Chứng khoán An Bình được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” - Corporate Excellence Award tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026.

Đây là dấu ấn ý nghĩa khi doanh nghiệp hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, tiếp tục củng cố nội lực và nâng cao chất lượng phát triển.

DẤU ẤN QUỐC TẾ TẠI CỘT MỐC 20 NĂM

APEA là chương trình giải thưởng cấp khu vực do Enterprise Asia tổ chức, tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích nổi bật tại châu Á - Thái Bình Dương. Hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” ghi nhận hiệu quả kinh doanh, năng lực đổi mới và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Với Chứng khoán An Bình, sự ghi nhận tại APEA 2026 mang ý nghĩa đặc biệt ở cột mốc 20 năm hình thành và phát triển. Trải qua nhiều chu kỳ của thị trường chứng khoán Việt Nam, công ty từng bước xây dựng nền tảng hoạt động, phát triển đội ngũ và hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân và khách hàng tổ chức.

Giải thưởng này tiếp thêm động lực để ABS tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Đó cũng là định hướng doanh nghiệp theo đuổi trong chặng đường mới: mở rộng quy mô đi cùng nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành và chuẩn mực quản trị.

ABS nhận giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á”.

CỦNG CỐ NỘI LỰC, NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

Trong chiến lược phát triển, Chứng khoán An Bình tập trung vào ba nền tảng: năng lực tài chính, công nghệ và con người. Sự kết hợp giữa các yếu tố này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Về tài chính, ABS triển khai kế hoạch tăng vốn nhằm mở rộng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, công ty đã thông qua phương án huy động khoảng 2.050 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ESOP, đồng thời phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn vốn bổ sung dự kiến phục vụ các hoạt động trọng điểm, trong đó có đầu tư - tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ.

Song song với việc củng cố nguồn lực, ABS tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ và nền tảng giao dịch số. Các cải tiến hướng tới trải nghiệm thuận tiện, thông tin trực quan và khả năng quản lý tài khoản chủ động hơn cho nhà đầu tư.

Hoạt động nghiên cứu, phân tích và tư vấn cũng được chú trọng nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu, bổ sung cơ sở cho quá trình ra quyết định. Các sản phẩm và giải pháp tài chính được phát triển theo nhu cầu thực tế, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm của từng nhóm khách hàng.

Đối với ABS, chất lượng dịch vụ cần được thể hiện qua từng điểm tiếp xúc: từ nền tảng giao dịch, khả năng tiếp cận thông tin đến sự hỗ trợ của đội ngũ tư vấn. Vì vậy, đầu tư công nghệ luôn gắn với phát triển năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của đội ngũ.

TỪ SỰ GHI NHẬN ĐẾN CAM KẾT PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Trước APEA 2026, trong tháng 5/2026, Chứng khoán An Bình đã được FinanceAsia vinh danh với giải thưởng “Công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán tốt nhất Việt Nam” - Best Securities Service - Vietnam 2026. Đồng thời, công ty có mặt trong Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026.

Những dấu ấn này bổ sung sự ghi nhận đối với quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của ABS. Thành quả được xây dựng từ nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, cùng sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, cổ đông, đối tác.

Bước vào chặng đường tiếp theo, ABS hướng tới chuyển những nguồn lực đã tích lũy thành giá trị thiết thực cho các bên liên quan. Với khách hàng, đó là trải nghiệm đầu tư thuận tiện, minh bạch và sự hỗ trợ phù hợp. Với cổ đông, đó là nền tảng kinh doanh hiệu quả và định hướng phát triển dài hạn. Với đội ngũ, đó là môi trường khuyến khích nâng cao năng lực, chủ động đóng góp và cùng chia sẻ thành quả.

Giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026 là dấu mốc đáng tự hào trong hành trình 20 năm của ABS. Trên nền tảng ấy, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi tinh thần “Kiến tạo giá trị - Vun đắp An Bình”, nâng cao chất lượng hoạt động và đồng hành lâu dài cùng nhà đầu tư, đối tác và thị trường vốn Việt Nam.