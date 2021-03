Cổ phiếu DXG bị đưa vào diện cảnh báo

Nguyên nhân, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 495,74 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điều 22, Quy chế niêm yết chứng khoán của HOSE và Quyết định số 85 của HOSE ngày 19/3/2018.



Trước đó, DXG đã có văn bản gửi tới HOSE để giải trình về việc biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2020.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 là 244,9 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2019 là do hoạt động kinh doanh của công ty chịu tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh Covid-19, công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu – lợi nhuận từ các dự án của công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của DXG báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2002 lỗ 495,74 tỷ đồngso với cùng kỳ 2019 chủ yếu do chưa kịp ghi nhận doanh thu – lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công và do việc gia tăng các khoản trích lập dự phòng tài chính, dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống.

Trong năm 2020, DXG cũng bất ngờ thoái vốn khi bán toàn bộ 88 triệu cổ phần LDG của CTCP LDG và ghi nhận lỗ hơn 500 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến DXG phải giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh sau kiểm toán bán niên năm 2020.