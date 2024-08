Quỹ ngoại VinaCapital bất ngờ quay lại làm cổ đông lớn của KDC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

THeo đó, quỹ Liva Holdings Limited (quỹ đầu tư thuộc VinaCapital) báo cáo đã mua 8.620.690 cổ phiếu KDC, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 8.620.690 cổ phiếu, chiếm 2,97% lên 17.241.380 cổ phiếu, chiếm 5,95% và trở thành cổ đông lớn của KDC.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 14/8, cổ phiếu KDC ghi nhận các giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng đúng bằng số lượng mà Liva Holdings Limited đã mua, với giá trị 500 tỷ đồng (bình quân 58.000 đồng/cổ phiếu - giá kết phiên là 55.200 đồng/cổ phiếu).

Sau giao dịch, tổng sở hữu của nhóm quỹ VinaCapital tăng từ 11,67 triệu cổ phiếu, chiếm 4,02% lên 20,29 triệu cổ phiếu, chiếm 7% vốn tại KDC.

Trước đó, nhóm quỹ này đã bán ra 2.262.256 cổ phiếu KDC vào ngày 4/8/2023 vào không còn là cổ đông lớn của KDC - trong đó, quỹ Liva Holdings Limited bán nhiều nhất tới 2.129.769 cổ phiếu KDC.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 7/2024, ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã bán 300.000 cổ phiếu. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn hơn 36,9 triệu cổ phiếu, chiếm 12,74% vốn tại KDC nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Mới đây, HĐQT KDC thông qua chủ trương đầu tư để chi phối và sở hữu 77% CTcổ phiếu Hùng Vương nhằm đưa công ty này thành công ty con của KDC và vào ngày 9/8, KDC sở hữu 39,41% vốn tại Hùng Vương.

Về kết quả kinh doanh quý 2, KDC ghi nhận doanh thu thuần giảm 26,3% xuống 1.716 tỷ; lãi sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 98,5% so với quý 2/2023 (715,22 tỷ đồng). Công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận giảm là do tái cấu trúc mô hình doanh nghiệp. Đồng thời do biến động của thị trường tác động lên doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận đạt 32,6 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ (564,6 tỷ đồng).

Năm 2024, KIDO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 800 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với thực hiện năm 2023 và sau nửa năm, công ty mới thực hiện được gần 7% chỉ tiêu này.

Chốt phiên ngày 20/8, giá cổ phiếu này đang đứng ở mức 55.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 1.000 đồng/cổ phiếu với giá vùng đáy 1 năm qua của KDC là 54.500 đồng/cổ phiếu.