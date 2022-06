Chủ đầu tư HDMon Group bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ The Zei

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu tính pháp lý cao nhất của dự án bất động sản, đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu căn hộ, không chỉ giúp khách hàng hoàn toàn an tâm và tin tưởng vào dự án mà còn khiến giá trị bất động sản được gia tăng bền vững.

Trong đợt bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ The Zei đầu tiên, hơn 320 căn hộ chung cư cao cấp thuộc dự án The Zei đã được cấp sổ hồng với thời gian sử dụng lâu dài đối với chủ sở hữu là cư dân Việt Nam và 50 năm đối với người nước ngoài.

Tất cả khách hàng đủ điều kiện, tức hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của cơ quan nhà nước và thanh toán 100% giá trị căn hộ cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan, đều nhận được sổ hồng xác nhận quyền sở hữu căn hộ.

GIÁ TRỊ CĂN HỘ GIA TĂNG NHỜ BÀN GIAO SỔ HỒNG

Sổ hồng của dự án bất động sản vốn là giấy tờ pháp lý cao nhất, xác thực quyền lợi sở hữu hợp pháp cho khách hàng. Người đứng tên trên sổ hồng có toàn quyền mua bán, chuyển nhượng, cho tặng người khác. Sổ hồng còn đặc biệt quan trọng trong các giao dịch liên quan đến tài chính, ngân hàng, chuyển nhượng…

Thông thường, tài sản bất động sản đã được cấp sổ hồng sẽ có giá trị cao hơn bởi sự đảm bảo về mặt pháp lý, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp, dù sử dụng cho mục đích giao dịch nào khác cũng dễ dàng hơn. Bởi vậy, tâm lý khách hàng khi mua bất động sản để ở hay đầu tư, đều thích lựa chọn những sản phẩm bất động sản đã có sổ hoặc ra được sổ hồng.

Thị trường bất động sản hiện nay xuất hiện nhiều vụ lùm xùm về pháp lý, dự án ma, dự án nhiều năm không được cấp sổ hồng khiến nhà đầu tư gặp rủi ro. Pháp lý ngày càng siết chặt nên không phải chủ đầu tư nào cũng đảm bảo được thời hạn ra sổ hồng đúng thời gian cam kết. Nhiều dự án nhiều năm trời không được cấp sổ đỏ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho chủ sở hữu. Bởi vậy, trước khi khách hàng xuống tiền “chọn mặt gửi vàng” mua sản phẩm bất động sản, thường tìm hiểu kỹ lưỡng tính pháp lý và uy tín của chủ đầu tư.

Ông Đặng Xuân Tâm - Đại diện Chủ đầu tư HDMon phát biểu tại sự kiện.

Việc dự án The Zei bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chỉ trong thời gian ngắn sau bàn giao đã gây được hiệu ứng tốt trên thị trường.

Tại sự kiện, ông Đặng Xuân Tâm, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Địa ốc Hải Đăng, đại diện chủ đầu tư HDMon cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, sở hữu bất kỳ tài sản bất động sản nào, khách hàng đều quan tâm và chỉ đặc biệt yên tâm khi dự án cấp được giấy chứng nhận quyền sở hữu. Chúng tôi rất tự tin và tự hào vì các dự án do Tập đoàn HDMon triển khai đều minh bạch về mặt pháp lý và bàn giao sổ đỏ đúng hạn. Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu chính là phương châm, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn chúng tôi.”

Ông Vương Xuân Hưng - chủ sở hữu căn hộ tại The Zei chia sẻ tại buổi lễ: “Mặc dù The Zei được triển khai trong giai đoạn đại dịch Covid hoành hành nhưng với quyết tâm cao, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho chúng tôi đúng thời gian cam kết khiến chúng tôi rất phấn khởi. Trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều dự án ba năm, năm năm vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, nhưng chỉ trong vòng mấy tháng chúng tôi đã nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ The Zei khiến giá trị căn hộ tăng cao hơn, sau này dù là đầu tư hay chuyển nhượng cũng rất tiện lợi.”

Sau công tác bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ The Zei đợt 1, chủ đầu tư là Tập đoàn HDMon vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng còn lại của dự án hoàn thiện đợt cấp sổ hồng tiếp theo.

PHÁP LÝ MINH BẠCH - YẾU TỐ KHIẾN KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG, TẠO DỰNG UY TÍN CHỦ ĐẦU TƯ

Là dự án chung cư phân khúc cao cấp hiếm hoi tại Mỹ Đình đã bàn giao, The Zei không chỉ ghi điểm bởi những chuẩn mực về không gian sống chuẩn quốc tế, mà còn khiến khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào tính pháp lý minh bạch.

Cư dân vui mừng và an tâm khi nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ The Zei.

Tập đoàn HDMon vốn được biết đến là chủ đầu tư có tiềm lực tài chính và năng lực triển khai dự án rất tốt. Các dự án do Tập đoàn này triển khai nổi bật như: Tổ hợp chung cư nhà phố Mon City Mỹ Đình, Dự án Hạ Long Central Plaza, Mon Bay (Hạ Long),… đều về đích đúng cam kết, cấp được sổ hồng cho cư dân đúng hạn, thu hút được đông đảo cư dân về an cư lạc nghiệp, gây tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản.

“Mua nhà của chủ đầu tư HDMon, tôi rất yên tâm về pháp lý. Trước đó, chủ đầu tư này đã có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án bất động sản, triển khai đều bài bản và uy tín, ra được sổ hồng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng", bác Hữu Sơn - một khách hàng sở hữu căn ba ngủ của The Zei cho biết.

Việc hoàn thiện được công tác cấp sổ hồng cho cư dân là minh chứng tốt nhất thể hiện sự chuyên nghiệp và cam kết đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư, khiến cho khách hàng đặt trọn niềm tin vào chủ đầu tư, từ đó doanh nghiệp cũng khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình.