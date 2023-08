Chiêu trò làm giả hợp đồng căn hộ penhouse để lừa tiền tỷ

Ngày 3/8, TAND TP Hà Nội xét xử đối với Bùi Đức Thuật (SN 1994, ở quận Thanh Xuân) và Chu Thị Thúy Hường (SN 1994, vợ Thuật) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thuật còn bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị C. (SN 1970, ở quận Tây Hồ) sở hữu 4 căn hộ penhouse tại tòa nhà Hòa Bình Green City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Năm 2015, Thuật kết hôn với Hường là cháu họ của bà C. Do là cháu rể nên Thuật được bà C. tin tưởng giao quản lý 4 căn penhouse trên. Bà C. còn cho vợ chồng Thuật ở nhờ một căn hộ và tuyển Thuật vào làm công ty của mình.

Quá trình làm việc, Thuật lấy được file mềm các bản hợp đồng mua bán các căn hộ giữa bà C. và chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoà Bình. Ngoài làm việc cho bà C., Thuật còn đầu tư kinh doanh quán ăn, dịch vụ giải trí nhưng bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán.

Rơi vào đường cùng, Thuật nghĩ cách làm giả các hợp đồng mua bán căn hộ trên để đem cầm cố lấy tiền trả nợ.

Nghĩ là làm, đầu tháng 2/2021, Thuật lên mạng xã hội đặt mua con dấu của Công ty TNHH Hòa Bình rồi đến quán photo chỉnh sửa thay đổi hợp đồng, biên bản bàn giao căn hộ A2-2702 và A2-2707 từ bà Nguyễn Thị C. thành Bùi Đức Thuật. Bị cáo giả mạo chữ ký của giám đốc Công ty Hòa Bình và đóng dấu giả lên các hợp đồng.

Ngày 22/2/2021, Thuật cầm các hợp đồng trên thế chấp để vay chị Bùi Thị Thu T. (SN 1991, ở quận Hoàng Mai) số tiền 4,5 tỷ đồng. Hai bên có lập văn bản chuyển nhượng căn hộ và làm thủ tục công chứng.

Hai tháng sau, Thuật tiếp tục làm giả hợp đồng căn hộ A2-2703 để thế chấp vay chị T. 3 tỷ đồng.

Đến ngày 4/6/2021, Thuật lại làm giả hợp đồng căn hộ A1-2703 để vay tiền anh Phan Hữu L. (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng) 2,2 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2021, hành vi làm giả tài liệu của Thuật bị Công ty TNHH Hòa Bình phát hiện. Lúc này, bà C. té ngửa vì chiêu trò của cháu rể. Do không còn khả năng trả nợ, Thuật bỏ trốn sang Hà Khẩu, Trung Quốc. Đến ngày 16/2/2022, bị cáo đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Anh Phan Hữu L. khai nhận biết Thuật có nhu cầu bán căn hộ nên anh L. hỏi mua căn penhouse A1-2703 với giá 7 tỷ đồng. Hai bên có đến Văn phòng công chứng Hai Bà Trưng làm văn bản chuyển nhượng căn hộ.

Anh L. chuyển khoản cho Thuật hơn 1,1 tỷ đồng và 5,8 tỷ đồng tiền mặt nhưng không có giấy tờ biên nhận.

Sau khi phát hiện giấy tờ mua bán là giả, anh L. tố giác hành vi của Thuật đến cơ quan công an. Ngoài số tiền hơn 1,1 tỷ đồng chuyển khoản thì không làm rõ được khoản tiền anh L. đã trả Thuật hơn 5,8 tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra còn làm rõ, anh Nguyễn Đình H. có chung tiền với chị T. để mua căn hộ A2-2707 của Thuật. Sau khi hoàn tất văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trên, anh H. đã chuyển cho Thuật 3 tỷ đồng và hẹn sẽ trả tiền 3,2 tỷ đồng khi hoàn tất sổ đỏ.

Tuy nhiên, anh H. phát hiện giấy tờ mua bán căn hộ là giả nên đã tố giác hành vi lừa đảo của Thuật.

Cơ quan tố tụng xác định, Thuật có hành vi gian dối, chiếm đoạt tổng số tiền 5,2 tỷ đồng của anh Nguyễn Đình H. và Phan Hữu L.

Trong vụ án này, Hường khai nhận, do tin tưởng chồng nên bị cáo đã ký xác nhận và điểm chỉ bên bán vào các văn bản chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng. Hường không được Thuật bàn bạc từ trước, không biết nội dung các văn bản mà minh đã ký và không được hưởng lợi từ việc ký các văn bản trên.

Song cơ quan điều tra xác định, Hường đã ký xác nhận vào từng trang văn bản công chứng chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trong khi biết rõ các căn hộ này là tài sản của bà C. Vì vậy Hường giữ vai trò đồng phạm giúp sức với Thuật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử, do các bên giao nộp thêm chứng cứ nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.