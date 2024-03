Cần thu nhập bao nhiêu để sống thoải mái ở các thành phố đắt đỏ nhất ở Mỹ?

Để duy trì cuộc sống độc thân thoải mái tại 99 vùng đô thị lớn nhất ở Mỹ, một người cần phải có mức thu nhập hàng năm trung bình 93.933 USD - theo một phân tích gần đây của công ty SmartAsset được hãng tin CNBC trích dẫn.

Theo định nghĩa của phân tích trên, cuộc sống “thoải mái” là cuộc sống với thu nhập đủ để trang trải ngân sách với tỷ lệ 50/30/20. Trong đó, 50% thu nhập hàng tháng dành cho những hàng hoá và dịch vụ thiết yếu như nhà ở và điện nước; 30% dành cho chi tiêu tuỳ nghi; và 20% còn lại dành cho tiết kiệm hoặc đầu tư.

Với tỷ lệ phân bổ thu nhập như trên, phân tích của SmartAsset đã tính ra mức thu nhập hàng năm cần thiết để một người độc thân có thể sống thoải mái tại 25 thành phố với chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất ở Mỹ:

New York City: 138.570

San Jose, California: 136.739

Irvine, California: 126.797

Santa Ana, California: 126.797

Boston: 124.966

San Diego: 122.803

Chula Vista, California: 122.803

San Francisco: 119.558

Seattle: 119.392

Oakland, California: 118.768

Arlington, Virginia: 117.686

Newark, New Jersey: 116.646

Jersey City, New Jersey: 116.646

Long Beach, California: 114.691

Anaheim, California: 114.691

Honolulu: 111.904

Los Angeles: 110.781

Aurora, Colorado: 110.115

Portland, Oregon: 110.032

Riverside, California: 109.408

Atlanta: 107.453

Sacramento, California: 104.790

Raleigh, North Carolina: 102.752

Gilbert, Arizona: 102.752

Glendale, Arizona: 102.752

Thành phố New York xếp ở vị trí số 1 trong xếp hạng này, đòi hỏi mức thu nhập 138.570 USD mỗi năm để một người độc thân có thể duy trì cuộc sống thoải mái. Nhưng ngược lại, một người độc thân ở Houston chỉ cần kiếm được 75.088 USD mỗi năm là đảm bảo được cuộc sống thoải mái - mức thấp nhất trong tất cả các thành phố lớn được SmartAsset khảo sát.

Các thành phố ven biển lớn khác theo sau New York trong xếp hạng này. Ở Los Angeles, Honolulu, San Francisco, Seatle và Boston, một người độc thân phải kiếm được từ 110.000 USD trở lên mỗi năm để sống thoải mái. Tất cả những thành phố này đều có chi phí sinh hoạt thuộc hàng đắt đỏ nhất ở Mỹ, nhất là về giá nhà ở - theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu The Council for Community and Economic Research.

Theo một báo cáo thường niên từ Hiệp hội Quốc gia Các nhà kinh doanh bất động sản (NAR), thu nhập trung bình của hộ gia đình mua được nhà ở Mỹ trong năm 2023 đã tăng lên mức 107.000 USD/năm, từ mức 88.000 USD/năm vào năm trước đó, cho thấy việc sở hữu nhà ngày càng vượt khỏi tầm tay của nhiều người ở nước này. Ở các thành phố lớn, việc sở hữu nhà thậm chí càng khó khăn hơn.

Đặc biệt, California là tiểu bang từ lâu đã ở trong tình trạng khan hiếm nhà ở hơn so với tình trạng chung toàn quốc. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi có tới 11 thành phố của bang này nằm trong danh sách những nơi đắt đỏ nhất để sống ở Mỹ, đồng nghĩa đòi hỏi mức thu nhập cao hơn để đảm bảo một cuộc sống thoải mái.

Các công ty tại các thành phố lớn, có cuộc sống đắt đỏ thường có xu hướng đưa ra mức lương cao hơn trung bình để thu hút và giữ chân nhân viên. Tuy nhiên, chi phí nhà ở tốn kém tại những thành phố như vậy khiến cho việc duy trì tỷ lệ phân bổ ngân sách 50/30/20 trở nên khó khăn hơn.

Chẳng hạn, ở thành phố New York, 1/3 cư dân phải chi một nửa thu nhập cho việc thuê nhà - theo dữ liệu của Community Service Society. Để ứng phó với tình trạng giá nhà ở cao ngất ngưởng, cư dân New York thường tìm nhà thuê ở các vùng lân cận cho phù hợp với ngân sách, không mua nhà, hoặc cắt giảm các khoản chi tiêu tuỳ nghi.

Nhưng dù làm thế nào, những người sống độc thân tại các thành phố lớn ở Mỹ cũng phải gánh chi phí lớn hơn xe, như “thuế độc thân” khi họ chi tiêu cho thực phẩm, nơi ở và đi lại.