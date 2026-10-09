Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11-15/10

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được củng cố, cùng với những kết quả trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực với nhiều kết quả quan trọng. Hai bên thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14-17/4/2026, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Hai nước cũng ký kết 32 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác kênh Đảng, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất và cung ứng, hải quan, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác địa phương.
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.
Đáng chú ý, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế từ ngày 31/8-2/9/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ký kết năm 2024 tiếp tục được triển khai, đồng thời hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị viện địa phương được tăng cường.
Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN suốt 10 năm liên tiếp; đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới trong hai năm 2024 và 2025. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
Về đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của các nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%. Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.
Hợp tác kết nối hạ tầng giao thông và logistics tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt trong phát triển đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.
Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.
Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy những dự án hợp tác trọng điểm, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, bảo đảm các thỏa thuận cấp cao được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
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