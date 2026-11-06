Chủ động kiểm tra sức khỏe tiêu hóa với ưu đãi nội soi đến 50% tại cơ sở mới Hệ thống Y tế MEDLATEC

Nhằm khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC triển khai chương trình ưu đãi trọn gói nội soi gây mê lên đến 50% (chỉ từ 2 triệu đồng) nhân dịp ra mắt cơ sở mới tại 108 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Hà Nội (áp dụng từ 12/10 - 31/12/2026).

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC cơ sở Nguyễn Hoàng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.T.V (56 tuổi, Nam Định) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng thượng vị từng cơn, tăng dần sau ăn, mệt mỏi và chán ăn kéo dài khoảng 10 ngày.

CẢNH BÁO TỔN THƯƠNG ĐA CƠ QUAN TIÊU HÓA TỪ TRIỆU CHỨNG ĐAU THƯỢNG VỊ MƠ HỒ

Bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết phục vụ chẩn đoán. Đáng chú ý kết quả nội soi tiêu hóa ghi nhận hình ảnh loét hành tá tràng (Forrest III), loét đa ổ dạ dày và viêm thực quản trào ngược độ A.

Kết quả nội soi tiêu hóa của bệnh nhân phát hiện tổn thương tại nhiều vị trí.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa MEDLATEC, thực tế lâm sàng cho thấy đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Nhiều người dân vẫn giữ thói quen chủ quan trước các dấu hiệu tưởng chừng quen thuộc như đau bụng vùng thượng vị, mệt mỏi hay ăn ngủ kém.

Những triệu chứng âm thầm này chính là tín hiệu cảnh báo tổn thương nghiêm trọng tại đường tiêu hóa và các cơ quan liên quan. Các tổn thương loét dạ dày - tá tràng nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng ổ loét. Đặc biệt, đối với các tổn thương loét dạ dày, cần đánh giá và loại trừ nguy cơ ác tính khi có chỉ định.

NỘI SOI TIÊU HÓA - PHƯƠNG PHÁP QUAN TRỌNG GIÚP PHÁT HIỆN SỚM TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Các bệnh lý đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm thực quản trào ngược có thể biểu hiện bằng những triệu chứng khá phổ biến như đau bụng thượng vị, đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn hoặc ăn uống kém.

Tuy nhiên, triệu chứng lâm sàng đôi khi không phản ánh đầy đủ mức độ tổn thương bên trong. Một người bệnh có thể đồng thời mắc nhiều bệnh lý tại các vị trí khác nhau của đường tiêu hóa mà không có biểu hiện đặc trưng.

Nội soi tiêu hóa là phương pháp giúp bác sĩ quan sát trực tiếp niêm mạc thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng... qua đó phát hiện các tổn thương như viêm, loét, xuất huyết, polyp hoặc các bất thường nghi ngờ khác. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định sinh thiết hoặc thực hiện các kỹ thuật can thiệp cần thiết.

Nội soi tiêu hóa là kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa.

Đặc biệt, với những người thường xuyên sử dụng rượu bia, có tiền sử mắc bệnh lý tiêu hóa, đau bụng kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu hoặc có các triệu chứng bất thường, việc thăm khám và thực hiện nội soi theo chỉ định của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng.

Chủ động kiểm tra sức khỏe tiêu hóa không chỉ giúp phát hiện tổn thương mà còn tạo điều kiện để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, tư vấn hướng điều trị và theo dõi phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển hoặc xuất hiện biến chứng.

ƯU ĐÃI NỘI SOI GÂY MÊ ĐẾN 50% TẠI CƠ SỞ MỚI MEDLATEC, CHỦ ĐỘNG TẦM SOÁT BỆNH LÝ TIÊU HÓA

Với mong muốn giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, thuận tiện hơn, nhân dịp khai trương cơ sở mới tại 108 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Hà Nội, Hệ thống Y tế MEDLATEC triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ nội soi tiêu hóa. Cụ thể như sau:

Ưu đãi khi đăng ký theo gói nội soi gây mê

Nội soi dạ dày gây mê: 2.000.000 đồng (giá niêm yết 2.905.000 đồng).

