Chứng khoán Mỹ giảm liền hai phiên vì thuế quan ô tô, giá dầu cao nhất 1 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/3), do tâm lý bất an của nhà đầu tư vì những tin tức liên quan tới thuế quan của Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc ông áp thuế quan lên ô tô nhập khẩu. Giá dầu thô nhích lên, đạt mức cao nhất trong 1 tháng trở lại đây do mối lo nguồn cung thắt chặt.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 155,09 điểm, tương đương giảm 0,37%, còn 42.299,7 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,33%, còn 5.693,31 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,53%, còn 17.804,03 điểm.

Tối hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% lên “tất cả ô tô không sản xuất ở Mỹ”, có hiệu lực từ ngày 3/4. Động thái này gây áp lực giảm mạnh lên cổ phiếu các hãng xe trong phiên ngày thứ Năm.

General Motors (GM) chứng kiến giá cổ phiếu giảm hơn 7% và Ford giảm gần 4%. Trái lại, cổ phiếu hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk tăng 0,4% vì nhiều nhà phân tích cho rằng công ty này sẽ tương đối hưởng lợi từ thuế quan ô tô do sản xuất nhiều tại Mỹ.

Ngày 2/4 cũng là thời điểm ông Trump dự kiến sẽ áp thuế quan có đi có lại lên tất cả các đối tác thương mại có đánh thuế quan và sử dụng các hàng rào phi thuế quan khác đối với hàng hóa Mỹ. Hôm thứ Tư, ông Trump nói thuế quan có đi có lại sẽ duy trì trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của ông, nhưng phát tín hiệu có thể mềm mỏng hơn về mức thuế và phạm vi áp dụng so với dự kiến ban đầu.

Ngày thứ Năm, ông Trump cho thấy có vẻ sẽ sử dụng thuế quan như một chiến thuật đàm phán khi cảnh báo sẽ áp thuế quan “cao hơn nhiều” lên Liên minh châu Âu (EU) và Canada nếu hai đối tác này bắt tay để chống lại thuế quan Mỹ.

Các tuyên bố mới nhất về thuế quan của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhà đầu tư vốn dĩ đã lo ngại về ảnh hưởng tiềm ẩn của cuộc chiến thuế quan đối với sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Gần đây, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã cho thấy một số dấu hiệu suy yếu trong khi lạm phát còn chưa giảm về mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

“Chính sách thương mại bấp bênh khiến nhà đầu tư lo lắng. Phương pháp làm việc của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) cũng làm cho mọi người bất an. Tôi nghĩ vấn đề không phải là chính sách như thế nào, mà là cách thực thi các chính sách đó”, chiến lược gia Sameer Samana của viện nghiên cứu đầu tư Wells Fargo Investment Institute nhận định với hãng tin CNBC.

“Trong vài tuần tới, nếu có một khuôn khổ thương mại và thuế quan rõ ràng được thiết lập, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể dựa vào sự rõ ràng đó để ra quyết định. Những gì đang diễn ra ở hiện tại giống như một cú sốc ngắn hạn, và mọi thứ có thể sớm trở lại đúng hướng”, ông Samana phát biểu.

Nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital đưa ra quan điểm tương tự khi trao đổi với hãng tin Reuters: “Nhà đầu tư đang thực sự rất cẩn trọng và lo lắng về ông Trump và các chính sách của ông ấy. Thậm chí, họ không lo nhiều về các chính sách bằng việc sự thiếu nhất quán của chính sách. Sự thiếu nhất quán làm cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp ngại đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,24 USD/thùng, tương đương tăng 0,3%, chốt ở mức 74,03 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,27 USD/thùng, đạt 69,92 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của mỗi loại dầu trong 1 tháng trở lại đây. Trước phiên tăng này, giá dầu đã tăng khoảng 1% trong phiên ngày thứ Tư.

Dù đương đầu với áp lực giảm từ rủi ro mà chính sách thuế quan của ông Trump đặt ra đối với nền kinh tế Mỹ, giá dầu cũng đang được hỗ trợ bởi nguy cơ thắt chặt nguồn cung dầu do các biện pháp trừng phạt mà vị Tổng thống đưa ra liên quan tới Iran và Venezuela.

Hôm thứ Ba tuần này, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% lên những quốc gia nào mua dầu của Venezuela. Trước đó, ông đã trừng phạt các thực thể và các nhân hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, trong đó có một số nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng khả năng giá dầu bứt phá trong ngắn hạn là thấp. Ngân hàng DBS nhận định giá dầu khó trở lại được mức cao ghi nhận vào đầu năm nay do các chính sách của Mỹ và cuộc chiến thuế quan sẽ gây áp lực suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

“Trở ngại lớn nhất đối với giá dầu bây giờ là mối lo về thuế quan. Thuế quan sẽ làm cho nhu cầu dầu yếu đi”, nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét.