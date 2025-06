Chiến lược đầu tư trong bối cảnh vĩ mô biến động: Thận trọng tìm kiếm cơ hội

Chia sẻ tại Diễn đàn đầu tư Việt Nam 2025 do Vietnambiz tổ chức chiều ngày 3/6, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) cho rằng trong bối cảnh vĩ mô hiện tại, chiến lược thận trọng là ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi ưu tiên các ngành và doanh nghiệp có thế mạnh nội tại ở Việt Nam, đồng thời hạn chế đầu tư vào các ngành liên quan đến xuất khẩu”, bà Lệ cho biết.

THẬN TRỌNG NHỮNG KHÔNG BỎ LỠ CƠ HỘI

Tuy nhiên, sự thận trọng này không đồng nghĩa với việc bỏ qua cơ hội.

Vì vậy, đại diện quỹ UOB Asset Management nhấn mạnh việc theo dõi sát diễn biến thị trường để “nắm bắt cơ hội ở những nhịp giảm sâu, như đầu tháng 4 vừa rồi khi định giá trở nên hấp dẫn hơn sau cú rơi của thị trường do thông tin Mỹ công bố thuế đối ứng” là đặc biệt quan trọng.

“Đây là thời điểm để các đơn vị đầu tư dài hạn giải ngân vào các doanh nghiệp tốt, có câu chuyện tăng trưởng, đặc biệt khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và tháo gỡ thể chế hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% cho năm 2025”, bà Lệ nhấn mạnh.

Cùng quan điểm về sự cần thiết của phân tích sâu để đưa ra những quyết định đầu tư thận trọng, bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc PVI Asset Management, cho biết khi Mỹ ra chính sách thuế đối ứng vào đầu tháng 4, thị trường đã phản ứng khá “sốc”. Tuy vậy, từ góc độ đầu tư thực tế, các nhà đầu tư tổ chức đã tập trung phân tích những tác động của chính sách thuế của Mỹ đến các ngành nghề cụ thể và khả năng doanh nghiệp ứng phó ra sao trước các biến động. Vì vậy, trong bối cảnh “sự bất định giờ đây đang trở thành bình thường mới”, bà Giao cho biết các nhà đầu tư tổ chức đã lựa chọn những doanh nghiệp tốt, không bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn.

Bà Dương Kim Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF).

Về quản lý danh mục đầu tư, bà Dương Kim Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), chia sẻ VCBF áp dụng chiến lược lựa chọn từng doanh nghiệp (bottom-up) thay vì phân bổ tổng quan từ trên xuống.

Bà thừa nhận các doanh nghiệp dệt may, thủy sản, đồ gỗ và cả các doanh nghiệp khu công nghiệp (do phụ thuộc vào FDI) bị ảnh hưởng nhiều bởi thuế quan. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét từng doanh nghiệp cụ thể bởi “mỗi doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, nhưng mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau”.

Theo đó, VCBF sẽ tăng tỷ trọng nắm giữ những doanh nghiệp xuất khẩu có thị trường đa dạng, khả năng gia công đơn hàng khó và những khu công nghiệp chú trọng ESG hoặc có quỹ đất tốt…

Trong khi đó, UOB Việt Nam tập trung vào các ngành hoạt động chủ yếu ở thị trường trong nước và những công ty hưởng lợi từ chủ trương, ưu tiên chiến lược của nhà nước, đặc biệt trong đầu tư công. Các ngành được quan tâm bao gồm ngân hàng (do mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao và hưởng lợi từ đầu tư công), xây dựng và vật liệu xây dựng (do đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng), bán lẻ và tiêu dùng (do sức mua trong nước tích cực), bất động sản (nhờ chính phủ tháo gỡ vướng mắc pháp lý), cùng với công nghệ và logistics.

TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CÒN LỚN

Ông Lê Hoài Anh, Giám đốc điều hành Quỹ Affinity Equity Partners, mang đến một góc nhìn lạc quan dựa trên kinh nghiệm đầu tư thành công trong những giai đoạn khó khăn nhất của Việt Nam.

Toàn cảnh tọa đàm.

Dẫn chứng các thương vụ thành công với Vingroup và Vincom Retail trong bối cảnh thị trường đầy biến động, đại diện Quỹ Affinity Equity Partners cho biết những khoản đầu tư trong khoảng thời gian khó khăn nhất của Việt Nam lại là những khoản đầu tư thành công nhất. Vì vậy, ông tin rằng Việt Nam hiện có điều kiện nội tại rất tốt, đặc biệt là chính sách, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tập trung vào thị trường nội địa.

Về vấn đề thuế quan của Mỹ, ông Lê Hoài Anh đồng tình với quan điểm sẽ không có một mức thuế chung áp dụng cho tất cả các mặt hàng. Ông dự đoán các ngành sản xuất gia công như dệt may, da giày sẽ không bị đánh thuế quá cao, thậm chí có thể còn hưởng lợi khi sản xuất dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với các sản phẩm điện tử, điện thoại di động, mức thuế có thể cao hơn, nhưng nếu mức thuế ở Việt Nam không cao hơn so với các nước khác và các công ty lớn như Samsung sẽ không có lý do để chuyển dịch khỏi Việt Nam. Ông cũng lưu ý rằng việc chuyển dịch của các doanh nghiệp FDI có thể đến từ việc các nước khác đưa ra điều kiện thuế thấp hơn, chứ không hẳn do thuế tăng lên.

Ngoài ra, theo ông Hoài Anh, nhiều yếu tố địa chính trị hiện đang hỗ trợ Việt Nam.

Thứ nhất, Tổng thống Trump có thiện chí với Việt Nam và việc ông áp thuế không chỉ dành riêng cho Việt Nam.

Thứ hai, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, nhiều sản phẩm Việt Nam không bị Mỹ đưa về sản xuất trong nước, và việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam phù hợp với ý đồ chiến lược của ông Trump.

Cuối cùng, Mỹ không muốn nhìn thấy Việt Nam yếu đi vì sự ổn định kinh tế Việt Nam góp phần vào sự ổn định chung của khu vực, tạo ra mối quan hệ “win-win”.

Vì vậy, ông Hoài Anh tin rằng mức thuế sẽ không đến nỗi bi quan, thậm chí có thể tích cực và Việt Nam có thể trở thành một “case study” thành công cho học thuyết thương mại của ông Trump.