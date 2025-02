Chi phí sinh hoạt ở 12 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Việc chuyển tới sinh sống và làm việc ở những thành phố lớn trên thế giới thường mang tới nhiều lợi ích và cơ hội, nhưng đi cùng với đó là vấn đề chi phí sinh hoạt đáng phải cân nhắc.

Theo dữ liệu từ Chỉ số Chi phí sinh hoạt (Cost of Living Index) 2025 của cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo, hai thành phố Mỹ New York và San Francisco là hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới bao gồm cả tiền thuê nhà. Kết quả xếp hạng này có lẽ không gây ngạc nhiên lớn, bởi New York và San Francisco thường xuyên góp mặt trong top các thành phố có cuộc sống đắt đỏ nhất hành tinh.

Tại New York, chi phí sinh hoạt hàng tháng ước tính của 1 người - gồm tiền thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở khu vực trung tâm thành phố - có thể lên tới 5.639 USD. Để đi đến con số này, Numbeo đã tiến hành phân tích dựa trên dữ liệu từ người dùng khởi tạo và thông tin thu thập được từ các nguồn đáng tin cậy.

Tại châu Á, Singapore là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất, với mức chi tiêu có thể lên tới 4.000 USD/người/tháng gồm cả tiền thuê nhà, ngang với mức ở thủ đô London của Anh.

Trên phạm vi toàn cầu, theo sau New York và San Francisco là hai thành phố Thụy Sỹ Zurich và Geneva ở vị trí thứ ba và thứ tư.

Dưới đây là chi phí sinh hoạt của 1 người tại 12 thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới năm 2025, theo Numbeo. Tất cả số liệu được tính bằng USD, sau khi chuyển đổi từ tiền tệ địa phương:

Thành phố New York, bang New York, Mỹ

Ảnh: Reuters

Dân số: 8,1 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 1.687,1 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 3.926,65 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 5.613,75 USD

San Francisco, bang California, Mỹ

Ảnh: Reuters

Dân số: 788.000 người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 1.556,6 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 3.222,58 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 4.779,18 USD

London, Anh

Ảnh: Reuters

Dân số: 9,7 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 1.311 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 2.772,91 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 4.083,91 USD

Singapore

Ảnh: Reuters

Dân số: 6,1 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 1.131,3 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 2.921,58 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 4.052,88 USD

Chicago, bang Illinois, Mỹ

Ảnh: Reuters

Dân số: 2,6 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 1.287,3 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 2.325,34 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 3.612,64 USD

Sydney, Australia

Ảnh: Reuters

Dân số: 5,2 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 1.116,7 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 2.159,11 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 3.275,81 USD

Lisbon, Bồ Đào Nha

Ảnh: Reuters

Dân số: 3 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 781,7 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 1.481,93 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 2.263,63 USD

Tokyo, Nhật Bản

Ảnh: Reuters

Dân số: 37,1 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 961,8 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 1.113,08 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 2.074,88 USD

Seoul, Hàn Quốc

Ảnh: Reuters

Dân số: 10 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 1.073,2 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 822,97 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 1.896,17 USD

Thượng Hải, Trung Quốc

Ảnh: Reuters

Dân số: 29,9 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 616,8 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 924,45 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 1.541,25 USD

Mumbai, Ấn Độ

Ảnh: Reuters

Dân số: 21,7 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 406,7 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 650,2 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 1.056,9 USD

Jakarta, Indonesia

Ảnh: Reuters

Dân số: 11,4 triệu người

Chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng (chưa gồm tiền thuê nhà): 515,3 USD

Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố: 394,6 USD

Tổng chi phí sinh hoạt: 909,9 USD