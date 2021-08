Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu đánh giá lại toàn bộ hồ sơ Quy hoạch phân khu Khu đô thị An Bàng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 303/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát lại Quy hoạch phân khu Khu đô thị An Bàng, thành phố Hội An và thủ tục, tiến độ đầu tư.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ Quy hoạch phân khu Khu đô thị An Bàng để xem xét, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và tình hình đầu tư, xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Đặc biệt phải lưu ý hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, các khu chức năng trong quy hoạch phân khu; ưu tiên điều chỉnh để bố trí quỹ đất phát triển các công trình công cộng, các khu chức năng đủ lớn để tổ chức các sự kiện mang tầm khu vực; xem lại tính hợp lý của việc bố trí quy hoạch, đầu tư các căn hộ cao tầng; bổ sung quy hoạch về phía biển và giải pháp bảo vệ bờ biển vào đồ án quy hoạch phân khu.

Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Hội An tập trung đầu tư, hình thành quỹ đất tái định cư tại phân khu 1 để bố trí, sắp xếp dân cư, tạo quỹ đất thực hiện dự án; đồng thời, nghiên cứu, rà soát quỹ đất để bố trí xen cư tại các khu vực chỉnh trang hiện trạng, dân cư sống tập trung.

Xác định vị trí quan trọng của khu vực này, cần tập trung tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại khu vực quy hoạch Quảng trường biển để tạo không gian kết nối từ sông Cổ Cò (Đế Võng) ra biển. Lập hồ sơ, thủ tục đăng ký vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo căn cứ triển khai thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND thành phố Hội An rà soát lại toàn bộ thủ tục đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư số 442/QĐ-UBND ngày 15/2/2019 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính làm rõ cơ chế đầu tư, cơ chế giải phóng mặt bằng; phạm vi, khu vực nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, khu vực bàn giao quỹ đất lại cho Nhà nước để đầu tư các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội dùng chung; phương thức, cơ chế tài chính, thủ tục bàn giao quỹ đất cho Nhà nước, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và khấu trừ chi phí liên quan...; trách nhiệm của UBND thành phố Hội An và chủ đầu tư trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai thực hiện dự án.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị phải làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển đô thị An Bàng, UBND thành phố Hội An nhằm tính toán lại khả năng đầu tư theo quy hoạch phân khu được duyệt và nội dung quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng thời xác định các khu vực, công trình, dự án do nhà đầu tư triển khai thực hiện để quản lý, vận hành, khai thác; khu vực UBND thành phố Hội An tổ chức đầu tư theo hình thức đầu tư công hoặc kêu gọi nhà đầu tư khác triển khai thực hiện để UBND thành phố Hội An và chủ đầu tư phối hợp xây dựng lộ trình triển khai thực hiện đồng bộ theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, khẩn trương hoàn thành Khu đô thị An Bàng, không để kéo dài gây lãng phí.

Được biết, Khu đô thị An Bàng là khu đô thị và dịch vụ tổng hợp bao gồm các phân khu: đất ở, thương mại dịch vụ, resort ven sông, quảng trường trung tâm, công viên, dịch vụ ven biển, đảo nổi, đất dự trữ, cây xanh dọc tuyến 603A, đất hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, khu ở rộng hơn 26 ha, khu thương mại dịch vụ hơn 7,5 ha, khu resort ven sông hơn 26,3 ha, công viên gần 12 ha, khu quảng trường trung tâm hơn 18,4 ha, khu dịch vụ ven biển hơn 8 ha…