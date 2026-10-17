Chủ tịch Quốc hội: Mỗi quyết sách phải nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương trong thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khơi thông nguồn lực phát triển.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ, cao nhất trong 15 năm trở lại đây; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, an sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, với tinh thần tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực cho những năm tiếp theo.
Đặc biệt, tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các quyết sách của Quốc hội phải thực sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn; gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm công tác lập pháp; kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; hoạt động giám sát.
Về lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.
Nhiều dự án luật, nghị quyết có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không chỉ hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp mà phải bảo đảm các luật, nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; đồng thời phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Đối với hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn.
Nhấn mạnh khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đại biểu tập trung giải quyết thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn ý kiến khác nhau.
Đối với những vấn đề đã rõ, có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, cần tập trung xem xét, quyết định kịp thời. Những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau phải được phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn phương án tốt nhất.
“Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Theo đó, mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực.
Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
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