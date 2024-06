Chủ tịch DMCC đến thăm Jemmia Diamond trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Dubai và Việt Nam

Ông Ahmed Bin Sulayem, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) - trung tâm thương mại tự do số 1 thế giới, là một trong những doanh nhân hàng đầu Trung Đông. DMCC với 24.000 thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như trà, cà phê, vàng, kim cương, xây dựng và dịch vụ tài chính, đóng góp 11% tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI và 7% GDP cho Dubai.

Trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư toàn cầu Made For Trade Live - Ho Chi Minh In Focus với chủ đề “Bước vào thị trường kinh tế cường thịnh Dubai cùng DMCC” do BSC Global tổ chức, chủ tịch DMCC dành thời gian đặc biệt đến thăm thương hiệu Kim Cương Jemmia Diamond - Thương hiệu kim cương Việt định vị giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, trong chuyến thăm trụ sở của Jemmia Diamond tại 72 Nguyễn Cư Trinh - Quận 1, Chủ tịch Ahmed Bin Sulayem đánh giá cao Jemmia Diamond không chỉ bởi tiềm năng phát triển mạnh mẽ mà còn là tư duy phát triển doanh nghiệp khác biệt, đề cao tính minh bạch và trách nhiệm với 6 hành trình kim cương: Đạo đức, Trách nhiệm pháp lý, Chắt lọc tinh hoa, Xác minh chất lượng, Sáng tạo tuyệt tác và Lưu giữ giá trị.

Giữa bối cảnh thị trường kim cương Việt Nam đầy thách thức, Jemmia Diamond nổi bật với quy trình kiểm định chặt chẽ, máy móc nhập khẩu từ GIA và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Chính điều này là yếu tố cốt lõi giúp Jemmia Diamond nhanh chóng tạo dựng uy tín và vị thế trong thị trường và là đối tác đáng tin cậy mà DMCC lựa chọn ghé thăm.

Chủ tịch Ahmed Bin Sulayem ghé thăm showroom trải nghiệm của Jemmia Diamond.

Để đánh dấu cột mốc đặc biệt cho chuyến ghé thăm của Ngài Ahmed Bin Sulayem, Jemmia Diamond đã mời nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng - người chuyên đảm nhiệm tiệc trà cho các nguyên thủ quốc gia như sự kiện 2 tổng bí thư của Việt Nam và Trung Quốc, tiệc trà tiếp đón Nhật Hoàng hay là gần đây nhất đó là tiệc trà tiếp đón vợ chồng tỷ phú Bill Gate. Buổi thiền trà không chỉ mang dấu ấn văn hóa, mà còn khắc sâu tinh thần khát vọng vươn lên của toàn thể đội ngũ Jemmia Diamond, cũng như những thế hệ doanh nhân trẻ trên thị trường thế giới.

Chủ tịch DMCC trải nghiệm trà sen tại không gian trà thất cùng nghệ nhân Hoàng Anh Sướng.

Chủ tịch DMCC đặc biệt ấn tượng với cách Jemmia Diamond tôn vinh văn hóa dân tộc trong từng chi tiết từ không gian Trà thất sang trọng của Jemmia Diamond đến những bộ sưu tập trang sức kim cương lấy cảm hứng từ hoa sen - quốc hoa Việt Nam. Thưởng trà theo văn hoá Việt Nam, Ngài chia sẻ đã từng thưởng thức biết bao sản vật quý khắp thế giới, lần đầu tiên được thưởng thức trà sen Tây Hồ và cảm thấy vô cùng thích thú. Ông nhấn mạnh rằng việc tôn vinh văn hóa là một yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững và tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Cuộc thảo luận hợp tác giữa Jemmia Diamond và DMCC tại không gian trà thất đặc biệt của Jemmia.

Cuộc thảo luận trao đổi giữa DMCC và Jemmia Diamond là một bước tiến quan trọng mở ra cơ hội cho Jemmia Diamond tiếp cận với chuỗi cung ứng kim cương toàn cầu tại DMCC, nơi quy tụ hơn 1.000 công ty kim cương hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới nổi bật như: De Beers, Mother Diamond DMCC, Stargems… Các doanh nghiệp này luôn cam kết hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng các tiêu chuẩn phát triển bền vững về đạo đức, môi trường và xã hội.

Điều này vừa là thách thức vừa mở ra một cơ hội lớn để nâng tầm ngành kim cương Việt Nam trong giai đoạn sắp tới khi tiếp cận được những nguồn cung cấp uy tín, chất lượng với giá thành tốt hơn và được đảm bảo về giá trị cũng như tính pháp lý trên khắp thế giới.

Cũng trong ngày 5/6/2024, tại sự kiện Made For Trade Live - Ho Chi Minh In Focus, Chủ tịch DMCC đã có buổi gặp gỡ với hơn 80 doanh nhân và doanh nghiệp và thương hiệu Việt. Xuyên suốt sự kiện, ông đã chia sẻ chiến lược xúc tiến, xây dựng thương hiệu vượt trội có giá trị cao, cơ hội và thách thức hợp tác dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Chuỗi sự kiện “Made For Trade Live - Bước vào thị trường kinh tế cường thịnh Dubai cùng DMCC” tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh.

Sự kiện khép lại thành công, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển toàn cầu với DMCC, tạo bước đệm mạnh mẽ đưa sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế. Sự hợp tác giữa DMCC và các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai hứa hẹn mang lại những thành quả tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả hai bên.

