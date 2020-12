Chứng khoán toàn cầu tụt điểm, giá dầu lao dốc vì biến thể mới của Covid-19

Thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm và giá dầu sụt mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (21/12), khi nỗi lo về biến thể mới của virus corona được phát hiện ở Anh lấn át lạc quan về sự phục hồi tăng trưởng kinh tế nhờ vaccine ngừa Covid-19.

Trong phiên, có lúc chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ giảm tới 2%. Tuy nhiên, khi chốt phiên, chỉ số này tăng nhẹ do giới đầu tư tính đến lợi ích của gói kích cầu trị giá 900 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận vào cuối tuần.

Cổ phiếu tài chính giữ vai trò là một trụ đỡ giúp hạn chế sự giảm điểm ở Phố Wall phiên này. Nhóm tài chính thuộc S&P500 tăng hơn 1% sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tuyên bố các ngân hàng lớn nhất của Mỹ có thể nối lại hoạt động mua lại cổ phiếu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng khá mạnh vào đầu phiên giao dịch do nhiều nhà đầu tư mua vào bạc xanh như một "hầm trú ẩn". Sau đó, chỉ số chuyển sang trạng thái "đỏ" và chốt phiên với mức giảm khoản 0,17%.

"Sự bán tháo lúc đầu là phản ứng tức thời với tin tức từ Anh", chiến lược gia trưởng Keith Lerner thuộc Truist Advisory Services nhận định. "Sau đó, mọi người bắt đầu nghiền ngẫm về những gì có trong gói kích cầu. Theo quan điểm của chúng tôi, gói kích cầu chưa được đánh giá đúng mức".

Tuy vậy, chỉ số MSCI All-Country World Index của chứng khoán toàn cầu vẫn giảm hơn 0,8% trong phiên đầu tuần

Biến thể mới của virus corona, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với biến thể cũ, đã đặt khoảng 16 triệu người Anh trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt và khiến nhiều quốc gia đóng cửa biên giới với Anh.

Nỗi lo về biến thể mới của virus khiến chứng khoán châu Âu có một phiên giao dịch "đỏ lửa". Chỉ số Stoxx của chứng khoán khu vực chốt phiên với mức giảm 2,3%.

Cả trên thị trường châu Âu và Mỹ, cổ phiếu du lịch và giải trí - những nhóm được cho là hưởng lợi nhiều nhất khi kinh tế mở cửa trở lại - đồng loạt sụt giảm.

Đồng Bảng Anh cũng trượt giá sâu do nỗi lo virus, cũng như nguy cơ London và Liên minh châu Âu (EU) không thể đạt một thỏa thuận thương mại cho hậu Brexit trước thời hạn 31/12. Cuối phiên, Bảng giảm giá gần 0,5% so với USD, về mức 1,3462 USD đổi 1 Bảng. Đồng Euro cũng giảm giá gần 0,2% so với USD, còn 1,2234 USD đổi Euro.

Những hàng hóa cơ bản được kỳ vọng tăng giá khi kinh tế toàn cầu khởi sắc trong năm 2021 giảm giá mạnh. Giá đồng tuột khỏi 8.000 USD/tấn - mốc giá mà kim loại này mới đây thiết lập lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,85 USD/thùng, tương đương giảm 3,5%, òn 50,41 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 1 tại New York sụt 1,36 USD/thùng, tương đương giảm 2,8%, còn 47,74 USD/thùng.

Dù sao, nhà quản lý quỹ Emiel van den Heiligenberg thuộc Legal & General Investment Management vẫn kỳ vọng việc vaccine Covid-19 được triển khai sẽ hạn chế đà giảm của thị trường.

"Một đợt điều chỉnh là hợp lý, nhưng bán tháo mạnh là chuyện khó xảy ra, vì đã có vaccine. Đến tháng 3-4 năm sau, thế giới có thể nghĩ về tình trạng bình thường được thiết lập trở lại", ông Heiligenberg nói với hãng tin Reuters.

Khi chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, đạt 30.216,45 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, còn 3.694,92 điểm. Chỉ sốNasdaq giảm 0,1%, còn 12.742,52 điểm.

Diễn biến chỉ số S&P 500 từ đầu năm - Nguồn: CNBC.

Với mức độ biến động mạnh của thị trương, chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall tăng mạnh, chốt phiên với mức tăng cao nhất kể từ cuối tháng 10.

Những tài sản an toàn như trái phiếu kho bạc Đức và Mỹ cũng tăng giá vào đầu phiên giao dịch, nhưng thu hẹp mức tăng sau đó, đưa lợi suất hồi lại. Cuối phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 là 0,9396%.

Vàng, kênh đầu tư an toàn truyền thống, lại giảm giá phiên này, với mức giảm hơn 0,2% vào cuối phiên, sau khi có lúc giảm tới 1,3% trong phiên.