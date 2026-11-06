Chuyển đổi số “gõ cửa” từng thôn, buôn làng tại Lâm Đồng
MMinh Huy
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Lâm Đồng đang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng dân cư, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ trực tuyến và ứng dụng các tiện ích số trong đời sống thông qua những mô hình thiết thực tại cơ sở như hành chính công lưu động, "Chi hội Phụ nữ số"...
Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, Lâm Đồng đang triển
khai nhiều cách làm nhằm đưa công nghệ vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh
doanh và đời sống người dân. Không chỉ ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực
chuyên ngành, địa phương còn chú trọng đưa dịch vụ công về tận thôn, buôn, bon,
đồng thời phổ cập kỹ năng số thông qua các mô hình cộng đồng.
ĐƯA DỊCH VỤ CÔNG ĐẾN TỪNG THÔN, BUÔN LÀNG
Song song với số hóa các lĩnh vực chuyên ngành, chuyển đổi số
tại Lâm Đồng còn được triển khai thông qua việc đổi mới phương thức phục vụ
hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ở cơ sở.
Tại xã Krông Nô, mô hình hành chính công lưu động được triển
khai từ tháng 8/2026. Theo đó, mỗi tháng một lần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành
chính công xã mang theo máy móc, thiết bị và hồ sơ đến các thôn, buôn, bon để
hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính ngay tại
nơi cư trú.
Tại hội trường thôn Exa Nô, dù là ngày Chủ nhật, cán
bộ, công chức của Trung tâm vẫn tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ cho người
dân. Trong một ngày, tổ công tác đã tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ hơn 220 hồ
sơ lưu động.
Bà Trần Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính
công xã Krông Nô, cho biết mô hình được triển khai nhằm tạo điều kiện để người
dân, đặc biệt là những trường hợp ở xa trung tâm, không có điều kiện đi lại thuận
lợi, có thể tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại địa bàn sinh sống.
Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gồm người có công với cách mạng,
người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế
khác. Mô hình cũng hướng đến người dân ở khu vực xa trung tâm, gặp khó khăn
trong đi lại, hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh
hoặc giao tiếp bằng tiếng phổ thông.
Xã Krông Nô có diện tích tự nhiên 159,82 km2, gồm 10 thôn, buôn, bon với 22 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,4% dân số. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cấp xã ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đưa dịch vụ hành chính đến gần hơn với các khu dân cư.
Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô, kết quả khảo sát trực tiếp cho thấy 100% người dân được hỗ trợ trong các đợt phục vụ lưu động đánh giá hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ và sự hướng dẫn của cán bộ.
Tại các buổi phục vụ lưu động, cán bộ không chỉ tiếp nhận hồ
sơ mà còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng
ứng dụng VNeID, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Các
hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được lồng ghép trong quá trình
triển khai.
Bà Ngân Thị Xuyến, Phó trưởng thôn Exa Nô, cho biết địa bàn
có hơn 300 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao... Do điều kiện
đi lại, rào cản ngôn ngữ và kỹ năng công nghệ, một bộ phận người dân còn e ngại
khi đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính.
Với hình thức phục vụ lưu động, các điểm tiếp nhận được bố
trí tại hội trường thôn, bon hoặc những địa điểm thuận tiện. Người dân không phải
di chuyển hàng chục cây số đến trụ sở xã mà có thể đến điểm phục vụ gần nơi
sinh sống để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ.
PHỤ NỮ LÂM ĐỒNG CHỦ ĐỘNG BƯỚC VÀO "THỜI ĐẠI SỐ"
Bên cạnh vai trò của chính quyền trong việc đưa dịch vụ công
đến gần người dân, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ của từng
nhóm dân cư cũng là một nội dung được Lâm Đồng chú trọng.
Trong đó, các cấp Hội
Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai nhiều hoạt động phổ cập kỹ năng số, khuyến
khích hội viên ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Cùng với những
mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ, các “Chi hội Phụ nữ số” đang được lan tỏa đến từng hội viên, bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực.
Tại xã Nam Hà Lâm Hà, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang từng bước
đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên thông qua mô hình “Chi hội Phụ nữ số”.
Với 1.318 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội, trong đó có nhiều chị em dân tộc Cơ
Ho, M’nông, Tày, Nùng, Hội xác định việc phổ cập kỹ năng số cần bắt đầu từ những
nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại
thôn Hai Bà Trưng với 30 thành viên. Từ tháng 5/2026 đến nay, 4 mô hình đã được
triển khai tại 4 chi hội. Địa phương dự kiến đến hết tháng 8/2026, cả 7/7 chi hội
đều có mô hình này.
Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên được hướng dẫn sử dụng
điện thoại thông minh, các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và khai
thác thông tin trên môi trường mạng. Nội dung tập huấn cũng tập trung vào kỹ
năng nhận diện đường link, tin nhắn, cuộc gọi bất thường và cảnh giác với các
hình thức lừa đảo trực tuyến.
Theo bà Hoàng Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam
Hà Lâm Hà, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với
khả năng tiếp cận của từng nhóm hội viên. Những người sử dụng thành thạo công
nghệ sẽ hỗ trợ những người chưa biết, qua đó hình thành thói quen cùng học hỏi,
thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.
“Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính
chiếc điện thoại mình đang sử dụng mỗi ngày. Biết thanh toán không dùng tiền mặt,
tìm kiếm thông tin chính thống, bảo vệ tài khoản và nhận diện nguy cơ lừa đảo
cũng là những kỹ năng rất cần thiết”, bà Nhung chia sẻ.
Hoạt động này nằm trong định hướng triển khai chuyển đổi số của
các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”
và khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội; đồng hành cùng phụ
nữ nâng cao năng lực số”.
Bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, cho biết chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu đối
với tổ chức hội mà còn là cơ hội để phụ nữ nâng cao năng lực, tiếp cận tri thức
và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.
Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn cho
cán bộ, hội viên; nhân rộng mô hình “Chi hội Phụ nữ số”, các tổ, câu lạc bộ hỗ
trợ nhau chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng đưa kỹ năng số vào hoạt động hỗ trợ
phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
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