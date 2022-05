Chuẩn bị về đích, Viva Plaza lộ rõ sức hút

Tiến độ thi công nhanh chóng đang giúp dự án Viva Plaza trở thành thỏi nam châm thu hút nhiều khách hàng mua căn hộ tại khu Nam TPHCM. Đặc biệt, khá nhiều người nước ngoài đã ghi tên mình vào danh sách khách hàng sở hữu căn hộ Viva Plaza.

MẢNH GHÉP HOÀN CHỈNH TRÊN CUNG ĐƯỜNG "TỶ ĐÔ"

Theo báo cáo thị trường tháng 4 của DKRA Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại Tp.HCM tiếp tục khan hiếm. Mặt khác, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao tiếp tục gây áp lực lên giá bán sản phẩm tại các dự án. Riêng phân khúc căn hộ hạng C, căn hộ vừa túi tiền phục vụ nhu cầu ở thực tiếp tục vắng bóng.

Những yếu tố nói trên là nguyên nhân khiến mặt bằng giá căn hộ tiếp tục bị đẩy lên cao. Nhiều gia đình làm công ăn lương, các gia đình trẻ đang dần rời xa ước mơ sở hữu được một tổ ấm để an cư lạc nghiệp.

Các báo cáo nghiên cứu thị trường gần đây cũng cho thấy, tại Tp.HCM nhu cầu sở hữu căn hộ diện tích nhỏ, mức giá trong khoảng 45-50 triệu đồng/m2 chiếm phần lớn. Tuy vậy, đa số khách hàng này vẫn đòi hỏi là dự án phải có vị trí thuận tiện di chuyển, đầy đủ tiện ích và thiết kế thông minh, an ninh đảm bảo…

Khối đế 3 tầng của Viva Plaza là trung tâm thương mại – dịch vụ cao cấp, quy tụ các thương hiệu lớn thỏa mãn nhu cầu mua sắm, giải trí, thư giãn của cư dân.

Trong bối cảnh đó, khu căn hộ Viva Plaza của Vinaland đầu tư tại khu Nam TPHCM đã trở thành một điểm sáng khi giá bán chỉ từ 45 triệu đồng/m2, tương đương chỉ hơn 2 tỷ đồng/căn hộ. Mức giá cạnh tranh nhưng Viva Plaza được tích hợp loạt tiện ích “xịn sò” như trung tâm thương mại, trung tâm y tế, công viên, quán cà phê, nhà hàng, vườn BBQ ngoài trời cho đến phòng tập gym, spa, trường học… không thua kém dự án nào tại khu Nam.

Đặc biệt, Viva Plaza là một trong những dự án cuối cùng nằm trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, liền kề Phú Mỹ Hưng (quận 7), trong khu vực đã phát triển hoàn chỉnh với các khu dân cư đẳng cấp như The Chateau, Nam Viên, The Midtown, Phú Mỹ Vạn Phát Hưng, Belleza, Era Town… Với vai trò là trung tâm tài chính - thương mại quốc tế của Phú Mỹ Hưng, khu vực này còn hội tụ những tiện ích đẳng cấp như Crescent Mall, SC Vivo City; Bệnh viện FV, Viện tim Tâm Đức; Trung tâm Hội chợ Triển lãm SECC; bến du thuyền và sân tập golf Phú Mỹ Hưng, hệ thống trường quốc tế liên cấp từ mầm non đến đại học…

Vườn BBQ kết hợp khu vui chơi trẻ em ngoài trời bố trí bên trên khối đế của Viva Plaza giúp nâng cao sự riêng tư và an toàn cho cư dân.

Ngay cả trung tâm hành chính quận 7 và hàng loạt tập đoàn lớn như Phú Mỹ Hưng, Vinamilk, Unilever, Nam Long… cũng đặt trụ sở tại đây giúp lan tỏa sự thịnh vượng cho cả khu Nam Tp.HCM. Điều này mang đến cho cư dân Viva Plaza một cuộc sống trọn vẹn, dân cư xung quanh đẳng cấp, môi trường sống hiện đại và hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh.

"HÀNG HIẾM" GIÀU TIỀM NĂNG

Hệ thống hạ tầng của khu Nam hiện đang triển khai rất mạnh mẽ và đồng bộ, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản liên tục lập đỉnh giá mới. Hiện nay tại đây không còn dự án nào có giá thứ cấp dưới mức 60 triệu đồng/m2. Nguồn cung sản phẩm tại đây chủ yếu là dòng nhà phố, biệt thự và một số ít sản phẩm căn hộ hạng sang có giá khoảng 90 - 100 triệu đồng/m2.

Chính vì thế, không chỉ những khách hàng mua để ở mà cả các nhà đầu tư cũng đang bị thu hút bởi Viva Plaza. Ông Hồ Đắc Hưng, Tổng giám đốc Vinaland, cho biết dự án vừa tung ra giỏ hàng đợt cuối là những căn hộ đẹp nhất. Đặc biệt, những ngày gần đây, khá nhiều người nước ngoài đã ký hợp đồng mua căn hộ Viva Plaza. Một số khách mua cùng lúc nhiều căn hộ vừa ở vừa cho thuê và đầu tư chờ sau khi giao nhà, giá tăng sẽ bán lại.

Hiện Viva Plaza đang chuẩn bị cất nóc và dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Đây cũng là thời điểm nhiều tuyến giao thông quan trọng của khu Nam được hoàn thành hoặc dự kiến khởi công giúp gia tăng giá trị cho dự án như cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao với Huỳnh Tấn Phát, cầu Phước Long, cầu Thủ Thiêm 4… Đáng chú ý, khách hàng sẽ được bàn giao nhà hoàn thiện cơ bản với rất nhiều trang thiết bị nhà bếp, phòng vệ sinh, khóa cửa, ván sàn… của các thương hiệu quốc tế như Hafele, Malloca. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm kha khá chi phí hoàn thiện trước khi dọn vào sinh sống.

Theo quy hoạch, Viva Plaza chỉ giới hạn 295 căn hộ 1-3 phòng ngủ được thiết kế thông minh với cửa kính và ban công lớn thoáng đãng giúp tối ưu hóa tầm nhìn ra Phú Mỹ Hưng hoặc ba con sông bao quanh gồm sông Nhà Bè, sông Phú Xuân và sông.

Rạch Đĩa. Ngoài mức giá cạnh tranh, khách hàng mua căn hộ Viva Plaza còn được hỗ trợ thanh toán chỉ 50% trong vòng 1 năm là được nhận nhà; phần còn lại chủ đầu tư hỗ trợ trả góp dài hạn. Như vậy, chỉ cần có vốn ban đầu khoảng 1 tỷ đồng là khách hàng có thể an tâm sở hữu căn hộ giàu tiềm năng này.

Bên cạnh đó, một điểm cộng nổi bật của Viva Plaza là một trong số ít dự án đã hoàn thiện pháp lý 100% mới bán ra thị trường. Nhờ đó, khách hàng có thể tuyệt đối an tâm về các cam kết của chủ đầu tư về việc xây dựng và cấp quyền sở hữu căn hộ sau khi nhận bàn giao nhà.