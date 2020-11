Chứng khoán Việt ra sao sau khi ông Biden thắng cử?

Một loạt các hãng tin lớn của Mỹ như AP, CNN, Reuters... đồng loạt tuyên bố ông Joe Biden vừa đắc cử trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Cuộc bầu cử căng thẳng bậc nhất hành tinh sắp đi đến hồi kết, nhưng đó cũng là lúc giới tài chính bắt đầu lo lắng về những chính sách kinh tế của Đảng Dân chủ và ông Joe Biden có thể tác động lâu dài lên thị trường.



Ông Mobius, nhà sáng lập quỹ Mobius Capital Partners nhận định rằng các kế hoạch nâng thuế của ông Biden có thể kích hoạt làn sóng rút vốn khỏi chứng khoán Mỹ sang các thị trường mới nổi.

"Chương trình của ông Biden là đánh thuế người giàu có thu nhập trên 200.000 USD/năm. Đây là những người sẽ hoạt động sôi nổi nhất trên thị trường chứng khoán. Việc Joe Biden thắng cử có thể tác động tiêu cực tới cổ phiếu Mỹ nhưng lại tích cực cho thị trường khác, khi xét tới kế hoạch nâng thuế đối với các công ty và người Mỹ giàu có", nhà đầu tư này nhận định.

THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ VẪN TỐT LÊN

Forbes đánh giá kinh tế Mỹ dưới thời ông Biden sẽ chưa khác nhiều so với thời ôgn Trump. Về chính sách thương mại, ông Biden có quan điểm hòa hoãn hơn nhiều so với ông Trump. Tuy nhiên, đảng Dân chủ từ lâu vẫn ủng hộ thuế nhập khẩu và các biện pháp hạn chế thương mại. Vì thế, dù chính quyền ông Biden được dự báo vẫn đi theo hướng đi của ông Trump, các chính sách sẽ được thực hiện chậm và dễ đoán hơn. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng lập kế hoạch, dù hướng chính sách với họ là không thuận lợi.

Do đó, giới chuyên gia nhận định về kinh tế vĩ mô và quan hệ kinh tế Việt - Mỹ sẽ chưa có nhiều thay đổi trong ngắn hạn. Vấn đề đáng chú ý nhất giữa hai nước là tình hình cán cân thương mại song phương cũng như mối lo ngại của Mỹ về chính sách tiền tệ của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua những diễn biến lạc quan đã góp phần xóa đi vấn đề tồn đọng, hứa hẹn tương lai hợp tác sáng sủa trong thời gian tới.

Bất chấp đại dịch, theo thống kê, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong 10 tháng/2020 lên 62,34 tỷ USD, tăng 24% (tương ứng tăng 12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, nhập khẩu từ thị trường Mỹ là 11,63 tỷ USD, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Mỹ đang có mức thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam nhưng việc này đã dần được bù đắp thông qua những hợp tác kinh tế sôi động Việt - Mỹ.

Gần đây nhất, Delta Offshore Energy, Bechtel Corporation, General Electric, và McDermott đã bắt tay hợp tác để phát triển dự án điện khí từ khí hóa lỏng Bạc Liêu, sử dụng thiết bị và dịch vụ của Mỹ trị giá hơn 3 tỷ USD; Tập đoàn AES và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã ký thỏa thuận liên doanh giữa nhằm phát triển Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ với giá trị khoảng 1,4 tỷ USD; General Electric và VinaCapital đã ký Biên bản ghi nhớ để phát triển dự án điện khí từ khí hóa lỏng Long An. Trong khuôn khổ dự án, VinaCapital và chính quyền tỉnh Long An sẽ hợp tác để phát triển dự án điện khí từ khí hóa lỏng Long An với công suất 3.000 MW….

NỘI TẠI ỔN ĐỊNH, VN-INDEX ÍT CHỊU TÁC ĐỘNG TỪ RỦI RO BÊN NGOÀI

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) phân tích, Tổng thống Trump đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống 21% vào tháng 11/2017, ngay sau khi nhận chức. Hành động của ông đã tăng thu nhập cho hầu hết các tập đoàn, đặc biệt là các công ty niêm yết lớn trên sàn chứng khoán Mỹ. Do đó, các nhà đầu tư ở Mỹ và trên thế giới đã tích cực mua cổ phiếu. Đây là một trong những lý do khiến chỉ số S&P 500 và Nasdaq ở mức cao kỷ lục.



Ông Biden trong nhiều cuộc vận động hành lang bầu cử đã đề cập đến việc tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%, tăng thuế người giàu, gói kích thích kinh tế, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục... VDSC nói rằng, nếu ông Biden thắng, rất có thể thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng trở lại, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty.

Một nhiệm kỳ Tổng thống Biden sẽ mang lại cơ hội trong một số lĩnh vực như môi trường, năng lượng tái tạo, giáo dục. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm sẽ không khả quan nếu tình huống này thành hiện thực. Ngoài ra, VDSC cho rằng trong dài hạn, thị trường chứng khoán sẽ không quá bi quan vì kết quả bầu cử đều ghi nhận tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Mỹ trong quá khứ.

Về diễn biến VN-Index tháng 11, VDSC cho rằng thị trường có thể sẽ tích lũy trong tháng 11 khi thiếu thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh doanh nghiệp và vĩ mô. Tuy nhiên, sự phục hồi của kinh tế Việt Nam là điều có thể dự đoán được dựa trên đà tăng trưởng tốt trong quý 3. Mối quan tâm hiện tại là biến động thị trường toàn cầu trong ngắn hạn trong bối cảnh cuộc bầu cử ở Mỹ. Do đó, VDSC cho rằng chỉ số VN-Index có thể dao động trong khoảng từ 910 đến 960 điểm trong tháng 11.

Mirae Asset lại cho rằng dù ông Trump hay ông Biden thắng cử, Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng, vốn khó bị đảo lộn trong trung hạn.

Mirae Asset nhấn mạnh, rủi ro của kết quả bầu cử Mỹ không quá lớn với VN-Index nhờ được hỗ trợ vững chắc bởi nền tảng nội tại. Theo đó, VN-Index dự báo giữ được xu thế tăng với mục tiêu trong kịch bản khả quan là 980 điểm. Trong đó, thị trường nhiều khả năng rung lắc quanh mốc kháng cực 960.

Việt Nam tiếp tục kiểm soát rất tốt dịch bệnh trong hơn 2 tháng qua, bất chấp tình hình dịch bệnh khó lường tại nhiều nước. Theo đó, các hoạt động kinh tế trong nước đánh dấu sự khởi sắc rõ rệt trong tháng 10 ở nhiều lĩnh vực quan trọng, từ sản xuất đến tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu, khẳng định xu thế phục hồi vững chắc của nền kinh tế.

Chính phủ được kỳ vọng đẩy nhanh hơn nữa các giải pháp kích thích kinh tế trên cả khía cạnh tài khóa và tiền tệ nhằm tạo ra nhiều không gian tăng trưởng cho quý 4 và 2021. Gói kích thích kinh tế lần 2, trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, được kỳ vọng đóng vai trò bổ trợ, đảm bảo nền kinh tế phục hồi đúng lộ trình, một khi được thông qua và triển khai.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ thanh khoản dồi dào, vốn là nhân tố quan trọng thúc đẩy chứng khoán.

Mirae Asset đánh giá kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn kỳ vọng, giúp làm giảm áp lực định giá trong ngắn hạn. Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp đánh dấu sự khởi sắc rõ nét trong quý 3 sau khi suy giảm đáng kể trong 2 quý đầu năm. Các nhóm ngành tài chính ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng và tiêu dùng đóng vai trò dẫn dắt.

Bất chấp các rủi ro ngắn hạn bên ngoài gia tăng, Mirae Asset không đánh giá cao khả năng thị trường sẽ phá vỡ xu thế tăng trung hạn. Mốc 900 điểm đang được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho VN-Index trong tháng 11.