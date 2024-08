Chuyên gia UOB dự báo: Giá vàng có khả năng lên 3.000 USD/ounce trong dài hạn

Theo ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, tập đoàn UOB, kể từ khi bứt phá liên tục trên mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm 2023, vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và dự báo còn tăng trong thời gian tới. Bất ổn địa chính trị thúc đẩy hoạt động mua vàng như một “nơi trú ẩn an toàn”.

VÀNG VẪN LÀ NƠI “TRÚ ẨN” ỔN ĐỊNH

Nhận định về biến động của giá vàng, Heng Koon How cho biết: “Chúng ta có thể kỳ vọng giá vàng sẽ tăng mạnh hơn nữa do bất ổn địa chính trị, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương trên thế giới và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Bất chấp các biến động gần đây trên thị trường toàn cầu với việc tháo gỡ các giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên, vàng vẫn là nơi trú ẩn ổn định. Giá vàng hầu như không thay đổi so với mức khoảng 2.500 USD/ ounce, tăng 25% so với 2.000 USD vào tháng 1/2024”.

Bất ổn địa chính trị thúc đẩy hoạt động mua vàng như một “nơi trú ẩn an toàn".

Cũng theo ông Heng Koon How, hai yếu tố chính đã góp phần vào xu hướng trên kể từ cuối năm 2023 là nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và động thái mua mạnh của các ngân hàng trung ương.

Giải thích chi tiết hơn, Heng Koon How cho rằng yếu tố thứ nhất thúc đẩy giá vàng đến từ sự bất ổn ngày càng tăng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu với hai cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Trung Đông. Những bất ổn địa chính trị này đã hỗ trợ hoạt động mua vàng như là kênh trú ẩn an toàn.

Cùng với đó là sự mất giá của đồng nội tệ, đã có báo cáo trong ngành về việc các nhà đầu tư bán lẻ mua mạnh các sản phẩm vàng vật chất như vàng miếng và vàng cục để phòng ngừa bất ổn ngày càng tăng.

Yếu tố thứ hai là phân bổ dự trữ mạnh vào vàng của các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi (EM) và châu Á. Trong đó, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của thế giới với việc phân bổ mạnh vào vàng.

Theo cập nhật của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) , tính đến tháng 5 năm 2024, lượng vàng chính thức mà Trung Quốc nắm giữ hiện đã tăng lên khoảng 2.300 tấn, xấp xỉ đạt 5% tổng dự trữ. Đây là mức tăng khoảng 20% so với mức 1.900 tấn chỉ hai năm trước vào năm 2022.

“Một số báo cáo tin tức mới nhất cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã "dừng" mua vàng trong hai tháng qua vì giá tăng cao. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong những lần trước, PBOC đã hợp nhất báo cáo về việc mua vàng bằng cách cung cấp bản cập nhật "tổng hợp" sau đó nhiều tháng”, ông Heng Koon How cho biết thêm.

Đáng chú ý, lượng vàng trung bình mà các ngân hàng trung ương các thị trường mới nổi và Châu Á nắm giữ chiếm ít hơn 5% bảng cân đối kế toán, so với các ngân hàng trung ương Thị trường phát triển (DM) và Châu Âu, những nơi nắm giữ vàng trung bình chiếm 10% hoặc hơn trong dự trữ.

Đơn cử, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hiện nắm giữ khoảng 8.100 tấn vàng, khoảng 625 tỷ USD theo giá giao ngay hiện tại là khoảng 2.400 USD một ounce. Con số này chiếm khoảng 9% trong tổng bảng cân đối kế toán trị giá 7,2 nghìn tỷ USD của Hoa Kỳ.

Theo UOB, với rủi ro gia tăng về xung đột thương mại toàn cầu và các lệnh trừng phạt, các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi và Châu Á sẽ có động lực mạnh mẽ để bắt kịp các ngân hàng trung ương thị trường phát triển và phân bổ nhiều dự trữ hơn vào vàng.

Trên thực tế, một cuộc khảo sát gần đây của WGC về các ngân hàng trung ương toàn cầu đã kết luận rằng một lý do chính khiến các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi phân bổ nhiều hơn vào vàng là vì vàng được coi là miễn nhiễm với rủi ro thanh toán bằng USD và rủi ro trừng phạt.

GIÁ VÀNG CÓ THỂ VƯỢT 2.700 USD LÊN 3.000 USD/OUNCE

Theo các chuyên gia của UOB, bất chấp các biến động lan rộng và chuyển động lên xuống trong ngày của thị trường chứng khoán toàn cầu vào đầu tháng 8, giá vàng vẫn tương đối ổn định quanh mức 2.400 USD/ounce trước khi tăng mạnh hơn nữa lên mức 2.500 USD/ounce gần đây nhất.

“Với một số yếu tố thúc đẩy nhu cầu, vàng có thể đạt 2.700 USD vào giữa năm 2025. Mặc dù có thể còn quá sớm để đánh giá, nhưng việc tăng thêm nữa trong dài hạn lên mức 3.000 USD không phải là điều không thực tế”, UOB nhận định.

Ngoài hai động lực tích cực cho giá vàng, theo ông Heng Koon How dự kiến việc cắt giảm lãi suất của Fed cũng là yếu tố thúc đẩy nhu cầu vàng trong những tháng tới.

“Trong bối cảnh lạm phát tại Hoa Kỳ đang giảm dần gần đây và thị trường việc làm tại Hoa Kỳ suy yếu, hiện có sự đồng thuận rằng Fed có thể sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ ​​tháng 9 năm 2024”, chuyên gia UOB nhận định.

Ông Heng Koon How - Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, tập đoàn UOB. "Với lãi suất và lợi nhuận dài hạn lên tới 5% trước đây, chi phí cơ hội khi đầu tư vào vàng là đáng kể. Chi phí cơ hội này dự kiến ​​sẽ giảm khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và chúng tôi kỳ vọng các tổ chức sẽ tiếp tục mua vàng trong những tháng tới".

Cụ thể, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 9 và tháng 12. Sau đó, Fed sẽ cắt giảm 100 điểm cơ bản trong suốt năm 2025, với tốc độ 25 điểm cơ bản mỗi quý.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động gần đây, các chuyên gia của UOB kỳ vọng của thị trường đã hướng đến một mức cắt giảm lãi suất thậm chí còn lớn hơn từ Fed. Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn đã giảm với lợi suất chuẩn trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm từ 4,5% trong quý 2 xuống chỉ còn dưới 4% vào tháng 8.

Đồng thời, đợt cắt giảm lãi suất dự kiến ​​này của Fed, cùng với lãi suất thấp hơn và lợi suất trái phiếu dài hạn giảm, sẽ là động lực tích cực quan trọng cho giá vàng.

Trước đây, các tổ chức mua vàng và các sản phẩm đầu tư liên quan đã bị hạn chế do mức lãi suất cao. Không giống như các công cụ nợ hoặc đầu tư vốn chủ sở hữu khác, vàng không trả lãi suất hoặc cổ tức thường xuyên.

Bên cạnh đó, một biện pháp chính để các tổ chức mua vàng là thông qua các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF). Lượng nắm giữ của các ETF như vậy dự kiến ​​sẽ tăng trở lại trong những tháng tới khi hoạt động mua của các tổ chức trở lại.