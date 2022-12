CIMB được vinh danh quốc tế với chiến lược phát triển đối tác sáng tạo

Là ngân hàng toàn cầu với xuất phát điểm từ Malaysia, khi đến Việt Nam, CIMB luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính số ứng dụng công nghệ cao thông qua việc hợp tác sáng tạo sản phẩm và dịch vụ với các đối tác tài chính, nhằm mang lại các tiện ích mới lạ cho khách hàng, các giải pháp tài chính nhúng độc đáo cho đối tác, và đồng thời đóng góp cho mục tiêu tài chính toàn diện tại thị trường này.

Không phát triển theo mô hình truyền thống của ngân hàng mẹ hay bất kỳ hình mẫu truyền thống nào, CIMB Việt Nam sẵn sàng bước những bước tiên phong trong quá trình hợp tác với các fintech, công ty tài chính ngay từ thời điểm thị trường còn đang lưỡng lự với nhận định các start-up tài chính số là đối thủ sống còn của các nhà băng.

Sau 3 năm triển khai chiến lược phát triển mạng lưới đối tác, danh sách các doanh nghiệp kết nối dịch vụ với CIMB đã trải dài với các tên tuổi dẫn đầu Việt Nam. Đó là F88 - chuỗi dịch vụ tài chính tiện ích có độ phủ rộng nhất, Finhay - ứng dụng đầu tư cá nhân tiên phong và SmartPay - ví điện tử có hơn 740.000 đơn vị chấp nhận thanh toán và 2,3 triệu tài khoản.

Ông Thomson Fam Siew Kat - Tổng giám đốc CIMB Việt Nam từng phát biểu: ““Đối với thế hệ người tiêu dùng trẻ và hiện đại, hoạt động ngân hàng sẽ là thứ mà bạn “thực hiện” với những thương hiệu hay ứng dụng bạn gắn bó hơn là với một ngân hàng sẵn có nào đó. Khách hàng lẻ và cả những doanh nghiệp sẽ không còn coi ngân hàng là một lĩnh vực đặc thù hoặc lĩnh vực riêng biệt nữa, thay vào đó họ kỳ vọng rằng các hoạt động tài chính hàng ngày sẽ được thực hiện trong hệ sinh thái mà họ đã liên kết. Nếu bạn là một ngân hàng truyền thống, vậy thì đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến mới - một trận chiến không nhất thiết phải diễn ra trên sân nhà”.

Cái bắt tay hợp tác giữa CIMB và các đối tác chiến lược không chỉ là một biên bản ghi nhớ, hay chỉ dừng ở việc chia sẻ tập khách hàng. Điều khó khăn nhất trong việc kết nối và thuyết phục các đối tác đồng hành đó là tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, xây dựng những sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thị trường, mong muốn phát triển và mô hình vận hành của cả hai bên. Bởi vậy, trong vòng một năm qua, CIMB cùng với các đối tác đã thổi những làn gió mới vào thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam.

Với Finhay, CIMB ra mắt hai sản phẩm thẻ đồng thương hiệu giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn tiện ích tiết kiệm - đầu tư – tiêu dùng – hoàn tiền chỉ trên một ứng dụng. Với F88, CIMB cung cấp những giải pháp tín dụng dành cho nhóm đối tượng lao động phổ thông, thu nhập thấp với mức lãi suất phù hợp. Với SmartPay, CIMB đem đến hình thức “Mua trước - Trả sau” sáng tạo, bắt kịp xu hướng tài chính thế giới với lợi ích cho cả người dùng ví điện tử này và những đơn vị chấp nhận thanh toán.

“Mua trước - Trả sau” là một sản phẩm của CIMB và ví điện tử SmartPay nhằm tạo thuận lợi trong việc mua sắm và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Được xem như là trái ngọt cho những nỗ lực đó, CIMB mới đây đã được vinh danh bởi hai tổ chức chuyên môn uy tín bao gồm giải thưởng “Quan hệ Đối tác Sáng tạo Thúc đẩy Tài chính Toàn diện” (Most Innovative Financial Inclusion Strategic Partnership) của tạp chí International Finance và “Trải nghiệm Đối tác Tốt nhất” (Partner Experience of the Year) được trao bởi Asian Bussiness Review. Hai giải thưởng này một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của định hướng, chiến lược phát triển và xây dựng hệ sinh thái Ngân hàng số của CIMB.

Đón nhận vinh dự này, Tổng giám đốc CIMB Việt Nam chia sẻ: “CIMB và các đối tác cùng chung một khát khao mang đến những trải nghiệm tốt nhất và toàn diện nhất cho khách hàng. Cùng với các đối tác, chúng tôi không chỉ là một Ngân hàng số mà đang hướng tới một công ty về phong cách sống, tạo ra những dịch vụ có thể chạm đến cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Chúng tôi sẽ hiện thực hoá điều đó bằng khao khát hướng đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong từng sản phẩm”.

Bên cạnh các giải thưởng về chuyên môn, CIMB Việt Nam cũng được tạp chí uy tín hàng đầu châu Á HR Asia Magazine vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”. Không chỉ đẩy mạnh chiến lược phát triển hệ sinh thái Ngân hàng số dựa trên sự kết hợp với các đối tác trong nước, CIMB còn chú trọng xây dựng và phát triển chiến lược nhân sự với với 2 trọng tâm: xây dựng môi trường làm việc linh hoạt và lấy con người làm cốt lõi. Đó là những cơ sở để tạo nên đội ngũ nhân sự gắn kết, nhiệt huyết và luôn sẵn sàng ứng biến.