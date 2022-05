Chung cư Hà Nội tiếp đà tăng giá, cơ hội nào cho người mua nhà?

Nguồn cung sụt giảm không có điểm dừng khiến giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng nhanh và dự báo sẽ tiếp tục tịnh tiến trong nửa cuối năm 2022.

CHUNG CƯ SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP TĂNG GIÁ HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG

Trong những tháng đầu năm, căn hộ chung cư tại Hà Nội ở các phân khúc và vị trí đều thiết lập mặt bằng giá mới. Theo báo cáo quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn, giá chung cư ở thủ đô đã tăng từ 5% - 8% so với giá bán trung bình năm 2021.

Nếu như cách đây 2 năm, căn hộ khu vực trung tâm Cầu Giấy, Thanh Xuân.. được chào bán ở khoảng 30 - 40 triệu đồng/m2 thì đến nay mặt bằng giá đã tăng lên tới 45-60 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh... là những khu vực còn nhiều quỹ đất hơn nhưng cũng đang có xu hướng tăng giá nhà ở lên mức tiệm cận với vùng trung tâm. Cụ thể, giá căn hộ trước đây từ 18-20 triệu đồng/m2 thì nay đã đạt mức trên 30 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát tại một số dự án, chung cư The Nine (số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy) đã được điều chỉnh tăng giá 2 lần kể từ đầu năm, mức chênh lệch so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán là 5-6%. Tương tự, dự án chung cư mới bàn giao The Park Home (Thành Thái, Cầu Giấy) cũng tăng giá khoảng 5%.

Tại Long Biên, căn hộ Phương Đông Green Home ghi nhận mức tăng 2% ngay trong quý đầu năm 2022, giá bán hiện tại từ 33 triệu đồng/m2. Ngay gần đó, dự án Rose Town (Ngọc Hồi, Hoàng Mai) từng được chủ đầu tư chào bán từ 1,8-2,4 tỷ đồng/căn thì nay đã tăng lên mức 2,2-3,2 tỷ đồng/căn.

Ở khu vực quận Hà Đông, thị trường thứ cấp “tăng nhiệt” đáng kể khi nhiều căn hộ chuyển nhượng tại Dương Nội, La Khê, Vạn Phúc tăng giá tới vài trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn. Mặt bằng giá tại khu vực này đã đạt trung bình 33 triệu đồng/m2.

Theo quy luật thị trường, chung cư tăng giá là hệ quả tất yếu của tình trạng mất cân bằng cung cầu. Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn chỉ ra mức độ quan tâm tới loại hình chung cư tại Hà Nội tăng liên tiếp trong 4 năm qua và đã nhích thêm 7% so với cùng kỳ năm trước.



Trong khi đó, số liệu thống kê của CBRE Việt Nam cho thấy quý đầu tiên của năm 2022 chỉ có khoảng 3.500 căn hộ chung cư mở bán trên thị trường, giảm mạnh 39% so với quý 4/2021. Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung mới đến từ giai đoạn bán hàng tiếp theo của các dự án cũ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung căn hộ tại Hà Nội, nổi bật là các chính sách siết chặt thủ tục pháp lý, tín dụng ngân hàng và quỹ đất ngày một cạn kiệt. Ngoài ra, chi phí đầu vào tại các dự án cũng bị “đội” cao do biến động từ giá đất, giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công, từ đó tạo áp lực đẩy tăng giá chung cư.

Dự báo trong khoảng thời gian tới đây, phân khúc căn hộ trong khoảng tài chính từ 2 tỷ đồng sẽ gần như “biến mất” trên thị trường. Trong khi nhu cầu tìm kiếm nhà ở thực vẫn luôn rất lớn, phân khúc căn hộ giá dưới 30 triệu lại ngày càng hạn chế hơn khiến tệp khách hàng này sẽ “mỏi mắt” tìm kiếm. Bởi vậy, các khách hàng tìm nhà ở tại các phân khúc trung cấp và bình dân nên có những quyết định kịp thời.

CƠ HỘI MUA NHÀ TRONG THỜI KỲ TĂNG GIÁ

Trước tình hình nhà ở hình thành trong tương lai đang chịu áp lực tăng giá lớn, người mua nhà có xu hướng ưu tiên lựa chọn các căn hộ đã xây dựng tương đối hoặc sắp nhận nhà, ít bị ảnh hưởng bởi biến động vật giá thị trường.

Bên cạnh đó, ưu thế của căn hộ hiện hữu là khách hàng được “tận mục sở thị” chất lượng dự án và nhận nhà sớm mà không cần chờ đợi quá lâu. Hơn thế, hiện nay các chủ đầu tư đều chú trọng vào việc thiết kế chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ tài chính tối đa để giảm áp lực cho người mua nhà.

Các khách hàng cần có những quyết định mua nhà kịp thời trong bối cảnh tăng giá căn hộ hiện nay.

Điểm mặt một số sự lựa chọn căn hộ giá tốt tại Hà Nội có thể kể đến Khu căn hộ Tecco Diamond và khu căn hộ Tecco Garden, tại trung tâm Thanh Trì. Tecco Diamond với phân khúc diện tích nhỏ, nhiều căn hộ 2 phòng ngủ, mức giá từ 30.5 triệu đồng/m2, có chính sách vay lãi suất 0% và giải ngân song song, nhận nhà ngay tháng 6/2022. Mặc dù có sự điều chỉnh tăng giá từ 3-4% trong quý đầu năm nhưng đây vẫn được xem là mức giá hợp lý và dễ hấp thụ, thể hiện qua số lượng giao dịch tốt trong thời gian qua.

Cùng đó, Tecco Garden là khu căn hộ hiếm hoi tại Thủ đô hiện nay quy hoạch các căn hộ có diện tích lớn và nhiều phòng ngủ. Căn hộ 3-4 phòng ngủ có diện tích 130m2 – 148m2 phù hợp cho các gia đình đa thế hệ hoặc các gia đình đông con. Với mức giá trung bình từ 27 triệu đồng/m2 thì đây cũng là mức giá tốt trong bối cảnh thị trường chung cư đang tăng giá mạnh.

Căn hộ mẫu chung cư Tecco Diamond tại trung tâm Thanh Trì.

Tại quân Tây Hồ, căn hộ đã bàn giao Tây Hồ Riverview cũng có giá bán rất hấp dẫn so với khu vực, chì từ 32 triệu đồng/m2 cùng gói quà tân gia trị giá tới 40 triệu đồng.

Tại Đông Anh, căn hộ Eurowindow River Park được định vị là căn hộ cao cấp giá bình dân, với mức giá từ 26 triệu đồng/m2, đã bàn giao nhà cũng là khu căn hộ hiếm hoi đang có mức giá mềm.

Giới chuyên gia dự báo, từ nay đến cuối năm, thị trường căn hộ chung cư có thể tăng giá thêm 10-20%. Việc tăng giá này được đánh giá là tất yếu, vì vậy mức giá hiện tại của một số khu căn hộ vẫn còn tương đối tốt cho người mua nhà.