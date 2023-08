Cổ phiếu ngân hàng rực rỡ, khối ngoại “xuống tiền” mạnh phiên chiều

Lực mua đột ngột dâng cao tại VIC trong đợt ATC đã kéo giá nhảy lên khá tốt, nhưng là chưa đủ. Đóng cửa dưới tham chiếu 1,64%, VIC vẫn là cổ phiếu trụ tạo áp lực lớn nhất lên VN-Index, khiến chỉ số tăng rất nhẹ 1,77 điểm. Bù lại độ rộng cho thấy khá nhiều cổ phiếu đã quay đầu tích cực.

Giao dịch của VIC tạo hi vọng khá lớn trong phiên chiều. Từ khoảng 2h trở đi, VIC hồi giá khá nhanh. Cổ phiếu này tăng gần 3% so với giá trước 2h chỉ trong khoảng 25 phút. Diễn biến này là lực kéo chính đưa VN-Index bay qua tham chiếu. Đến cuối phiên VIC tiếp tục xuất hiện hơn 1 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng đợt ATC, giá phục hồi từ 65.100 đồng lên 65.800 đồng, thu hẹp mức giảm còn -1,64% so với tham chiếu.

Tiếc rằng nhiều cổ phiếu lớn khác lại suy yếu trong đợt ATC, triệt tiêu đáng kể nỗ lực tăng của VIC. Ngay cả BID cũng trả lại thị trường khoảng 1,2%, VNM, MSN từ tăng thành giảm, VPB, HPG đều yếu đi… khiến VN-Index đóng cửa lại kém hơn giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục tới gần 2,6 điểm. Chỉ số đóng cửa chỉ còn trên tham chiếu 1,77 điểm tương đương 0,15%.

Dù vậy hôm nay vẫn là một phiên phục hồi khá tích cực từ góc độ cổ phiếu. Bằng chứng rõ nhất là độ rộng. Kết phiên sáng VN-Index mới có 142 mã tăng/320 mã giảm thì đóng cửa đã có 200 mã tăng/276 mã giảm. Phía tăng có 85 mã tăng trên 1% và phía giảm có 145 mã giảm trên 1%. Nếu nhìn từ phiên bán tháo hoảng loạn hôm thứ Sáu vừa rồi, mức độ phục hồi như hôm nay cũng đã là tích cực.

HoSE kết phiên còn 13 mã giảm sàn, trong đó chỉ có HPX và BCG có tín hiệu bán tháo lớn. Hai cổ phiếu này đóng cửa ở mức sàn nhưng trong phiên nhiều lần xuất hiện cầu bắt đáy kéo giá thoát sàn. Chỉ đến đợt ATC lượng bán tăng vọt mới lại đẩy giá rơi hết biên độ. HPX còn 2,05 triệu cổ dư bán sàn dù đã khớp gần 20,5 triệu cổ trị giá 113,7 tỷ đồng. BCG dư bán sàn 520 ngàn cổ với thanh khoản gần 25 triệu cổ trị giá 257,2 tỷ đồng. Với mức thanh khoản còn rất cao và giá không phục hồi nổi, áp lực bán tháo thể hiện rất rõ.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhiều mã đã đổi màu thành công trong phiên chiều.

Trong số các cổ phiếu giảm sâu với thanh khoản lớn khác, tuy giá còn yếu nhưng nỗ lực bắt đáy vẫn đem lại hiệu quả nhất định, giúp giá đóng cửa cao hơn đáy. Ví dụ AAA đóng cửa vẫn giảm 5,48% so với tham chiếu nhưng giá cũng đã phục hồi 1,47% so với đáy, thanh khoản rất cao 215,7 tỷ đồng; LCG hồi lại 1,24% so với đáy, chốt giảm 5,41% và thanh khoản 107,7 tỷ; GEX hồi 1% so với đáy, còn giảm 4,55%, giao dịch 397,2 tỷ; NVL hồi 2,49% còn giảm 3,9% với thanh khoản 867,7 tỷ; PDR hồi 2,24%, chốt giảm 3,76%, thanh khoản 331,3 tỷ… Trong điều kiện thị trường còn yếu và áp lực cắt lỗ, giải chấp lớn thì việc giảm giá là đương nhiên. Quan trọng là vẫn có dòng tiền nhảy vào bắt đáy dẫn đến kết quả giá phục hồi thay vì mất thanh khoản như phiên cuối tuần trước.

Phía tăng, thị trường hôm nay được dẫn bắt bởi nhóm ngân hàng, nhiều mã rất khỏe. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm số tốt nhất cho VN-Index thì có tới 7 mã ngân hàng. Dẫn đầu là BID tăng 3,17%, CTG tăng 4,23%, LPB tăng 6,3%, VPB tăng 0,97%... Trong 27 mã ngân hàng giao dịch ở các sàn vẫn còn 11 mã đóng cửa dưới tham chiếu, nhưng không có blue-chips nào quan trọng. Thanh khoản nhóm ngân hàng cũng khá tốt với STB đứng thứ 2 thị trường đạt 1.127 tỷ đồng, LPB đứng thứ 9 với 533,9 tỷ, SHB thứ 14 với 315 tỷ, CTG thứ 15 với 311,7 tỷ, VPB thứ 18 với 261,9 tỷ… Tính chung các cổ phiếu ngân hàng trên HoSE thanh khoản hôm nay khoảng 3.915 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng khớp sàn này. Hôm thứ Sáu tuần trước tuy thị trường thanh khoản khổng lồ, các mã ngân hàng cũng rất lớn, nhưng tỷ trọng cũng chỉ chiếm 17,9%.

Ngoài cổ phiếu ngân hàng, nhóm tăng tốt với thanh khoản khá hôm nay có thể kể tới FRT tăng 6,6% giao dịch 82,9 tỷ; DCM tăng 4,71% giao dịch 109,6 tỷ; GMD tăng 3,83% với 65,2 tỷ; KDH tăng 2,41% với 66,3 tỷ; DPM tăng 2,3% với 157,8 tỷ; VND tăng 2,25% với 688,2 tỷ…

Chiều nay nhà đầu tư nước ngoài hỗ trợ thị trường khá tích cực khi mua nhiều hơn bán. Cụ thể, khối này giải ngân thêm 1.807,8 tỷ đồng trong khi chỉ bán thêm 1.219 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 588,8 tỷ. Buổi sáng khối này xả ròng tới 506,3 tỷ, tức là riêng chiều đã đảo ngược được vị thế. Tính chung cả ngày khối này lại mua ròng khoảng 82,5 tỷ. Các cổ phiếu xuất hiện bán lớn là KDC -318,5 tỷ đồng ròng, SSI -293,7 tỷ, STB -88,2 tỷ, MWG -87,8 tỷ, MSN -43 tỷ, HDB 035,6 tỷ, HPG -31,4 tỷ. Phía mua có VIC +216,2 tỷ, CTG +141 tỷ, VNM +88,5 tỷ, VRE +54,8 tỷ, KBC +48,9 tỷ, TPB +47,4 tỷ, BID +45,5 tỷ, NLG +43 tỷ, KDH +42,4 tỷ…