Chứng khoán Kafi đạt cú đúp giải thưởng tại APEA 2026, lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 58%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (mã chứng khoán: KAI) được vinh danh tại hai hạng mục của Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026.

Hai hạng mục giải thưởng Kafi đạt được tại APEA 2026.

Dấu ấn này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ước đạt 541 tỷ đồng, tăng 58,3% so với cùng kỳ.

CÚ ĐÚP GIẢI THƯỞNG GHI DẤU BƯỚC TIẾN VỀ KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ

Tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 – Vietnam Chapter, Chứng khoán Kafi được trao hai giải thưởng: Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) và Corporate Integrity & Governance Excellence Award (Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch). APEA là chương trình giải thưởng doanh nghiệp do Enterprise Asia tổ chức. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Kafi được vinh danh tại giải thưởng danh giá này. Việc cùng lúc được vinh danh ở hai hạng mục là dấu mốc đáng chú ý với Kafi khi hoạt động kinh doanh và chất lượng quản trị đều là những thước đo quan trọng đối với một định chế tài chính đang tăng trưởng.

Ở hạng mục Corporate Excellence Award, giải thưởng nhấn mạnh thành tựu phát triển doanh nghiệp. Với Kafi, sự ghi nhận này gắn với quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, gia tăng quy mô tài sản và mở rộng khả năng phục vụ nhà đầu tư. Kể từ giai đoạn tái cấu trúc năm 2022, doanh nghiệp từng bước phát triển theo định hướng nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện.

Bên cạnh các nghiệp vụ môi giới và cho vay ký quỹ, Kafi đẩy mạnh các giải pháp đầu tư, quản lý tài sản và nền tảng giao dịch số. Cách tiếp cận này cho thấy tham vọng phát triển dài hạn không chỉ dựa trên mở rộng thị phần, mà còn hướng đến năng lực phục vụ khách hàng trên nhiều nhu cầu tài chính.

Đại diện Kafi tại sự kiện APEA 2026 – Vietnam Chapter.

Trong khi đó, Corporate Integrity & Governance Excellence Award tập trung vào khía cạnh liêm chính và quản trị doanh nghiệp. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt với lĩnh vực chứng khoán, nơi quản trị rủi ro, tính minh bạch và trách nhiệm đối với nhà đầu tư là những điều kiện nền tảng để duy trì niềm tin thị trường.

Khi một công ty chứng khoán mở rộng dư nợ, quy mô vốn và tập khách hàng, bài toán quản trị không dừng ở yêu cầu tuân thủ. Doanh nghiệp còn phải cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực kiểm soát rủi ro. Bởi vậy, giải thưởng ở hạng mục quản trị tạo thêm điểm nhấn cho Kafi ngay trước kế hoạch huy động vốn và chuyển sàn niêm yết.

Đặt cạnh nhau, hai giải thưởng phản ánh hai trụ cột mà Kafi hướng tới: gia tăng năng lực kinh doanh đi cùng việc củng cố nền tảng quản trị. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh yêu cầu công bố thông tin, minh bạch và trách nhiệm với cổ đông sẽ gia tăng khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động trên thị trường vốn.

DOANH THU 9 THÁNG VƯỢT 3.000 TỶ ĐỒNG, DƯ NỢ MARGIN ĐẠT 12.284 TỶ ĐỒNG

Theo số liệu kinh doanh sơ bộ 9 tháng đầu năm 2026, Kafi ghi nhận tổng doanh thu hoạt động ước đạt 3.005 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 541 tỷ đồng, tăng 58,3%.

Một số chỉ tiêu kinh doanh và tài chính đáng chú ý của Kafi trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cho vay ký quỹ tiếp tục là mảng hoạt động trọng tâm. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 12.284 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng thời điểm năm trước và chiếm gần 47% tổng tài sản. Thu nhập lãi từ các khoản cho vay và phải thu ước đạt 863 tỷ đồng, tăng 68,2%, đóng góp khoảng 29% tổng doanh thu hoạt động.

Tổng tài sản tại cuối tháng 9 đạt 26.246 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng thời điểm năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 8.409 tỷ đồng, tăng 7,7%, tạo thêm nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển kế tiếp.

CHUẨN BỊ TĂNG VỐN, HƯỚNG TỚI NIÊM YẾT HOSE

Kafi đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất theo phương án, vốn chủ sở hữu của công ty dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng, gia tăng dư địa phát triển hoạt động cho vay ký quỹ.

Song song, doanh nghiệp dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Theo kế hoạch được công bố, đợt chào bán dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2026, còn cổ phiếu KAI hướng tới chuyển từ UPCoM sang HoSE trong thời gian tới. Tiến độ thực tế phụ thuộc vào chấp thuận của cơ quan quản lý.

Theo ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi, tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng và thu nhập từ cho vay ký quỹ cho thấy công ty đang đi đúng hướng. Việc mở rộng vốn và hướng tới niêm yết HoSE nhằm nâng cao năng lực phát triển, đồng thời tăng khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn Kafi chuẩn bị bước sang một quy mô vốn mới, hai giải thưởng APEA 2026 là dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển của doanh nghiệp; còn kết quả kinh doanh và kế hoạch thị trường vốn sẽ tiếp tục là những căn cứ để nhà đầu tư theo dõi hiệu quả tăng trưởng trong thời gian tới.