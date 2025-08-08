Thứ trưởng Bộ Tài chính: Khó triển khai phương án giảm trừ gia cảnh theo vùng miền

“Trong quá trình xây dựng đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia cũng như cán bộ chuyên môn và các cơ quan liên quan. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, mức giảm trừ gia cảnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế phải nộp của người lao động”, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7/8.

Theo đó, một trong những đề xuất từng được nêu ra là tính mức giảm trừ gia cảnh theo vùng miền. Theo phương án này, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được áp dụng cao hơn đối với những thành phố có chi phí sống cao như Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, Bộ Tài chính đánh giá đây là phương án khó có tính khả thi về cả hai mặt tổ chức thực hiện cũng như quản lý hành chính,Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Thực tế cho thấy, sự chênh lệch lớn về chi phí sinh hoạt không chỉ ghi nhận giữa các tỉnh mà ngay trong cùng một thành phố cũng xảy ra trường hợp trên. Đơn cử tại TP. Hồ Chí Minh, một người dân sống tại quận trung tâm sẽ phải đối mặt với mức chi tiêu cao hơn đáng kể so với người dân tại các huyện ngoại thành.

Chính vì vậy, nếu áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo vùng sẽ dẫn đến việc phát sinh thêm các tiêu chí phân loại phức tạp, dễ có thể gây bất cập và thiếu nhất quán. Theo đó, quá trình quản lý thuế theo từng phường, xã, quận huyện cũng khó có thể triển khai trong bối cảnh thực tế, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Nếu thực hiện theo phương án 1, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế sẽ tăng 2,3 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc là 0,9 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, đối với phương án 2, mức tăng là 4,5 triệu đồng/tháng với cá nhân người nộp thuế và tăng 1,8 triệu đồng đối với người phụ thuộc. Bộ Tài chính - Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Từ bối cảnh thực tiễn trên, Bộ Tài chính đã đưa ra hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia cũng như cán bộ chuyên môn và các cơ quan liên quan, cụ thể: (i) tiếp tục căn cứ vào mức điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) như hiện hành và (ii) điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

Bộ Tài chính đánh giá cả hai phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Tuy nhiên, sau quá trình tổng hợp ý kiến góp ý, phần lớn các chuyên giá đồng ý với phương án 2 là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập đầu người và GDP bởi lẽ sát thực tế hơn và phản ánh rõ khả năng chi trả và mức sống của người dân theo thời gian.

Bộ Tài chính hiện đang tiến hành cập nhật và hoàn thiện số liệu chính xác về tốc độ tăng thu nhập và GDP từ năm 2020 đến nay. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xác định mức điều chỉnh cụ thể và thực hiện báo cáo với Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.