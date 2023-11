Chân dung chủ đầu tư đứng sau dự án The One Tower Đà Nẵng

DOANH NGHIỆP GIÀU TIỀM LỰC

Kyoritsu Maintenance Việt Nam đang là doanh nghiệp gây chú ý trên thị trường bất động sản khi vừa khai quân giới thiệu ra thị trường dự án The One Tower Đà Nẵng nằm trên khu đất vàng với 3 mặt tiền đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn tại trung tâm thành phố biển.

Trong bối cảnh nguồn cung loại hình sản phẩm văn phòng làm việc kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng khan hiếm, sự xuất hiện của The One Tower Đà Nẵng cùng tên tuổi của chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam khiến các nhà đầu tư vô cùng hào hứng.

Được thành lập vào năm 2017, tham gia thị trường cũng hơn 6 năm, Kyoritsu Maintenance Việt Nam là một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh nhưng lại khá kín tiếng. Hoạt động của Kyoritsu Maintenance Việt Nam tập trung vào 5 mảng cốt lõi bao gồm phát triển dự án bất động sản, M&A bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, kinh doanh dịch vụ & thương mại F&B (dịch vụ ăn uống), và kinh doanh bất động sản dưỡng lão.

Đáng chú ý, Kyoritsu Maintenance Việt Nam sở hữu nhiều quỹ đất sạch có vị trí đắc địa cùng pháp lý chuẩn chỉnh không chỉ riêng tại Đà Nẵng mà còn phân bổ ở nhiều thị trường du lịch trọng điểm khác như Phú Quốc, Bình Thuận, Nha Trang… Đa số các dự án này được Kyoritsu Maintenance Việt Nam mua lại thông qua hoạt động M&A từ nhiều năm về trước, đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho chiến lược phát triển dài hạn cho quỹ đất 10 năm tới.

Bên cạnh The One Tower Đà Nẵng, Kyoritsu Maintenance Việt Nam sở hữu nhiều quỹ đất vị trí đẹp trải rộng tại trung tâm các đô thị du lịch trọng điểm của Việt Nam.

Theo chia sẻ của bà Vũ Thị Như Mai, CEO Kyoritsu Maintenance Việt Nam, công ty luôn hướng đến những xu thế phát triển mới của thị trường cũng như những cơ hội tăng trưởng để kiến tạo những sản phẩm - dịch vụ mang dấu ấn riêng biệt, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống với tôn chỉ “uy tín - chất lượng”.

Và The One Tower Đà Nẵng là “bản lề” khai mở cho bước ngoặt lớn trên hành trình phát triển của Kyoritsu Maintenance Việt Nam trong thời gian sắp tới.

KIẾN TẠO BIỂU TƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG ĐÀ NẴNG

The One Tower Đà Nẵng được Kyoritsu Maintenance Việt Nam phát triển theo mô hình sản phẩm Workcation (làm việc kêt hợp nghỉ đưỡng tại một địa điểm), tiên phong đón đầu sự chuyển dịch của xu hướng du lịch kết hợp làm việc từ xa tại Đà Nẵng, khi thành phố này đang được định vị trở thành trung tâm du lịch - tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

The One Tower Đà Nẵng gây ấn tượng với vị trí độc tôn cùng tầm nhìn đắt giá và chuỗi tiện ích đẳng cấp.

Sở hữu chiều cao gần 100 mét gồm 25 tầng nổi và 3 tầng hầm được thiết kế kiến trúc mặt ngoài ấn tượng với hệ kính sát trần, The One Tower Đà Nẵng như một điểm nhấn nổi bật ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng với vị trí trực diện công viên Apec, sông Hàn và sát cạnh cầu Rồng.

Từ The One Tower Đà Nẵng, chỉ một bước chân xuống phố là giao hòa ngay nhịp sống sôi động của thành phố biển, khám phá những thắng cảnh lừng danh, lễ hội nghệ thuật quốc tế, cùng hàng trăm tụ điểm văn hóa, ẩm thực, giải trí đẳng cấp của Đà thành.

Bên cạnh đó, The One Tower Đà Nẵng còn mang đến những giây phút thư giãn riêng tư cho các chủ nhân tinh hoa với chuỗi tiện ích đặc quyền ngay tầng thượng của dự án như hồ bơi vô cực, câu lạc bộ gym - yoga, restaurant & lounge; hay không gian làm việc, giao lưu đẳng cấp với khu coffee lounge ở tầng 6; phức hợp thương mại - dịch vụ - giải trí ngay dưới khối đế tòa nhà. Cùng với đó là tầm nhìn “song thủy” thượng đỉnh ngắm trọn mỹ cảnh sông Hàn và biển Mỹ Khê.

Đặc biệt, The One Tower Đà Nẵng được đầu tư chỉnh chu về mọi mặt từ quy hoạch, thiết kế cho đến pháp lý trước khi giới thiệu ra thị trường. Đồng hành cùng chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam trong việc kiến tạo The One Tower Đà Nẵng trở thành một công trình biểu tượng là những tên tuổi hàng đầu trong ngành thiết kế kiến trúc - nội thất như TwoG Architecture, Ong &Ong (Singapore) và nhiều đơn vị uy tín trong lĩnh vực xây dựng, cung ứng vật liệu, trang thiết bị, quản lý vận hành.