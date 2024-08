Cổ đông lớn công bố thoái vốn tại PNC

CTCP Phát triển Kinh doanh Trường Phát báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE).

Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển kinh doanh Trường Phát, cổ đông lớn đã bán toàn bộ hơn 2,68 triệu cổ phiếu PNC, tương ứng tỷ lệ 24,84% vốn. Giao dịch được thực hiện trong phiên ngày 20/8.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 20/8 có ghi nhận lượng cổ phiếu PNC giao dịch thỏa thuận đúng bằng số cổ phiếu Trường Phát thực hiện bán ra. Tổng giá trị giao dịch hơn 24,14 tỷ đồng, tương ứng bình quân 9.000/cổ phiếu. Sau giao dịch, Trường Phát không còn nắm bất cứ cổ phiếu PNC nào, đồng thời không còn là cổ đông lớn của PNC.

Trước đó, ngày 17/7 ông Nguyễn Hữu Hoạt - Chủ tịch PNC đã bán hết 42.156 cổ phiếu, chiếm 0,39% như đã đăng ký, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Mới đây, PNC vừa có thêm một cổ đông lớn là bà Trần Thị Ngọc Bích đã mua 542.280 cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn tại PNC vào ngày 20/8. Tính theo giá đóng cửa phiên ngày 20/8 là 10.200 đồng, ước tính số tiền bà Bích bỏ ra hơn 5,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, PNC ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2024 gần 141 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ (159 tỷ); lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt hơn 1,8 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ (10 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,4 tỷ đồng, giảm 77,4% so với cùng giai đoạn năm ngoái (6,07 tỷ đồng).

Theo giải trình từ ban lãnh đạo, hoạt động kinh doanh suy giảm theo tình hình chung của thị trường và chênh lệch so với cùng kỳ về thời gian ghi nhận doanh thu phim. Hiệu quả hoạt động tài chính cũng bị ảnh hưởng do giảm thu nhập từ lãi tiền gửi và cho vay. Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế biến động mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNC đạt 275 tỷ đồng, giảm 16,4% so với cùng kỳ (329 tỷ đồng); lãi trước thuế đạt hơn 4,3 tỷ đồng, giảm 68,6% so với cùng kỳ (13,7 tỷ) và lãi sau thuế đạt gần 3,8 tỷ đồng, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm ngoái (9,6 tỷ).

Năm 2024, PNC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 625 tỷ đồng, giảm 4,3% so với thực hiện ở năm 2023; lãi trước thuế 17 tỷ đồng, giảm 26,6% so với cùng kỳ.



Như vậy, PNC hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 25,3% mục tiêu lợi nhuận; cổ tức là 5%.