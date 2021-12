Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng, bất động sản kéo VN-Index lên sát 1500

Blue-chips đồng loạt “khởi nghĩa” trong khoảng 30 phút cuối phiên sáng nay, đẩy VN-Index tăng vọt lên 1.498,6 điểm. Mặc dù cường độ tăng trong rổ VN30 chưa nhiều, nhưng biến động cộng hưởng của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã tại thay đổi lớn.

VN30-Index kết phiên sáng mới tăng 0,49% so với tham chiếu trong khi VN-Index tăng 0,65%. Độ rộng của nhóm VN30 cũng chỉ nghiêng sang phía tăng trong khoảng 30 phút cuối. Tuy vậy vai trò của blue-chips vẫn là quyết định.

Cổ phiếu dầu khí với đại diện GAS nổi bật từ sớm khi giá dầu thế giới liên tiếp tăng những ngày qua. Trụ GAS mở cửa đã tăng 1,15% và đạt đỉnh rất sớm ngay đầu phiên. Toàn bộ thời gian còn lại GAS đi ngang nhưng duy trì được mức tăng tốt. Chốt phiên sáng cổ phiếu này trên tham chiếu 2,29%, là trụ đẩy VN-Index nhiều nhất.

Các cổ phiếu nhóm dầu khí cũng tăng rất khá: PVD tăng 1,52%, PVS tăng 2,63%, PVC tăng 1,22%, PLX tăng 0,55%. Một vài mã nhỏ rất mạnh trên các sàn khác là PEQ, PSH còn kịch trần, POS tăng 9,09%, PTV tăng 3,45%, PCG tăng 3,13%...

Nhóm ngân hàng hiện có 9 mã đang tăng trên 1%, tất cả đều là các mã nhỏ. STB tăng 6,41%, EIB tăng 6,15%, NVB tăng 4,48%, KLB tăng 2,51%, HDB tăng 2,43%, CTG tăng 2,4% là những mã đáng chú ý nhất. CTG thậm chí đứng thứ 2 sau GAS trong nhóm kéo chỉ số. Cổ phiếu ngân hàng nhìn chung cũng chỉ bật lên rõ nét giữa nửa sau phiên sáng. Đáng tiếc nhất là các trụ như VCB vẫn giảm 0,25% dù đã phục hồi rất tích cực từ mức giảm 2,13% khoảng sau 10h. BID, TCB là các mã lớn khác cũng chưa tăng nhiều. Chỉ còn 7/27 cổ phiếu ngân hàng ở ba sàn đang đỏ.

Cổ phiếu đột biến ấn tượng nhất cuối phiên sáng là HPG, khi đảo chiều cực nhanh. Lúc gần 11h HPG còn đang “lẹt đẹt” giá 45.600 đồng, giảm 0,65% so với tham chiếu. Trong hơn 20 phút, HPG tăng vọt lên 46.700 đồng, tương đương nhảy hơn 2,4%. Tuy nhiên vài phút cuối cổ phiếu này cũng có lực bán xuất hiện, giá co lại còn tăng 0,98% so với tham chiếu.

Trong Top 10 cổ phiếu nâng đỡ VN-Index nhiều nhất sáng nay, tập hợp chủ yếu là ngân hàng, bất động sản và đại diện dầu khí là GAS. DIG, BCM cũng là những cổ phiếu khá mạnh trong nhóm này.

VN30-Index và VN-Index chưa thể bứt phá thêm được vì có sự điều tiết nhịp độ ở VIC. Mã này giảm 1,31%, triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của cả GAS. Mặt khác VNM, VCB, NVL cũng là những cổ phiếu giảm giá có ảnh hưởng lớn. VN-Index kết phiên sáng nay tại 1.498,6 điểm, thậm chí lúc cao nhất đã lên 1.499,77 điểm. Nếu các trụ còn lại hợp sức tăng thì VN-Index vượt 1.500 điểm là điều hiển nhiên.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sáng nay tăng tốt nhất với độ rộng khá áp đảo. Midcap đang tăng 2,04% với 55 mã tăng/12 mã giảm, giá trị giao dịch còn lớn hơn VN30, đạt 5.909,8 tỷ đồng. Smallcap tăng 1,23% với 105 mã tăng/67 mã giảm, giao dịch 2.623 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu nhỏ tăng giá rất mạnh sáng nay.

Toàn sàn HoSE đang có 20 cổ phiếu tăng kịch trần, trong đó 16 mã thuộc hai nhóm cổ phiếu này. CII, ROS kịch trần thậm chí còn lọt vào Top 10 thanh khoản toàn thị trường.

Điểm tích cực là thanh khoản phiên sáng nay đã phục hồi rất nhanh. Hai sàn niêm yết khớp gần 17.075 tỷ đồng, tăng 25% so với sáng hôm qua và cao nhất trong 3 phiên sáng gần đây. HoSE tăng hơn 20% thanh khoản và VN30 tăng 18%. Việc dòng tiền mạnh lên và cổ phiếu tăng tốt cho thấy có lực cầu nâng giá dần. Hiện độ rộng sàn HoSE đang có 262 mã tăng/182 mã giảm, trong đó gần 150 mã tăng trên 1%.

Khối ngoại cũng tiếp tục đợt mua vào ròng những ngày cuối năm, sáng nay rót thêm gần 272,7 tỷ đồng nữa trên HoSE. Tổng mức mua vào tại sàn này đạt 781,9 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 4,9% tổng giao dịch. Giá trị bán ra đạt 509,3 tỷ đồng, chiếm gần 3,2%. Như vậy dòng vốn ngoại tiếp tục mua vào sôi động hơn và bán ra vẫn bình thường. Dường như đợt mua cuối năm vẫn đang diễn ra tích cực.

Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất hôm nay vẫn thuộc nhóm VN30: CTG trên 86 tỷ, VHM gần 68 tỷ, STB gần 49 tỷ, còn lại là KBC, DXG, HPG cũng đáng chú ý. Phía bán ròng có MSN với xấp xỉ 90 tỷ đồng là đáng kể nhất. Cổ phiếu này có một nhịp tụt giá khá sốc sáng nay, khi từ đỉnh cao tăng 3,43% rơi thẳng về tham chiếu. Tuy vậy nhà đầu tư trong nước mới là đối tượng xả chính, vì khối ngoại bán ra chiếm đâu đó 9% thanh khoản mà thôi.