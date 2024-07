SGN chi 84 tỷ trả cổ tức 2023, cổ đông lớn ACV sắp được nhận 40 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã SGN-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Theo đó, SGN đã thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/8, dự kiến thanh toán vào ngày 30/9.

Với hơn 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SGN cần bỏ ra gần 84 tỷ đồng để thanh toán đợt cổ tức này.

Được biết, America LLC cho biết vừa mua thêm 196.000 cổ phiếu. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu từ 7.517.214 cổ phiếu, chiếm 22,42% lên 7.713.214 cổ phiếu, chiếm 23,09% vào ngày 25/6.

Trong cơ cấu cổ đông của SGN, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV) sở hữu hơn 16,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 48,03% sẽ nhận về hơn 40 tỷ đồng cổ tức từ SGN. Quỹ đầu tư nước ngoài America LLC sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23% sẽ nhận về tương ứng gần 19,3 tỷ đồng; Vietjet nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu SGN cũng được nhận về xấp xỉ 7,7 tỷ đồng.

Mới đây, SGN vừa công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu đạt 380 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ (365 tỷ đồng); lợi nhuận gộp 125 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ (114 tỷ). Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng vọt 40% so với cùng kỳ, lên 51 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 69,7 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ (78 tỷ đồng).

Theo SGN, nguyên nhân chủ yếu là phần tăng của chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi ở Bamboo Airways, từ 62 tỷ đồng (cuối quý 1/2024) lên 74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SGN ghi nhận doanh thu thuần gần 750 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ (695 tỷ đồng); lãi sau thuế giảm 4% đạt 137 tỷ đồng, chủ yếu do phải trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Năm 2024, SGN đã thông qua mục tiêu doanh thu 1.499 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được 50% chỉ tiêu doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Chốt phiên ngày 24/7, giá cổ phiếu SGN tăng nhẹ lên 83.500 đồng/cổ phiếu.