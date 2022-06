Cổ phiếu blue-chips kéo VN-Index vượt ngưỡng tâm lý, thị trường tăng ào ạt

Chiều nay sau hai nhịp dập dình quanh mốc 1.200 điểm, cuối cùng VN-Index cũng “thông”. Loạt cổ phiếu blue-chips tăng xuất sắc tạo lực kéo mạnh, được xác nhận bằng giá trị giao dịch của HoSE tăng nhanh hơn khối lượng.

Mốc 1.200 điểm của VN-Index chủ yếu mang tính tâm lý, còn đáy của nhịp giảm tháng 4 và tháng 5 đã được thử thách tuần trước quanh mốc 1156 điểm. Với độ rộng đang tích cực hơn đáng kể, dường như sự tự tin đã quay lại.

VN-Index kết phiên đạt 1.202,82 điểm, tăng 17,34 điểm tương đương 1,46% so với tham chiếu. Việc vượt 1.200 không hẳn là dễ, khi thị trường vẫn đảo qua đảo lại ngưỡng này. Dù vậy khả năng giữ nhịp và nâng đỡ của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn là yếu tố quyết định.

Trong phiên chiều, nhóm cổ phiếu bất động sản và thép nổi bật trong rổ VN30. HPG có màn đảo chiều khá xuất sắc: Cuối phiên sáng cổ phiếu này vẫn đang giảm 0,92% thì chỉ 30 phút sau khi mở cửa trở lại đã quay về tham chiếu. Toàn thời gian còn lại HPG tăng vùn vụt lên trên tham chiếu 5,05%. Dĩ nhiên cả nhóm cổ phiếu thép cũng tăng theo, HSG kịch trần, NKG tăng 6,36%, VGS tăng 4,09%...

Đại diện nhóm bất động sản lớn có NVL. Tuy nhiên mã nay tăng giật cục ở đợt ATC. Ngay giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục NVL vẫn đang giảm 0,3%, chốt phiên tăng vọt 6,49%. Giao dịch này bất ngờ đưa NVL lên vị trí số 1 trong nhóm kéo điểm cho VN-Index, vượt cả HPG.

Dù có vài giao dịch đột biến, tổng thể nhóm blue-chips chiều nay đã mạnh hơn phiên sáng đáng kể. Thống kê có 21/30 cổ phiếu của rổ VN30 tăng giá cao hơn phiên sáng, chỉ 8 mã tụt giá. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,92%, đóng cửa tăng 1,72% so với tham chiếu.

Nhóm blue-chips cũng quan trọng nổi bật, trong 10 mã kéo điểm số nhiều nhất, duy nhất HVN tăng trần 6,89% là không thuộc rổ này. Những mã rất mạnh khác là MSN tăng 3,2%, CTG tăng 3,43%, VPB tăng 2,66%, VRE tăng 4,36%, BID tăng 1,76%, VJC tăng 3,66%, GVR tăng 2,64%.

Rất nhiều cổ phiếu kịch trần chiều nay trên HoSE.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ thậm chí còn được hưởng lợi nhiều hơn khi các blue-chips mạnh như vậy. Midcap chốt phiên tăng 1,42%, Smallcap tăng 1,91% và toàn sàn HoSE ghi nhận 37 cổ phiếu tăng kịch trần với đủ các mã như FLC, HAG, TLG, TGG, ROS...

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán trên 3 sàn, 8 mã tăng kịch trần, với cả những cổ phiếu lớn như VND, HCM. SSI cũng tăng 6,72%, VCI tăng 6,82% và chục mã khác tăng trên 5%.

Độ rộng của HoSE cuối phiên là 340 mã tăng/116 mã giảm. Đáng tiếc là trong nhóm giảm vẫn có mặt VIC giảm 1,07%, VNM giảm 0,56%, VCB giảm 0,13% và MWG giảm 0,56%. Các mã này phần nào hạ nhiệt đà tăng của VN-Index. Ngoài ra, nhóm giảm giá xuất hiện DCM, DCM giảm sàn, DGC giảm 2,12%. Nhóm phân bón, hóa chất rất yếu hôm nay.

Thanh khoản phiên chiều vẫn không có gì đặc biệt, hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm gần 5.256 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với phiên sáng. Tuy vậy rổ VN30 chiều nay giao dịch tăng 5% so với phiên sáng và cả ngày tăng 25% so với phiên trước, đạt 3.828 tỷ đồng. Trong Top 10 thanh khoản toàn thị trường tính theo giá trị, rổ VN30 chiếm 6 mã, còn lại là Midcap. Nhờ giao dịch gia tăng ở các cổ phiếu blue-chips – vốn là các mã có thị giá cao – nên giá trị giao dịch khớp lệnh của HoSE hôm nay tăng 15% trong khi khối lượng chỉ tăng 5%.

Khối ngoại chiều nay tăng cường bán ra. Cuối phiên sáng khối này mua ròng 299,1 tỷ đồng tại HoSE nhưng kết phiên còn 250,6 tỷ đồng. DGC xuất hiện bán ròng lớn 78,1 tỷ, NVL từ -18 tỷ buổi sáng vọt lên -77,7 tỷ đồng cuối phiên. VNM, DCM cũng bị bán ròng thêm.