm, gần tương đương toàn bộ khối lượng vốn giải ngân trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: Lý Anh Lam

Số liệu báo cáo trên được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 vừa diễn ra của UBND TP. Cần Thơ.

Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của TP. Cần Thơ năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 19.027,611 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2026, địa phương này mới giải ngân 29,2% kế hoạch, tương đương khoảng 5.556 tỷ đồng.

THÁNG 9 TẠO BƯỚC TĂNG TỐC

Bước sang tháng 9, tốc độ giải ngân được đẩy lên rõ rệt: chỉ trong 28 ngày, Cần Thơ giải ngân thêm khoảng 5.056 tỷ đồng, đưa tỷ lệ lũy kế lên 56,3% tính đến ngày 29/9/2026, tương ứng hơn 10.705 tỷ đồng.

Như vậy, riêng tháng 9 đã tạo ra mức tăng 27,1 điểm phần trăm, gần tương đương toàn bộ khối lượng vốn giải ngân trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, với 56,3% kế hoạch được thực hiện, Cần Thơ vẫn còn khoảng 43,7% kế hoạch, tương đương hơn 8.300 tỷ đồng, cần giải ngân trong 3 tháng cuối năm nếu muốn hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Sự thay đổi về tốc độ giải ngân diễn ra trong bối cảnh địa phương Tây Nam Bộ này triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm” thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trước đó, Thành phố đặt mục tiêu đưa tỷ lệ giải ngân vượt 75% trước ngày 28/9, nhưng kết quả thực tế đến ngày 29/9 mới đạt 56,3%.

Theo thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 9, đến ngày 21/9, thành phố mới giải ngân 7.752,678 tỷ đồng, đạt 40,74% kế hoạch. Chỉ trong những ngày còn lại của tháng 9, thêm khoảng 3.000 tỷ đồng được giải ngân, góp phần đưa tổng số vốn thực hiện lên hơn 10.705 tỷ đồng vào sáng 29/9. Báo cáo của Sở Tài chính trước đó cũng ghi nhận đến ngày 21/9, tiến độ giải ngân mới đạt 40,74% kế hoạch Thủ tướng giao.

Tuy nhiên, tốc độ giải ngân giữa các địa phương và chủ đầu tư vẫn chưa đồng đều. Đến cuối tháng 9, có 23/103 xã đạt tỷ lệ giải ngân trên 75%, trong khi 22 xã có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân của thành phố. Ở cấp thành phố, 14/27 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân. Một số dự án có quy mô vốn lớn vẫn có tiến độ giải ngân thấp.

Điều này khiến nhiệm vụ của quý 4 không chỉ là duy trì tốc độ đã tạo được trong tháng 9, mà còn phải bảo đảm nguồn vốn được đưa vào đúng những dự án có khả năng tạo khối lượng, nghiệm thu và thanh toán trong thời gian còn lại của năm.

GỠ ĐIỂM NGHẼN ĐỂ HẤP THỤ HƠN 8.300 TỶ ĐỒNG

Theo lý giải của Sở Tài chính Cần Thơ, sở dĩ việc giải ngân chưa đạt kế hoạch là vì chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây là điểm nghẽn lớn nhất làm chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó là tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng như cát, đá; một số chủ đầu tư và nhà thầu chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công.

Với phần vốn còn lại, thành phố yêu cầu tập trung xử lý các khâu trực tiếp quyết định tiến độ dự án, từ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đến quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư. Đối với các công trình, dự án trọng điểm, nguồn vật liệu xây dựng cũng phải được bảo đảm để nhà thầu có thể tổ chức thi công, tạo khối lượng thực tế và hoàn tất nghiệm thu, thanh toán.

Cùng với đó, Cần Thơ yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án để điều chỉnh, điều chuyển vốn kịp thời. Những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch phải được xem xét chuyển vốn sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn trong năm. Tại phiên họp ngày 29/9, lãnh đạo thành phố yêu cầu việc điều chỉnh vốn được thực hiện thường xuyên, kể cả ở cấp xã thuộc thẩm quyền, thay vì để vốn chờ công trình và khối lượng chờ thanh toán.

Đối với các dự án mới trúng thầu, thành phố cũng tính đến việc đẩy nhanh tạm ứng theo quy định, qua đó tạo điều kiện để nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị và vật liệu, tăng khối lượng thi công trong quý 4.

Nhiệm vụ trọng tâm quý 4, Cần Thơ tiếp tục đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Thành phố đồng thời tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy vậy, để đi từ mức 56,3% lên 100%, thành phố còn phải giải ngân hơn 8.300 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm. Đây sẽ là giai đoạn tập trung xử lý các điểm nghẽn, điều chuyển vốn đến nơi có khả năng hấp thụ và tạo khối lượng thực tế để hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026.