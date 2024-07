15 bang Mỹ có cuộc sống đắt đỏ nhất đối với người độc thân

Theo một báo cáo mới đây của công ty SmartAsset, đây là bang đắt đỏ nhất ở Mỹ về chi phí sinh hoạt cơ bản.

Con số trên là ước tính về số tiền mà một hộ gia đình chỉ có một người phải chi trong 1 năm cho các nhu cầu thiết yếu gồm nhà ở, đi lại, chăm sóc y tế, thuế và các chi phí cơ bản khác. Mức chi phí ở mỗi tiểu bang là khác nhau, nhất là ở các hạng mục nhà ở, thuế và thực phẩm. Trong khi chi phí cơ bản mỗi năm của một người sống độc thân ở Massachusetts là 58.009 USD, con số này chỉ là 39.386 USD ở bang West Virginia.

Với chế độ làm việc 40 giờ mỗi tuần, một người sống độc thân ở Massachsetts sẽ cần mức lương bình quân theo giờ là 28 USD để có thể trang trải cuộc sống cơ bản. Ở West Virginia, mức lương cần thiết là 19 USD/giờ.

Dưới đây là 15 tiểu bang Mỹ có chi phí sinh hoạt cơ bản cao nhất đối với người sống độc thân:

Massachusetts: 58.009 USD

Hawaii: 56.841USD

California: 56.825 USD

New York: 55.878 USD

Washington: 53.242 USD

Colorado: 51.644 USD

New Jersey: 51.504 USD

Maryland: 51.460 USD

Oregon: 50.553 USD

Rhode Island: 50.418 USD

Connecticut: 50.194 USD

Virginia: 49.973 USD

New Hampshire: 49.045 USD

Arizona: 48.677 USD

Georgia: 48.448 USD

Phân tích của SmartAsset cho thấy nhà ở là yếu tố lớn nhất trong ngân sách của các hộ độc thân ở 15 bang Mỹ nói trên. Ở mức trung vị 17.000 USD/năm, chi phí nhà ở tại 15 bang này cao gần gấp đôi so với ở các bang ít đắt đỏ nhất.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi chi phí nhà ở cao hơn tại những bang có thành phố lớn, như California và New York. Các thành phố lớn thường thu hút số lượng dân cư lớn hơn do có nhiều cơ hội việc làm hơn, dẫn tới nhu cầu nhà ở lớn hơn và giá tăng là điều tất yếu.

Chưa kể, giá nhà ở Mỹ hiện nay còn đang cao kỷ lục. Theo số liệu được Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản toàn quốc Mỹ (NAR) công bố mới đây, giá trung vị (median price) của nhà đã qua sử dụng ở nước này trong tháng 5 là 419.300 USD/căn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi lại vào năm 1999, không bao gồm yếu tố lạm phát.

Chênh lệch sinh hoạt phí giữa các tiểu bang cũng liên quan tới chi phí thực phẩm và thuế, với mức chênh lệch giữa những nơi đắt đỏ nhất và những nơi rẻ nhất lên tới 2.000 USD/năm đối với thực phẩm và 1.500 USD đối với thuế.

Cũng cần lưu ý thêm rằng các chi phí này mới là chi phí thiết yếu, chưa bao gồm các khoản chi tiêu tùy nghi như giải trí hay đầu tư.

Có một tin không vui là tiền lương cơ bản không đủ để trang trải chi phí cơ bản ở bất kỳ bang nào của Mỹ, ngay cả những bang có mức lương cơ bản vượt xa mức lương theo giờ tối thiểu 7,25 USD theo quy định của liên bang. Chẳng hạn, mức lương tối thiểu 20 USD/giờ đối với lao động làm trong lĩnh vực đồ ăn nhanh mà bang California mới áp dụng vẫn thấp hơn mức cần thiết 27,32 USD/giờ để trang trải chi phí cuộc sống cơ bản đối với một người sống độc thân làm việc toàn thời gian tại bang này.

Đó là nói về cuộc sống cơ bản, còn để duy trì cuộc sống độc thân thoải mái tại 99 vùng đô thị lớn nhất ở Mỹ, một người cần phải có mức thu nhập hàng năm trung bình 93.933 USD - theo SmartAsset. Thành phố New York xếp ở vị trí số 1 ở tiêu chí này, đòi hỏi mức thu nhập 138.570 USD mỗi năm để một người độc thân có thể duy trì cuộc sống thoải mái

Theo định nghĩa của phân tích trên, cuộc sống “thoải mái” là cuộc sống với thu nhập đủ để trang trải ngân sách với tỷ lệ 50/30/20. Trong đó, 50% thu nhập hàng tháng dành cho những hàng hoá và dịch vụ thiết yếu như nhà ở và điện nước; 30% dành cho chi tiêu tuỳ nghi; và 20% còn lại dành cho tiết kiệm hoặc đầu tư.