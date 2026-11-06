Chip bảo mật VGC v1.0: Bước tiến của kỹ sư Việt Nam

Được phát triển từ nhiệm vụ nghiên cứu chip bảo mật do Bộ Quốc phòng giao, VGC v1.0 là sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ, đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế và phát triển chip bán dẫn. Đây là chip bảo mật đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam làm chủ toàn bộ quy trình thiết kế, hướng tới phục vụ các yêu cầu bảo vệ thông tin và hạ tầng số quốc gia.
VGC v1.0 sở hữu những thông số kỹ thuật đáng chú ý: Kích thước đóng gói chỉ 10 x 10 mm, tích hợp 300 triệu bóng bán dẫn và được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Theo kết quả đo kiểm, tốc độ mã hóa, giải mã của chip nhanh gấp khoảng 15 lần so với giải pháp thuần phần mềm khi thực hiện cùng tác vụ. Những thông số này cho thấy khả năng xử lý chuyên dụng, tối ưu hiệu năng và tiết kiệm tài nguyên của sản phẩm.
Chip được định hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Với khả năng mã hóa, giải mã dữ liệu trực tiếp trên chip, VGC v1.0 có thể được tích hợp vào USB lưu trữ an toàn, phục vụ bảo vệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng.
Sản phẩm cũng mở ra hướng phát triển các ứng dụng trong USB Token, chip định danh, xác thực và chứng thực chữ ký số. Xa hơn, công nghệ này có thể góp phần bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu trong lĩnh vực điện, nước, dầu khí và viễn thông.
Điểm đặc biệt của VGC v1.0 không chỉ nằm ở bản thân con chip mà còn ở nền tảng bán dẫn bảo mật được xây dựng phía sau. Sử dụng kiến trúc tập lệnh mở RISC-V, đội ngũ kỹ sư Viettel có thể chủ động thiết kế bộ xử lý, tích hợp các thuật toán mật mã và phát triển những khối chức năng có khả năng tái sử dụng. Điều này giúp các thế hệ chip tiếp theo không phải bắt đầu lại từ đầu, qua đó rút ngắn thời gian và tối ưu chi phí nghiên cứu, phát triển.
Viettel cùng Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa VGC v1.0 vào sản xuất loạt, đồng thời phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi. Từ một sản phẩm cụ thể, thành quả này đang đặt nền móng cho những dòng chip bảo mật tiếp theo, phục vụ AI, viễn thông 6G, camera thông minh, Internet vạn vật, thiết bị bay không người lái và robot.
VGC v1.0 vì thế không chỉ là câu chuyện làm ra một con chip, mà còn là dấu mốc cho nỗ lực chuyển từ làm chủ sản phẩm sang làm chủ năng lực thiết kế công nghệ bán dẫn của người Việt.
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