Chiến tranh thuế quan khiến giá kim loại đồng cao chưa từng thấy

Trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thương mại của nước này, vàng không phải là kim loại duy nhất tăng giá. Hôm thứ Tư (26/3), giá đồng tại thị trường New York đạt mức kỷ lục sau khi hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế quan lên đồng sau vài tuần tới.

Thông tin này khiến thị trường xáo trộn vì giới đầu tư trước đó vốn cho rằng ông Trump sẽ áp thuế quan lên đồng vào một thời điểm nào đó muộn hơn trong năm nay.

Giá đồng giao sau có lúc đạt mức 5,374 USD/pound trong phiên ngày thứ Tư, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử, trước khi đóng cửa ở mức 5,24 USD/pound. Đây cũng là mức giá chốt phiên kỷ lục của đồng.

Theo hãng tin CNN, giá đồng đã tăng 30% trong năm nay, chủ yếu do người mua ở Mỹ ra sức tích trữ kim loại này vì lo ngại về khả năng đồng bị ông Trump áp thuế quan. Tốc độ tăng này của giá đồng thậm chí đã vượt tốc độ tăng của giá vàng - kim loại đã tăng giá 16% từ đầu năm - đồng thời vượt trội so với biến động các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ trong cùng khoảng thời gian.

Dù thuế quan đối với đồng vẫn chưa được công bố, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng trước để điều tra rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến việc nhập khẩu đồng.

“Giá của đồng, một kim loại công nghiệp quan trọng vẫn chưa bị đưa vào danh mục sản phẩm chịu thuế quan ngày càng dài của ông Trump, tiếp tục tăng vì thị trường tin rằng việc áp thuế quan lên đồng chỉ là vấn đề thời gian”, ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank - nhận định trong một báo cáo.

Đồng không phải là một nguyên tố đất hiếm hay một trong 50 “khoáng chất quan trọng” trong danh sách lập nên bởi Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Tuy nhiên, vào năm 2023, Bộ Năng lượng Mỹ đã coi đây là “vật liệu quan trọng cho lĩnh vực năng lượng”. Kim loại có độ mềm dẻo cao này được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và sản xuất, giữ vai trò thiết yếu trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng và quốc phòng.

Theo ông Hansen, giá đồng giao sau tại thị trường New York tăng đột biến gần đây không phải do nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng mà là do một “sự dịch chuyển đồng tồn trữ sang Mỹ” trên cơ sở những suy đoán về thuế quan.

Tại London, giá đồng cũng tăng nhưng chưa đạt tới mức cao kỷ lục. Kể từ tháng 1, giá đồng giao sau tại New York đã bắt đầu vượt giá đồng giao sau tại London, phá vỡ xu hướng giá cả bám sát nhau giữa hai thị trường. Ông Hansen cho biết giá đồng giao sau tại New York hiện đang cao hơn 17% so với ở London.

“Điều này cho thấy thuế quan tiếp tục gây đảo lộn các hành vi thông thường của thị trường”, ông nói.

Công ty khổng lồ về giao dịch hàng hóa cơ bản Mercuria ước tính có khoảng 500.000 tấn đồng được vận chuyển đến Mỹ trong tháng 3 này - một sự gia tăng mạnh mẽ so với lượng nhập khẩu hàng tháng bình thường vào khoảng 70.000 tấn, theo dữ liệu của Bloomberg.

“Rủi ro đồng bị áp thuế quan đã đã tạo ra một làn sóng nhu cầu ngắn hạn đối với đồng tích trữ tại Mỹ”, chiến lược gia trưởng Adam Turnquist tại công ty LPL Financial phát biểu.

“Chúng tôi cho rằng các chuyến đồng đến Mỹ có thể sẽ được đẩy nhanh”, một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs viết, đồng thời dự báo lượng đồng nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 4 có thể tăng thêm 200.000 tấn. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết ban đầu họ dự kiến ông Trump sẽ áp thuế quan lên đồng vào một thời điểm nào đó trong khoảng từ tháng 9-11 năm nay.

Đà tăng giá mạnh của đồng trong thời gian gần đây chủ yếu là do lo ngại về thuế quan, nhưng các yếu tố khác cũng đã hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của đồng trong năm qua. Nhu cầu đồng toàn cầu ngày càng tăng trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ như xe điện. Trong đó, nhu cầu đồng ở Trung Quốc duy trì ở mức cao.

Theo ông Hansen, lượng tồn trữ đồng của Mỹ tăng lên trong thời gian gần đây có thể khiến lượng đồng tồn trữ tại phần còn lại của thế giới giảm đi. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris nhận định thế giới dự kiến ​​sẽ chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu đồng toàn cầu vào năm 2035.

Glencore, một “gã khổng lồ” trong lĩnh vực khai thác và giao dịch hàng hóa cơ bản, đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại một trong các nhà máy luyện đồng của công ty ở Chile trong tháng này. Đây là một nguyên nhân nữa khiến giá đồng tăng - theo hãng tin Reuters.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn đang chờ xem ông Trump sẽ có động thái thuế quan thực sự như thế nào đối với đồng. “Giá đồng có thể điều chỉnh, ít nhất là tạm thời, ngay khi nhu cầu tích trữ đồng của Mỹ ngừng lại”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định.