Nội soi đại tràng gây mê: 2.100.000 đồng (giá niêm yết 3.270.000 đồng).

Nội soi dạ dày và đại tràng gây mê: 2.500.000 đồng (giá niêm yết 4.610.000 đồng).

Các gói đã bao gồm xét nghiệm tế bào máu, đông máu INR, đường máu, chức năng gan thận, chụp X-quang ngực thẳng, điện tim và nội soi kèm gây mê tĩnh mạch.

Đặc biệt, với gói nội soi đồng thời dạ dày và đại tràng, người bệnh chỉ cần gây mê một lần cho cả hai dịch vụ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ưu đãi 50% phí kỹ thuật nội soi gây mê lẻ

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng: 365.000 đồng (giá niêm yết 730.000 đồng).

Nội soi đại trực tràng: 547.500 đồng (giá niêm yết 1.095.000 đồng).

Món quà sức khỏe ý nghĩa MEDLATEC dành tặng người dân nhân dịp đặc biệt.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/10 đến hết ngày 31/12/2026.

Địa điểm áp dụng: 108 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Hà Nội.

Để không bỏ lỡ cơ hội chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa với ưu đãi nội soi gây mê lên đến 50% tại cơ sở mới 108 Nguyễn Hoàng, người dân vui lòng liên hệ Hệ thống Y tế MEDLATEC qua tổng đài 1900 56 56 56.

Lựa chọn nội soi tiêu hóa tại MEDLATEC, người bệnh được thăm khám và chăm sóc trong môi trường y tế chuyên nghiệp với nhiều lợi thế nổi bật:

Đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm: Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ trực tiếp tư vấn, thăm khám và xây dựng hướng chẩn đoán, điều trị phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Đội ngũ điều dưỡng chuyên trách theo dõi sát sao trước, trong và sau nội soi, bảo đảm người bệnh được chăm sóc chu đáo trong suốt quá trình thực hiện;

Trang thiết bị nội soi hiện đại: Bệnh viện trang bị hệ thống máy nội soi Olympus EVIS với khả năng cung cấp hình ảnh sắc nét, hỗ trợ bác sĩ quan sát niêm mạc đường tiêu hóa, phát hiện các tổn thương như viêm loét, polyp, khối u và những dấu hiệu nghi ngờ ung thư ngay từ giai đoạn sớm;

Quy trình thăm khám khép kín, trải nghiệm nhẹ nhàng: Các bước từ thăm khám, thực hiện nội soi đến theo dõi sau thủ thuật được tổ chức liền mạch, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự thuận tiện cho người bệnh;

Tuân thủ quy định chuyên môn: Quy trình nội soi được thực hiện theo các quy định chuyên môn và hướng dẫn của Bộ Y tế, chú trọng kiểm soát an toàn ở từng khâu, từ đánh giá trước thủ thuật, theo dõi trong quá trình thực hiện đến chăm sóc sau nội soi;

Hệ sinh thái dịch vụ chẩn đoán toàn diện: Bên cạnh nội soi tiêu hóa thường quy và nội soi gây mê, Bệnh viện còn triển khai nhiều kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu như chụp CT-Scanner, giải phẫu bệnh, xét nghiệm marker ung thư... hỗ trợ bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, bổ sung cơ sở chẩn đoán và xây dựng hướng theo dõi phù hợp với từng người bệnh.

Với sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn, hệ thống trang thiết bị hiện đại và dịch vụ y tế toàn diện, cơ sở Bệnh viện Đa khoa tại 108 Nguyễn Hoàng hướng tới mang lại trải nghiệm thăm khám thuận tiện, an tâm, đồng hành cùng người dân trong hành trình bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa và chủ động tầm soát bệnh lý nguy hiểm.