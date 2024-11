Chỉ bán không mua, Warren Buffett đang nắm lượng tiền mặt kỷ lục hơn 300 tỷ USD

Công ty Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ hơn 300 tỷ USD vào thời điểm cuối quý 3 năm nay, khi nhà đầu tư huyền thoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu và không mua lại cổ phiếu công ty mình.

Cuối tháng 9, công ty có trụ sở ở Omaha, bang Nebraska chứng kiến dự trữ tiền mặt đạt kỷ lục 325,2 tỷ USD, tăng từ mức 276,9 tỷ USD vào cuối quý 2 - theo báo cáo tài chính công bố vào cuối tuần vừa rồi.

Theo hãng tin CNBC, “kho” tiền mặt của Berkshire ngày càng lớn do ông Buffett bán ra một lượng lớn cổ phiếu ở những hạng mục lớn nhất trong danh mục đầu tư, bao gồm cổ phiếu hãng công nghệ Apple và ngân hàng Bank of America.

Trong quý 3, Berkshire đã bán ra khoảng 1/4 số cổ phiếu Apple trong danh mục, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp cắt giảm nắm giữ “táo khuyết”. Từ giữa tháng 7, Berkshire cũng thu về hơn 10 tỷ USD từ việc bán bớt cổ phiếu Bank of America - cổ phiếu đã từ lâu chiếm một vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư của công ty.

Nói chung, “nhà tiên tri xứ Omaha” 94 tuổi vẫn đang trong tâm trạng bán cổ phiếu, xả ròng lượng cổ phiếu trị giá 36,1 tỷ USD trong quý 3.

Cùng với đó, ông Buffett đã không mua lại bất kỳ cổ phiếu Berkshire nào trong quý. Hoạt động mua lại cổ phiếu đã chậm lại trong năm nay, trong bối cảnh cổ phiếu Berkshire tăng vượt trội so với thị trường nói chung và đạt mức cao kỷ lục.

Berkshire chỉ mua lại số cổ phiếu của chính mình trị giá 345 triệu USD trong quý 2, ít hơn nhiều so với số 2 tỷ USD cổ phiếu được mua lại trong mỗi quý trước đó. Công ty tuyên bố sẽ mua lại cổ phiếu khi Chủ tịch Buffett “tin rằng giá mua lại thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire, được xác định một cách thận trọng”.

Cổ phiếu A của Berkshire đã tăng 25% trong năm nay, vượt xa mức tăng 20,1% của chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - trong cùng khoảng thời gian. Công ty này đã vượt qua cột mốc vốn hóa thị trường trị giá 1 nghìn tỷ USD trong quý 3, khi giá cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Trong quý 3, lợi nhuận hoạt động của Berkshire - hạng mục bao gồm lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh do công ty sở hữu toàn bộ - đạt tổng cộng 10,1 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ trước do kết quả yếu kém ở mảng kinh doanh bảo lãnh bảo hiểm. Con số lợi nhuận này thấp hơn một chút so với dự báo của các nhà phân tích, theo số liệu từ FactSet.

Lập trường thận trọng của ông Buffett đối với đầu tư cổ phiếu được làm sáng tỏ trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh từ đầu năm đến nay nhờ kỳ vọng nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm khi lạm phát giảm và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, nhiều lãi suất trong nền kinh tế Mỹ gần đây không giảm theo lãi suất quỹ liên bang của Fed, vì lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại trên 4% vào tháng 10 vừa qua.

Các nhà đầu tư nổi tiếng ở Mỹ như Paul Tudor Jones đang ngày càng lo lắng về thâm hụt ngân sách ngày càng tăng của Chính phủ liên bang, trong khi cả hai ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều không có kế hoạch cắt giảm chi tiêu để giải quyết vấn đề đó.

Năm nay, ông Buffett đã có ý nói rằng ông sẽ bán bớt một số cổ phiếu vì thuế suất thuế lãi vốn (capital gain tax) rốt cục sẽ phải tăng lên để bù đắp thâm hụt ngân sách liên bang ngày càng lớn.