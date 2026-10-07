Chủ tịch Hội đồng Quản trị VCCorp: Giá trị thật của sản phẩm không nằm ở thông số hay doanh số

Tại đêm Gala Better Choice Awards 2026, ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần VCCorp, kể lại hành trình năm năm của giải thưởng, từ Car Choice Awards 2022 đến một giải thưởng nằm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Điểm xuyên suốt trong chia sẻ của ông: Thông số kỹ thuật hay doanh số không thể nói thay người dùng về giá trị của một sản phẩm.

Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần VCCorp, chia sẻ tại sự kiện.

Better Choice Awards đã đi qua bốn mùa giải. Nhưng với ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VCCorp, mùa giải 2026 là năm thứ năm ông gắn bó với giải thưởng này, bởi hành trình bắt đầu từ năm 2022, khi nó còn mang một cái tên khác.

TỪ CAR CHOICE AWARDS ĐẾN BETTER CHOICE AWARDS

Phát biểu trên sân khấu đêm Gala, ông Thắng cho biết giải thưởng khởi đầu từ năm 2022 với tên gọi Car Choice Awards, và có thể nói là xuất phát từ chính VCCorp.

Theo ông, khi xây dựng giải thưởng, ban tổ chức không đặt mục tiêu tôn vinh chiếc xe đẹp nhất, mạnh nhất hay có bảng thông số ấn tượng nhất. Câu hỏi họ theo đuổi là làm thế nào để người tiêu dùng nhìn thấy và tìm được những sản phẩm mang lại trải nghiệm tốt nhất, với giá trị cao nhất cho người sử dụng.

Ông Thắng cho rằng thông số kỹ thuật không trả lời được câu hỏi đó. Lời giải nằm ở trải nghiệm thực tế của người dùng và đánh giá của các chuyên gia đầu ngành. Better Choice Awards được xây dựng trên chính tinh thần này.

Ông nhấn mạnh rằng những gì thông số hay thành tích doanh số không thể nói lên, chỉ người dùng khi thực sự cảm nhận được giá trị mới nói được. Từ cách nhìn đó, giải thưởng mới có hình hài như hôm nay.

HAI CỘT MỐC: 2023 VÀ 2025

Năm 2023 đánh dấu bước chuyển đầu tiên khi Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tham gia đồng hành. Ông Thắng chia sẻ ông và các cộng sự rất vui mừng trước sự kiện này. Theo ông, sự đồng hành đó đã nâng tầm giải thưởng thành nơi tôn vinh các sản phẩm mang tính đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những sản phẩm đem lại lợi ích cao cho người tiêu dùng.

Đến năm 2025, giải thưởng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Cục Đổi mới Sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Thắng đánh giá sự ủng hộ này đã đưa Better Choice Awards trở thành một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

NATION BUILDERS AWARDS: HẠNG MỤC MỚI CỦA NĂM NAY

Mùa giải 2026 bổ sung một hạng mục mà ông Thắng nhận định là rất quan trọng: Nation Builders Awards. Hạng mục này dành cho những doanh nghiệp thực sự mang lại giá trị đích thực cho sự phát triển của đất nước và cho việc nâng cao đời sống người dân.

Ông khẳng định các đơn vị nhận giải ở hạng mục này phải là những đơn vị đem đến giá trị thật, tạo ra thay đổi tích cực trong đời sống của người Việt Nam.

UY TÍN THUỘC VỀ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điểm lại chặng đường qua các mùa giải, ông Thắng tóm lược rằng Better Choice Awards bắt đầu từ VCCorp, sau đó được NIC và Cục Đổi mới Sáng tạo đồng hành, vun đắp.

Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần VCCorp, chia sẻ tại sự kiện.

Tuy vậy, theo ông, nguồn gốc uy tín của giải thưởng nằm ở chỗ khác: đó là các doanh nghiệp đã làm ra những sản phẩm tốt và những người tiêu dùng đã tham gia bình chọn, chọn lọc ra các sản phẩm mang lại giá trị tích cực cho người sử dụng. Ông khép lại phần phát biểu bằng lời cảm ơn trân trọng gửi tới các bên.

Từ một giải thưởng về xe năm 2022 đến vị thế hiện tại trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, hành trình mà ông Thắng kể có nhiều cột mốc và nhiều đơn vị cùng đồng hành. Xuyên suốt là một quan điểm nhất quán: sản phẩm tốt là sản phẩm mang lại trải nghiệm và giá trị thực cho người dùng.

Và cũng theo quan điểm đó, phần uy tín của giải thưởng được ông dành cho doanh nghiệp làm ra sản phẩm và người tiêu dùng đi bình chọn. Thông số thì đo được, doanh số thì đếm được, còn giá trị thật của sản phẩm thì phải chờ người dùng lên tiếng.